رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین تکلیف پرداخت حقوق سه‌ماهه حدود ۲۶ هزار معلم حق‌التدریس از دستاوردهای مهم پیگیری‌های اخیر کمیسیون بوده است.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس:

جوان آنلاین: علیرضا منادی سفیدان امروز - ۲۸ تیر - در نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه امروز مهم‌ترین موضوع جامعه آموزشی نحوه برگزاری امتحانات است، تاکید کرد: دانش‌آموزان مناطق جنگی و مناطقی که با محدودیت‌هایی مانند اختلال اینترنت مواجه هستند، بیشترین نگرانی را دارند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: انتظار می‌رود وزارت آموزش‌وپرورش گزارش دقیقی از وضعیت موجود و تصمیمات اتخاذشده ارائه کند تا اعضای کمیسیون در جریان روند اقدامات قرار گیرند. نحوه برگزاری امتحانات نهایی در استان‌های جنوبی، چگونگی ایجاد تراز و عدالت آموزشی میان دانش‌آموزانی که در زمان‌های متفاوت امتحان می‌دهند و اینکه آیا این شرایط موجب تبعیض خواهد شد یا خیر از جمله مباحث خواهد بود.

منادی با بیان اینکه برخی خواستار برگزاری مجازی امتحانات در سراسر ایران بودند تا از نگرانی‌های امنیتی و روانی دانش‌آموزان کاسته شود، گفت: برگزاری کنکور، تأثیر این شرایط بر آغاز سال تحصیلی و نحوه اعمال نتایج امتحانات در فرآیند پذیرش دانشگاه‌ها از دیگر دغدغه‌هاست.

وی با بیان اینکه از مطالبات دانش‌آموزان، تبدیل تأثیر قطعی معدل به تأثیر مثبت بود که پیگیری شد، افزود: تعیین تکلیف پرداخت حقوق سه‌ماهه حدود ۲۶ هزار معلم حق‌التدریس و اجرای طرح‌های حمایتی از دانش‌آموزان محروم، از جمله دوره‌های تقویتی و برنامه‌های جبرانی، از دستاوردهای مهم پیگیری‌های اخیر کمیسیون بوده است.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد: وزارت آموزش‌وپرورش در مهلت تعیین‌شده از سوی کمیسیون، اقدامات ارزشمندی برای تعیین تکلیف این موضوعات را انجام داد که جای تقدیر دارد.