تله مرگباری به نام استخر کشاورزی 

این روزها با گرمشدن هوا برای فرار از گرمای طاقتفرسا تن سپردن به خنکای آب استفاده از استخر کشاورزی و رودخانهها به شدت در بین افراد شایع میشود.
با وجود این، برخی بیتوجهیها موجب شده عدهای از افرادی که از این مکانها استفاده میکنند، دچار غرقشدگی شده و جان خود را از دست بدهند، این در حالی است که بسیاری از این افراد شناگر قابلی هم بودند.
آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان میدهد، تنها در سال گذشته ۸۸۸ نفر در استانهای مختلف کشور بر اثر غرقشدگی جان خود را از دست دهند، که از این تعداد ۷۴۸ نفر مرد ومابقی زن بودند، این در حالی است که استان خوزستان با تعداد ۱۲۳ فوت شده که شامل ۱۰۰ نفر مرد و و ۲۳ زن دارای بیشترین فوتشده در این زمینه هستند.
تعداد قابلتوجهی از این افراد بر اثر غرقشدگی در استخرهای کشاورزی جان خود را از دست دادهاند، که تنها به عنوان یک نمونه میتوان به غرق شدگی اعضای یک خانواده در شهرک عشایری شهر چلگرد شهرستان کوهرنگ چهار محال و بختیاری که در اردیبهشت ماه سال جاری اتفاق افتاد، اشاره کرد.
به گفته ساسان زمانی سیوکی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ هنگامی که یکی از اعضای این خانواده برای شنا به داخل این استخر شیرجه میزند، دچار حادثه میشود و زمانی که چهار تن از افراد خانواده که با این صحنه مواجه میشوند برای نجات جان او داخل استخر شیرجه میزنند، اما همگی داخل این مکان گیر افتاده و تنها یک نفر با تلاش نجاتگران هلال احمر و اورژانس احیا و پس از اعزام به بیمارستان از مرگ حتمی نجات پیدا میکند. از آنجا که استخرهای کشاورزی در بیشتر استانهای کشور در دسترس بوده و هیچ هزینهای ندارند، بنابراین استفاده از این مکانها بسیار مرسوم است.
به گفته کارشناسان، چون این استخرها عمق متغیر و نامشخصی دارند و کف آنها اغلب پوشیده از لجن، گیاهان آبزی یا زبالههای کشاورزی است، میتواند باعث گرفتگی پا و غرقشدگی شود.
از طرفی وجود، دیوارههای شیبدار و لغزنده، خروج از آب را دشوار میکند و تجهیزات خطرناکی مانند پمپهای مکنده قوی، لولههای زیر آب، تهدیدات مرگباری ایجاد میکنند.
علاوه بر خطرات فیزیکی از آنجا که این آبها حاوی مقادیر بالای کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات، فضولات حیوانی و آلایندههای زیستمحیطی هستند، بنابراین تماس با آنها میتواند باعث مسمومیتهای شدید، عفونتهای پوستی، بیماریهای گوارشی خطرناک و مشکلات تنفسی شود.