حضور ۵۰ درصدی کارکنان ادارات هرمزگان در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان اعلام کرد: فعالیت ادارات در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، با حضور ۵۰ درصدی کارکنان و بر اساس تشخیص مدیران دستگاه‌ها خواهد بود.

جوان آنلاین: محمدرضا پاکروان شامگاه شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و با موافقت استاندار هرمزگان، تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های بیمه و بخش‌های اداری بیمارستان‌های مستقر در استان، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه با تشخیص مدیر دستگاه، با حضور ۵۰ درصدی کارکنان فعالیت خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این تصمیم در پی بررسی‌های کارشناسی و با هدف مدیریت شرایط خاص استان، در ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان اتخاذ و به تأیید استاندار هرمزگان رسیده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی، اقتصادی و سایر دستگاه‌های ضروری، مطابق روال معمول به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

پاکروان همچنین افزود: شورای هماهنگی بانک‌های استان با هماهنگی استانداری نسبت نحوه فعالیت شعب بانک‌ها تصمیم‌گیری نموده و اطلاع‌رسانی لازم را به عمل آورد.