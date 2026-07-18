کد خبر: 1369393
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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی

آغاز هفته بورس کالا با عرضه سنگین محصولات پایه

بازار کالایی روز شنبه میزبان حجم بالای محصولات صنعتی، پتروشیمی و صادراتی بود
زینب زرین 

تالار‌های بورس کالا روز شنبه میزبان ۶۰۳هزار و ۱۰۵ تن انواع محصول بودند که بخش عمده آن به کالا‌های فولادی اختصاص داشت و عرضه گسترده ورق، شمش، میلگرد، سیم فولادی، سیمان، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، فضای معاملات کالایی را تحت تأثیر قرار داد و حجم قابل توجهی از محصولات تولیدکنندگان در معرض خرید قرار گرفت. 
 
بورس کالا در نخستین روز معاملاتی هفته میزبان یکی از عرضه‌های گسترده کالایی بود و بیش از ۶۰۳ هزار تن محصول در تالار‌های مختلف این بازار روی تابلو رفت و ترکیب عرضه‌ها نشان می‌دهد بخش صنعت و مواد اولیه همچنان سهم اصلی معاملات بورس کالا را در اختیار دارد و محصولات فولادی بیشترین وزن عرضه‌های روزانه را به خود اختصاص داده‌اند. 
تالار صنعتی بورس کالا با عرضه ۳۷۲ هزار و ۴۲۴ تن محصول، بزرگ‌ترین بخش عرضه‌های امروز را تشکیل داد و در این تالار، ۲۴۰ هزار و ۲۰ تن ورق فولادی، ۷۷ هزار و ۲۷۵ تن بلوم و بیلت فولادی، ۳۱ هزار و ۲۰ تن میلگرد، ۱۹ هزار و ۵۸۷ تن سیم فولادی و ۴ هزار و ۵۲۲ تن تیرآهن عرضه شد. 
فولاد به عنوان یکی از مهم‌ترین کالا‌های پایه اقتصاد صنعتی، نقش گسترده‌ای در زنجیره تولید کشور دارد و قیمت‌گذاری و حجم معاملات محصولات فولادی در بورس کالا برای صنایع پایین‌دستی، شرکت‌های ساختمانی و فعالان بازار سرمایه اهمیت دارد، زیرا بخش قابل توجهی از درآمد شرکت‌های تولیدکننده این محصولات از همین مسیر شکل می‌گیرد. 
عرضه ورق فولادی با سهم بیش از ۲۴۰ هزار تن، بیشترین حجم را در میان محصولات عرضه‌شده به خود اختصاص داد و ورق‌های فولادی در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، ساخت‌وساز و تجهیزات صنعتی مصرف می‌شوند و میزان عرضه آنها ارتباط مستقیمی با وضعیت فعالیت بخش‌های مصرف‌کننده دارد. 

 رونق عرضه‌های صادراتی و پتروشیمی 
تالار صادراتی بورس کالا نیز روز شنبه میزبان ۱۹۴ هزار و ۲۹۵ تن محصول بود و بخش عمده این عرضه‌ها به سیمان، کلینکر و قیر اختصاص داشت. سیمان و کلینکر از جمله کالا‌هایی هستند که علاوه بر مصرف داخلی، ظرفیت صادراتی بالایی دارند و تغییرات حجم عرضه این محصولات در بورس کالا، وضعیت تولید کارخانه‌ها و میزان دسترسی خریداران به مواد اولیه ساختمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز روز شنبه میزبان عرضه ۱۹ هزار و ۸۲۴ تن محصول بود و مواد پلیمری، قیر، اوره و آمونیاک در این بخش عرضه شدند و از آنجایی که محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه بسیاری از صنایع تولیدی کشور هستند، جایگاه مهمی در معاملات بورس کالا دارند و قیمت‌های کشف‌شده در این بازار برای فعالان زنجیره تولید اهمیت دارد. بازار محصولات پتروشیمی همچنین به دلیل ارتباط مستقیم با صنایع پایین‌دستی، همواره یکی از بخش‌های مهم بورس کالا محسوب می‌شود و تولیدکنندگان پلاستیک، بسته‌بندی، صنایع شیمیایی و کشاورزی از جمله مصرف‌کنندگان این گروه از کالا‌ها هستند. 

 تداوم عرضه کالا‌های متنوع در تالار‌های معاملاتی 
تالار فرعی بورس کالا نیز روز شنبه عرضه ۱۶هزار و ۵۶۲ تن محصول را تجربه کرد و این بخش معمولاً میزبان کالا‌هایی است که شرایط عرضه آنها با تالار‌های اصلی متفاوت است و طیف متنوعی از محصولات را شامل می‌شود. مجموع عرضه ۶۰۳ هزار و ۱۰۵ تنی امروز، گستردگی فعالیت بورس کالا در بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد و این بازار با ایجاد بستر شفاف برای عرضه و تقاضای کالا، امکان کشف قیمت بر پایه معاملات واقعی را فراهم می‌کند. 
حجم بالای عرضه در بخش‌های فولادی، سیمانی و پتروشیمی، ارتباط مستقیم بورس کالا با بخش تولید را پررنگ کرده است و شرکت‌های بزرگ صنعتی از طریق این بازار محصولات خود را عرضه می‌کنند و خریداران نیز برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود به معاملات رسمی بورس کالا مراجعه می‌کنند. البته عرضه کالا در بورس کالا به معنای انجام قطعی معامله نیست و میزان فروش نهایی، قیمت معامله‌شده و رقابت خریداران در زمان عرضه، عوامل تعیین‌کننده نتیجه معاملات خواهند بود. با این حال، حجم عرضه‌ها یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی میزان حضور تولیدکنندگان در بازار رسمی کالا محسوب می‌شود. 
از طرفی افزایش تنوع محصولات عرضه‌شده در تالار‌های مختلف، نقش بورس کالا را در اقتصاد تقویت کرده و علاوه بر ایجاد شفافیت در فرآیند معاملات، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند. بنابراین عرضه‌های روز شنبه بورس کالا بار دیگر سهم بالای صنایع مادر در اقتصاد را نمایان کرد که بخش مهمی از زنجیره تولید را تشکیل می‌دهند و عملکرد آنها بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بورس ، کالا ، بازار
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