اصابت موشک به زاهدان صحت ندارد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0646\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u0648 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0632\u0627\u0647\u062f\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0627\u06af\u0627\u0647 \u062a\u06a9\u0630\u06cc\u0628 \u0634\u062f \u0648 \u0639\u0644\u062a \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc\u060c \u0622\u062a\u0634 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0645\u0646\u0628\u0639 \u0630\u062e\u06cc\u0631\u0647 \u0633\u0648\u062e\u062a \u0634\u062e\u0635\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.