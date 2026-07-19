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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۱
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رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت:

کاهش ازدواج و افزایش سن ازدواج از علل افت نرخ باروری در کشور است

کاهش ازدواج و افزایش سن ازدواج از علل افت نرخ باروری در کشور است رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه کاهش ازدواج و افزایش سن ازدواج از مهم‌ترین عوامل افت نرخ باروری در کشور است، گفت: با توجه به تمایل بالای زوجین به فرزندآوری، سیاست‌های جمعیتی باید بیش از گذشته بر تسهیل ازدواج و فراهم کردن زمینه‌های فرزندآوری متمرکز شود.

جوان آنلاین: دکتر رضا سعیدی - رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در دومین نشست هم‌اندیشی شورای راهبری این مرکز، با اشاره به روندهای جمعیتی در ایران و جهان اظهار کرد: بسیاری از کشورهای دنیا با کاهش نرخ باروری، سالمندی جمعیت و رشد منفی جمعیت روبه‌رو هستند و حل این مسئله نیازمند نگاهی جامع و فرابخشی است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه جمعیت موضوعی پیچیده و چندبعدی است، افزود: عوامل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی و ساختارهای حمایتی و قانونی همگی بر فرزندآوری اثرگذارند و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صرف هزینه‌های کلان، بدون سیاست‌گذاری جامع، به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد.

سعیدی با اشاره به شاخص‌های جمعیتی کشور گفت: در حالی که باروری نکاحی زوجین متأهل از ۲.۴ فرزند در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲.۵۲ فرزند در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است، نرخ باروری کل کشور به حدود ۱.۳۶ فرزند کاهش یافته که این موضوع نشان می‌دهد رفتار فرزندآوری زوجین متأهل بهبود یافته، اما کاهش تعداد ازدواج‌ها، افزایش تجرد قطعی و بالا رفتن سن ازدواج، مهم‌ترین عوامل کاهش باروری در کشور هستند.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با استناد به نتایج پیمایش‌های ملی اظهار کرد: زوجین پس از ازدواج همچنان تمایل بالایی به فرزندآوری دارند؛ از این رو، در کشوری که فرزندآوری خارج از چارچوب ازدواج جایگاهی ندارد، سیاست‌های جمعیتی باید بیش از گذشته بر تسهیل ازدواج و رفع موانع فرزندآوری متمرکز شود.

وی اختلاف نرخ باروری میان استان‌های مختلف را نشانه تأثیر جدی عوامل فرهنگی دانست و افزود: تفاوت نرخ باروری از حدود ۰.۹ فرزند در استان البرز تا بیش از ۲.۵ فرزند در سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که مؤلفه‌های فرهنگی، نقشی پررنگ‌تر از عوامل اقتصادی در تحولات جمعیتی کشور دارند.

سعیدی همچنین عوامل مؤثر بر تحولات جمعیتی را شامل تولد، مرگ، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت عنوان کرد و بر ضرورت تدوین و اجرای سیاست‌های هماهنگ در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حمایتی برای تحقق اهداف جوانی جمعیت تأکید کرد.

بنابر اعلام وبدا؛ در ادامه این نشست، شاخص‌های کلیدی، عملکرد، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای هفت برنامه حوزه سلامت خانواده شامل جوانی جمعیت، سلامت مادران، سلامت نوزادان، سلامت کودکان، سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، سلامت میانسالان و سلامت سالمندان با حضور مدیران جوانی جمعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، مازندران، مشهد، شیراز، اصفهان، کرمان، زنجان، کرمانشاه، اهواز، شهید بهشتی، زاهدان، قزوین، قم و ساوه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

دومین نشست هم‌اندیشی شورای راهبری مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با حضور مدیران جوانی جمعیت ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شد.

برچسب ها: جوانی جمعیت ، نرخ باروری ، سن ازدواج ، وزارت بهداشت
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