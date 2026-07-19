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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳
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کشف ۵۴ همت کالای احتکاری توسط پلیس

کشف ۵۴ همت کالای احتکاری توسط پلیس رئیس پلیس امنیت اقتصادی با بیان این که در این مدت تعداد ۶۸۰ پرونده کلان و سازمان یافته تشکیل، گفت: در سه ماهه اول سال جاری بیش از ۸ میلیون و ۴۲۲ هزار لیتر سوخت و بیش از ۳۶ میلیون و ۶۷۲ هزار قلم انواع کالای قاچاق از جمله لوازم خانگی و بیش از ۶۵۱ هزار تن کالای اساسی از جمله گندم، برنج، قند و شکر و... کشف شد.

جوان آنلاین: سردار حسین رحیمی در  تشریح عملکرد سه ماهه اول سال جاری  پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در این مدت  ۲۵ هزار و ۶۸۶ فقره پرونده برای متهمان و مجرمان اقتصادی در حوزه های مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرایم اقتصادی، تخلفات و جرایم گمرکی تشکیل و پیگیری شد، اظهار کرد: ارزش پرونده های تشکیل شده در سه ماهه اول  سال جاری بیش از ۳۴۲ همت برآورد می شود.

به گزارش ایسنا، رئیس پلیس امنیت اقتصادی با تاکید بر اینکه تمرکز ماموریت های ما بر پرونده های کلان و سازمان یافته است، افزود: در این مدت تعداد ۶۸۰ پرونده کلان و سازمان یافته تشکیل که به عنوان مثال می توان به کشف ۲۷۳ هزار تن پلی اتیلن قاچاق به ارزش تقریبی سه همت و دستگیری باند اخلال در نظام اقتصادی با پرونده ای به ارزش بیش از سه همت می‌توان اشاره کرد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه به موازات اجرای مأموریت در فضای حقیقی ماموریت‌های پلیس در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز با جدیت پیگیری می شود، بیان کرد :مرکز امنیت اقتصاد دیجیتال این پلیس در سه ماهه سال جاری تعداد ۷۸۳ پرونده در راستای مقابله و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی تشکیل و پیگیری کرده است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه با رصد جغرافیای فعالیت اقتصادی کشور و همچنین رصد و پایش مجرمان اقتصادی طرح های مختلف سراسری ، منطقه ای و ... اجرا می شود، گفت: در سه ماهه اول سال جاری ۱۰ طرح سراسری در خصوص مقابله با قاچاق دام، مقابله با قاچاق سوخت، مقابله با احتکار ، مقابله با کالای ممنوعه ، طرح مقابله با فرار مالیاتی و... اجرا شد.

وی در تشریح دست آورد ها و نتایح این طرح ها افزود: در اجرای این طرح‌ها  ۵ هزار و ۵۹۳ پرونده برای متهمان و مجرمان اقتصادی تشکیل  تعداد ۳هزار و ۹۳۲ دستگاه انواع خودروی حامل کالای قاچاق  یا خودروی شوتی توقیف شد.

سردار رحیمی در تشریح عملکرد این پلیس در حوزه مقابله با احتکار کالای اساسی بیان داشت: در سه ماهه اول  سال جاری بیش از ۸ میلیون و ۴۲۲ هزار لیتر سوخت و بیش از ۳۶ میلیون و ۶۷۲ هزار قلم انواع کالای قاچاق از جمله لوازم خانگی و بیشاز ۶۵۱ هزار تن کالای اساسی از جمله گندم، برنج، قند و شکر و... کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به تشکیل قرارگاه مشترک با محوریت پلیس امنیت اقتصادی و همکاری و هم افزایی وزارت صمت، تعزیرات و... خاطرنشان کرد : از ابتدای تشکیل این قرارگاه که روزهای نخست جنگ تحمیلی سوم است توسط تیم های مشترک قرارگاه مشترک مقابله با احتکار و گرانفروشی  از بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی بازدید بعمل آمد.

سردار رحیمی با اشاره به تشکیل ۸۶۲ پرونده  برای متهمان و محتکران در این ماموریت، گفت: در این مدت ۲۳۴ انبار که محل نگهداری کالای احتکاری بودند پلمپ شدند.

بنابر اعلام پلیس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از ۴۱۵ هزار لیتر انواع کالای اساسی احتکاری گفت: ارزش کالای احتکاری کشف شده بالغ بر ۵۴ همت می باشد.

برچسب ها: سردار حسین رحیمی ، احتکار کالا ، پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
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