امریکا هیچ‌وقت سیر نمی‌شود؛ نه از خون انسان‌ها، نه از چپاول سرزمین‌هایی که حقش نیست. رژیم صهیونیستی هم فرزند حرام‌زاده همین امریکای جهانخوار است؛ همان‌طور که داعش، فرزند دیگر این مادر جنایتکار است. هر کدام دیگری را پس انداخته‌اند، اما همه در یک آغل به دنیا آمده‌اند.

اروپا را هم نباید فراموش کرد؛ امریکا همان اروپایی است که در قالب ناتو، یک روز توسط ترامپ طرد می‌شود، روزی دیگر به التماس می‌افتد، روزی برعکس، و روزی ترامپ حتی نمی‌تواند از ناتو دل بکند. همه‌اش بازی است برای آنتن پر کردن، برای مدیریت افکار عمومی، برای تداوم همان سیاست چپاول با کت یقه انگلیسی، با کروات انگلیسی.

از آن طرف، ایران اگر کمکی در حمایت از جبهه مقاومت بدهد، متهم می‌شود به برافراشتن پرچم جنگ‌های نیابتی؟! اما اگر امریکا با تمام توان، منطقه را به آتش بکشد، می‌شود «حق دفاع از خود»؟! آن هم در برابر کشوری صلح‌طلب، اما جنگ‌بلد!

شبیه این است که اراذل و اوباشی در منطقه‌ای قلدری می‌کنند و مردان دلاوری در حمایت از مردم با آنها گلاویز می‌شوند؛ مردانی که با مروت، به کمک منطقه آمده‌اند.. نه برای چپاول، که برای دفاع از عزت، شرف و ناموس؛ و این همان چیزی است که غرب هرگز نمی‌خواهد ریشه بدواند.