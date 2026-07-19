رگبار و رعد و برق در ۱۶ استان/ وزش باد شدید در ۱۸ استان

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و در برخی نقاط با گردوخاک دوشنبه (۲۹ تیرماه) در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان، سه شنبه (۳۰ تیرماه) در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان، جنوب اردبیل، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال هرمزگان و جنوب کرمان وچهارشنبه (۳۱ تیرماه) در شرق گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، خراسان رضوی، شمال آذربایجان غربی، ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان شرق و شمال هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حاکمیت این شرایط جوی پنج شنبه (اول مرداد) در آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، سمنان، قزوین و زنجان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان و شمال هرمزگان و جمعه (۲ مرداد) در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، شرق گیلان، مازندران، ارتفاعات تهران و البرز، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان دور از انتظار نیست.

در این وضعیت آب و هوایی احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.

سازمان هواشناسی نسبت به امتناع از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی‌، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها توصیه می‌کند.

وزش باد شدید در ۱۸ استان

سازمان هواشناسی در ادامه با اشاره به افزایش گرادیان فشاری آورده است: وزش باد شدید در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا دوشنبه در خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، سمنان، تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، شمال فارس، خوزستان و ایلام و سه شنبه در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان، یزد، کرمان، اصفهان، تهران، البرز، قزوین، قم و مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این شرایط جوی چهارشنبه در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، سمنان، تهران، البرز ، قم، مرکزی و جنوب فارس، پنج شنبه در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان، یزد، اصفهان، مرکزی، قم، تهران، البرز، بوشهر و جنوب فارس و جمعه در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، اصفهان، قم، مرکزی، تهران، البرز، قزوین، بوشهر و جنوب فارس دور از انتظار نیست.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی اشاره کرد.

احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به‌ویژه برای گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی از توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است.

افزایش ارتفاع موج در جنوب کشور

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد دریایی آورده است: افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۸ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا محدوده ۱ تا ۱.۸ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل دوشنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های بوشهر، هرمزگان و خوزستان، در خلیج فارس و تنگه هرمز، سه‌شنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان در خلیج فارس و دریای عمان و چهارشنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، در خلیج فارس و دریای عمان پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی و تردد قایق‌های صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکوهای نفتی دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی نسبت به احتیاط در فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، احتیاط در تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکوهای نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی را توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.