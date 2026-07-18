جوان آنلاین: بخشنامه جدید رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور شرایط بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی برای مودیان دورههای مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی زمستان ۱۴۰۳ را تشریح کرده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این بخشنامه، مودیانی که نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا مواعید تمدید شده همان دوره بر اساس بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کردهاند، اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده آن دوره حسب مورد تا تاریخهای مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۵ (زمستان ۱۴۰۲ لغایت زمستان ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰) اقدام نکردهاند به شرح زیر میتوانند مشمول بخشودگی جرایم موضوع بخشنامه مذکور قرار گیرند:
- اگر تا تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دورههای مزبور و آن بخش از جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که با بخشودگی آن موافقت نمیشود اقدام کنند حداکثر معادل ۹۸ درصد میزان (درصدهای اعلامی) بخشودگی جرایم موضوع بخشنامه مذکور بخشوده میشود.
- اگر تا تاریخ ۱۴۰۵/۵/۲۸ برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دورههای مزبور و آن بخش از جرائم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با بخشودگی آن موافقت نمیشود اقدام کنند حداکثر معادل ۹۴ درصد میزان (درصدهای اعلامی) بخشودگی جرایم موضوع بخشنامه مذکور بخشوده میشود.
در این بخشنامه تاکید شده است اگر بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز شود مودیان موضوع بخشنامه مذکور و این بخشنامه درآمد حاصل از فروش کالا یا ارایه خدمت را در اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی مذکور ابراز نکردهاند جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان (پرداخت نشده) برای درآمدهای فوق مشمول بخشودگی معادل ۳۰ درصد میزان بخشودگی جرایم موضوع بخشنامه مذکور با رعایت بند (۱) این بخشنامه میباشد.
در این بخشنامه همچنین آمده است اگر مودیان در خصوص برگ مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم با اداره امور مالیاتی ذیربط توافق نمایند (عدم ارجاع موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی)، بند (۶) بخشنامه مذکور جاری نمیباشد.