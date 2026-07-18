کد خبر: 1369474
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۹
اقتصاد » اخبار کلی

شرایط بخشودگی تا ۹۸ درصدی جرایم پایانه‌های فروشگاهی

شرایط بخشودگی تا ۹۸ درصدی جرایم پایانه‌های فروشگاهی بر اساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی رییس‌کل سازمان امور مالیاتی، مودیان با رعایت شرایط و ضوابط تعیین‌شده در این بخشنامه می‌توانند از بخشودگی حداکثر ۹۸ درصدی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای دوره‌های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی زمستان ۱۴۰۳ برخوردار شوند.

جوان آنلاین: بخشنامه جدید رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور شرایط بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی برای مودیان دوره‌های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی زمستان ۱۴۰۳ را تشریح کرده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این بخشنامه، مودیانی که نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا مواعید تمدید شده همان دوره بر اساس بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کرده‌اند، اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده آن دوره حسب مورد تا تاریخ‌های مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۵ (زمستان ۱۴۰۲ لغایت زمستان ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰) اقدام نکرده‌اند به شرح زیر می‌توانند مشمول بخشودگی جرایم موضوع بخشنامه مذکور قرار گیرند:

- اگر تا تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره‌های مزبور و آن بخش از جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که با بخشودگی آن موافقت نمی‌شود اقدام کنند حداکثر معادل ۹۸ درصد میزان (درصد‌های اعلامی) بخشودگی جرایم موضوع بخشنامه مذکور بخشوده می‌شود.

- اگر تا تاریخ ۱۴۰۵/۵/۲۸ برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره‌های مزبور و آن بخش از جرائم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با بخشودگی آن موافقت نمی‌شود اقدام کنند حداکثر معادل ۹۴ درصد میزان (درصد‌های اعلامی) بخشودگی جرایم موضوع بخشنامه مذکور بخشوده می‌شود.

در این بخشنامه تاکید شده است اگر بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز شود مودیان موضوع بخشنامه مذکور و این بخشنامه درآمد حاصل از فروش کالا یا ارایه خدمت را در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی مذکور ابراز نکرده‌اند جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (پرداخت نشده) برای درآمد‌های فوق مشمول بخشودگی معادل ۳۰ درصد میزان بخشودگی جرایم موضوع بخشنامه مذکور با رعایت بند (۱) این بخشنامه می‌باشد.

در این بخشنامه همچنین آمده است اگر مودیان در خصوص برگ مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم با اداره امور مالیاتی ذی‌ربط توافق نمایند (عدم ارجاع موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی)، بند (۶) بخشنامه مذکور جاری نمی‌باشد.

برچسب ها: سازمان امور مالیاتی ، بخشودگی جرائم ، مالیات بر ارزش افزوده
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

ترامپ در بن‌بست 

بدون شرح

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

قانون تنگه‌ها

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

از تنگه رانده در کوه مانده

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

میناب هم جنوب بود

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار