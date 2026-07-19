جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در نشستهای هماندیشی با جمعی از بانوان اندیشمند و کنشگر در حوزههای مختلف با اشاره به ظلمهایی که تفکر غربی در حق زنان روا داشته است، اظهار کرد: جاهلیت مدرن در غرب، زن را ابزاری برای رفع مطامع و غرایز میداند. در پارادایم سکولاریته و لائیسیته غربی، زن از مقام فاعل اخلاقی و انسانی، به مرتبه نازل مصرفی و کالایی تنزل یافته است؛ گویی هستی او تنها در خدمت ارضای غوغاهای حسی و جنسی مردان است.
به گزارش ایرنا، رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیای جایگاه و شأن زنان، گفت: انقلاب اسلامی، زن و مقام او را تکریم و تبجیل کرد. پس از انقلاب اسلامی، نگاه منحط غربی به زن ایرانی، محو شد و شأن و جایگاه زن احیاء شد. انقلاب اسلامی با بازگرداندن معیار ارزشها به منبع وحی و فطرت، جایگاه زن را از حصار نگاه ابزاری غرب رها ساخت و او را در مقام انسانی کریم و صاحب اراده بازشناخت. با تمام این تفاسیر، هنوز با قله کمال فاصله داریم؛ هنوز باید بسیاری از کارها را در حق زنان جامعه انجام دهیم.
ضرورت تحول در نگاه به موضوعات زنان
رئیس عدلیه با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه به موضوعات زنان، تصریح کرد: باید از یک افق بالاتر به جایگاه و منزلت زن بنگریم. ضروری است با وسعت دید بیشتر و فراختری به مشکلات، استعدادها و ظرفیتهای جامعه زنان نگاه کنیم. گذار از نگاه مسئلهمحور به نگاه توانمندیمحور، ضرورتی انکارناپذیر در مواجهه با مسائل زنان است.
قاضیالقضات با اشاره به برخی از موضوعات و مسائلی که در این نشست از ناحیه حضار مطرح شد، گفت: هنر یک فرد یا یک کارگزار یا یک مسئول آن است که بتواند مقولاتی که در ظاهر متضاد و متباین هستند را با هم جمع ببندد. در سخنان و نقطهنظرات شما بانوان اندیشمند و گرانقدر، در برخی موارد مسائلی مطرح شد که دو سویه هستند و دوئیت دارند؛ اما برای زیست و حکمرانی مطلوب، توأمان به هر دو وجه از آنها نیاز است.
به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که بدون حکم قانونی، تمامی وسایل الکترونیکی متهم، ضبط و وارسی شود و از دل آنها و در موضوعی بیربط با موضوع پرونده، برای متهم، جرمتراشی شود.
محسنیاژهای در پاسخ به بانوی پژوهشگری که به بحث ضرورت عدم افشای موضوعات خصوصی متهمان اشاره داشت، گفت: در موضوع کشف جرم و واکاوی از متهم، یک اصل اساسی که برای یک مسئول قضایی و یا یک ضابط قضایی وجود دارد آن است که در ضمن رعایت همه جوانب و مراقبتها، به ورطه تجسسِ خودسرانه و مداخله غیرقانونی در زندگی و احولات فردی و شخصیِ متهم یا مظنون، نیفتد. به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که بدون حکم قانونی، تمامی وسایل الکترونیکی متهم، ضبط و وارسی شود و از دل آنها و در موضوعی بیربط با موضوع پرونده، برای متهم، جرمتراشی شود.
به هیچ وجه نباید حرمت افراد ولو فرد متهم و محکوم شکسته شود
رئیس عدلیه تصریح کرد: به هیچ وجه نباید حرمت افراد ولو فرد متهم و محکوم شکسته شود؛ به هیچ وجه نباید زندگی خصوصی متهم افشاء شود و به حریم خصوصی او تجاوز شد. وقتی فردی متهم در حوزه ای است، چرا باید وسایل الکترونیکی شخصی او را در موضوع دیگر وارسی کنیم و مثلاً به موضوعی غیر از موضوع پرونده این متهم برسیم؟!
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به یکی از بانوان کنشگر در حوزه روانشناسی اجتماعی که بحث سرنوشت اجتماعی اعضای خانواده محکومان و مجرمان را مطرح کرد، گفت: اعتقاد راسخ ما آن است که وقتی یک عضو خانواده، جرمی را مرتکب میشود و برای او مجازات قانونی درنظر گرفته میشود، اعضای خانواده او نباید با او همسرنوشت شوند و در زندگی اجتماعیشان لطمه ببینند. سرنوشت اجتماعی خانواده محکومان و مجرمان برای ما مهم است و ما نباید با نگاه خاصی به این افراد بنگریم؛ ضروری است موقعیتهای اجتماعی برای این افراد مشابه آحاد دیگر اجتماع فراهم باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: حتی ما معتقدیم که وقتی فردی جرمی مرتکب میشود و مجازات آن را تحمل میکند، دیگر نباید به چشم مجرم به او نگریست و در اجتماع، او را مطرود و مردود کرد. نباید مجرمی را که مجازاتش را کشیده است، از حیّز انتفاع ساقط کرد و ضروری است برای او زمینهی یک زندگی آبرومندانه را فراهم آورد. به فردی که سابقاً مجرم بوده و سزای آن جرم را نیز دیده است، تا ابد به چشم مجرم ننگریم.
رئیس عدلیه در پاسخ به بانوی اندیشمندی که بحث شائبه سوگیریهای سیاسی در رسیدگیهای قضایی را مطرح کرد، گفت: ما به هیچ وجه در هیچ یک از رسیدگیهای قضایی، سوگیری سیاسی نداریم؛ اینکه برخی چنین ادعایی را مطرح میکنند ناشی از موقعیتهایی است که احکامی علیه افرادی احتمالاً متنفذ و شهیر صادر میشود و به تبع آن احکام، مخالفان آن افراد، شروع به بهرهبرداریهای سیاسی میکنند؛ اینجا قضیه، ارتباطی به رسیدگی قضایی پیدا نمیکند و نمیتوان گفت که جهتگیری سیاسی در صدور حکم، مدخلیت داشته است؛ با اطمینان میگویم که در صدور حکم قضایی هیچ چیز جز ادله و مستندات، اعتباری ندارد.
قاضیالقضات در پاسخ به بانوی مدعوی که بحث نوع نگاه به رسانه را در میان حکمرانان، پیش کشید، گفت: موضوع رسانه از جمله مقولات بسیار مهم در اجتماع و سیاست است؛ ما معتقدیم که رسانه خاصیت روشنگری و آگاهیبخشی دارد؛ در منصب ریاست دستگاه قضا، بسیار تلاش دارم که در چارچوب موازین قانونی و تا آنجا که قانون اجازه میدهد، دادگاهها را علنی برگزار کنم و مضاف بر آن، امکان انتشار عمومی و رسانهای مفاد دادگاهها را نیز فراهم آورم. به طور کلی، باید بررسی شود که چرا مسئولان ما چه در بخشهای حکومتی و دولتی و چه در بخش خصوصی، از رسانه میترسند؟
محسنیاژهای تصریح کرد: در قوه قضاییه اطلاعات، دادهها و ملاط خوب و مطلوبی داریم که میتوانیم آنها را به اهالی و خبرگان حوزه رسانه و فعالان عرصهی مستندسازی و برنامهسازی عرضه کنیم تا آنان با ارائه هنرمندانه و هوشمندانه این اطلاعات و دادهها به مردم، در ارتقای دانش حقوقی و قضایی شهروندان، جهت پیشگیری از وقوع جرم، نقش داشته باشند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «حمید موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اظهار کرد: امروز قریب به یکپنجم کارکنان قضایی کشور را بانوان تشکیل میدهند.
وی در ادامه گفت: طی پنج سال گذشته شاهد کاهش ۲۴ درصدی پروندههای طلاق توافقی در کشور بودیم.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به راهاندازی ۳۵۰ نمایندگی دفتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده طی پنج سال اخیر، عنوان کرد: در نتیجه فعالیتهای این نمایندگیها، بیش از ۵۰ هزار زن بدسرپرست و بیسرپرست به مراکز حمایتی معرفی شدند.
موحدی از کاهش ۶۲ درصدی جرم کودکآزاری و انجام بیش از هفت هزار و ۶۰۰ مشاوره مؤثر در محاکم اطفال طی پنج سال گذشته خبر داد.
ایجاد صلح و سازش ۳۴ درصدی پیش از تشکیل پروندههای حوزه خانواده، دیگر دستاورد عدلیه طی پنج سال اخیر بود که معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به آن اشاره کرد.
«مهدیهسادات محور» مستندساز و تهیهکننده نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: اسلحههای ما مستندسازان، دوربینهایمان است؛ باید شرایطی فراهم شود که مستندسازان از امنیت کامل حقوقی، حرفهای و قضایی برخوردار باشند تا بدون ترس و لکنت، آثار دغدغهمندانه خود را تولید کنند.
وی اظهار کرد: لازم است قوه قضاییه جایگاه مستندسازان را به عنوان دیدهبانان فرهنگی و اجتماعی کشور، به رسمیت بشناسند و سازوکاری را برای حمایت از این قشر، تدوین کند.
«مریم یوسفیصدر» مستندسازِ بحران و فعال رسانهای حوزه فلسطین نیز در این جلسه گفت: امروز شاهد هستیم قریب به اتفاق مصادیق مشروعیتسازیِ تجاوز به ایران که در رسانههای دشمن به آنها اشاره میشود، بر اساس روایتهای ساختگی و جعلی از قوه قضاییه است.
وی در ادامه خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای برطرف کردن موانع امنیتی پیش رویِ مستندسازان به ویژه مستندسازانِ حوزهی بحران شد.
یوسفیصدر همچنین بر ضرورت بروزرسانی قوانین اداری کشور متناسب با شرایط جنگی تاکید کرد.
«الهام یاوری» رئیس سازمان پرورش استعدادهای درخشان نیز در این جلسه با بیان اینکه سالانه ۳۰ هزار نفر از مدارس سمپاد و تیزهوشان فارغ التحصیل میشوند و بالاترین رتبههای کنکور را کسب میکنند، گفت: ما باید با تلاش حداکثری برای کاهش مشکلات و مسائل نخبگان، قدمهای محکمی برای کاهش نرخ مهاجرت آنها به خارج از کشور برداریم.
«زهرا مشایخی» نفر اول کنکور سال ۱۳۹۲ در رشته علوم انسانی و قاضی دستگاه قضا نیز در این جلسه، نکاتی را در رابطه با اجرای تحول در قوه قضاییه مطرح کرد و گفت: تحول در دستگاه قضایی، جز با تحول در نیروی انسانی میسر نخواهد شد و اتقان آرا ممکن نخواهد بود مگر آنکه از نیروی زبده و متخصص در دستگاه قضایی استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به وجود برخی مشکلات در حوزههای جذب و آموزش کادر قضایی، جذب بانوان در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم قضایی را اقدامی شایسته و قابل تحسین عنوان کرد.
«آزاده احمدیان» رواندرمانگر و فعال حوزه روانشناسی بحران با سابقهی ویزیت بیش از هزار فرد آسیبدیده در ایام جنگ تحمیلی رمضان، طی سخنانی در این جلسه گفت: امیدواریم شرایطی فراهم شود که برای رسیدگی به ابعاد مختلف پروندهها در محاکم و مراجع قضایی خصوصاً در حوزه شخصیتشناسی، بیش از پیش از ظرفیت روانشناسان استفاده شود.
وی افزود: ضروری است تیمهای روانشناسیِ مداخله در بحران را تشکیل دهیم و آنها را برای شرایط اضطراری آماده کنیم.
«سمیه زینعلی» روانشناس و همسر شهید جابر بیات از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز در این جلسه به بیان برخی مشکلات و چالشهای پیش روی خانوادهها و همسران شهدا پرداخت.
«حمیده رحمانی» استادیار خون و سرطان دانشگاه شهید بهشتی و جوانترین فوق تخصص سرطان کشور نیز برخی چالشهای حوزه کاری خود را مطرح کرد و گفت: ما خواستار رسیدگی قضایی عادلانه و دقیق به پروندههای مرتبط با تعرضِ بستگانِ بیماران به کادر درمان و پزشکان هستیم.
«سمیه گلپور» فعال کارگری و رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران نیز در این جلسه، خواستار اجرای سریع آرای قطعی مراجع در حوزه کار و کارگری شد و بر لزوم رسیدگی تخصصی، فوری و بازدارنده به پروندههای حوزه حوادث کار تاکید کرد.
وی ضمن بیان این نکته که کارگران در طول جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، بیشترین مقاومت را از خود در کارخانهها و کارگاههای سراسر کشور نشان دادند، بر ضرورت حمایت از فعالیتهای صنفی و قانونی نمایندگان کارگری تاکید کرد.
«افسانه چترنور» خانم گل ایران و عضو تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان نیز در این جلسه گفت: در جریان رقابتهای فوتبال بانوان جام ملتهای آسیا که اخیراً در استرالیا برگزار شد، مقامات این کشور وعده و وعیدهای زیادی را برای ماندن در استرالیا و برنگشتن به ایران، به بازیکنان تیم ملی دادند تا ما وسوسه شویم و به کشور بازنگردیم؛ آنچه اهمیت داشت این بود که ما خودمان دوست داشتیم به وطن بازگردیم و امروز نیز به هیچ وجه از حضور خود در ایران عزیزمان، پشیمان نیستیم.
وی در ادامه، موضوعاتی را در رابطه با اشتغال و استخدام ورزشکاران به ویژه بانوان ملیپوش کشورمان مطرح کرد.
«فاطمه پورزادی» کارآفرین و فعال حوزه آموزش دانشآموزان کمبرخوردار نیز در این جلسه به بیان فعالیتهای خود و گروه جهادیاش پرداخت و گفت: تمام تلاش ما این است که دانشآموزان مناطق کمبرخوردار به خاطر وضعیت مالی نامناسب، از حضور در دانشگاههای برتر کشور محروم نشوند.
وی اضافه کرد: ما خواستار آن هستیم که دستگاه قضایی به دانشآموزانی که در مناطق کم برخوردار کشور دچار مشکلات حادّ خانوادگی میشوند، نگاه مددکارانه داشته باشد.
«هالهسادات حیدری» فعال میدانی حوزه جنگ، جهادگر و پژوهشگر علوم سیاسی نیز در این جلسه، به بیان نکات و مطالبی در رابطه با فعالیتهای گروه جهادی «بچههای آقا» پرداخت و گفت: گروه جهادی «بچههای آقا» که یک روز پس از شهادت امام خامنهای (رضوانالله تعالیعلیه) کار خود را آغاز کرد، امروز به صورت قرارگاهی هم در زمینه تهیه وعدههای غذایی برای رزمندگان و هم در حوزه ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به قشر هدف، فعالیت میکند.
حیدری در ادامه با اشاره به برخی مشکلات گروههای جهادی، بر ضرورت ساماندهی این گروهها تاکید کرد.
وی گفت: قوه قضاییه باید با جدیت، پیگیری بینالمللیِ ابعاد پنهانِ جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل در جنگهای اخیر را در دستور کار قرار دهد.