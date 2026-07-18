جوان آنلاین: مهندسان ایرانی در کنار مسئولان پای کار، در برابر حملات وحشیانه رژیم تروریستی امریکا که با هدف فلج کردن زیرساخت‌های غیرنظامی، به ویژه پل‌های ارتباطی و تأسیسات آب شیرین‌کن صورت می‌گیرد، ترکیبی هوشمندانه از دفاع و بازسازی سریع را به نمایش گذاشته‌اند. در حالی که حملات ترکیبی و دقیق پهپادی و موشکی ایران به اهداف راهبردی دشمن، کانون‌های تهدید را در عمق منطقه منهدم می‌کند، اما آنچه جهان را شگفت‌زده کرده است، اراده و توان مهندسی ایرانی در میدان است که به دشمن اجازه نمی‌دهد با تخریب شریان حیاتی کشور به اهداف خود برسد. نیرو‌های فنی و جهادی در زمانی بسیار کم، پل‌های راهبردی را مرمت و تردد روان را از سر می‌گیرند و آب شیرین‌کن‌های آسیب‌دیده نیز در دست تعمیر و بازسازی هستند تا دشمنان توهمات‌شان را به گور ببرند.



رژیم تروریستی امریکا در تازه‌ترین موج جنگ‌طلبی، بخشی از زیرساخت‌های حیاتی کشورمان را تحت‌الشعاع قرار داده است تا به زعم خود حلقه‌های اصلی اتصالی را تخریب کند که نشانه‌ای از ورود درگیری‌ها به مرحله «جنگ کریدورها» و تلافی زدن زیرساخت‌های لجستیکی منطقه مانند جبل‌علی، حیفا و پل‌های راهبردی کشور‌های عربی خلیج‌فارس است. اما به محض اینکه دشمن بدذات می‌کوشد به شبکه ارتباطات کشورمان ضربه بزند، مجموعه مهندسان، بازسازی سریع زیرساخت‌ها و عبور کشور از این مقطع را با اقتدار و سربلندی آغاز کرده‌اند. پل‌ها و تونل‌های جاده‌ای در کمترین زمان ممکن از سوی مهندسان و تیم‌های عملیاتی با بسیج تجهیزات داخلی و تلاش شبانه‌روزی در حال بازسازی است. مهندسان با حضور میدانی در محل پل‌ها و با ارزیابی دقیق آسیب‌ها، اقدامات لازم را برای تثبیت سازه‌ها و ایمن‌سازی مسیر‌ها آغاز کردند و تجهیزات سنگین و مصالح داخلی به سرعت به محل اعزام می‌شود تا عملیات بازسازی بدون وقفه انجام شود. این هماهنگی و سرعت عمل نشان می‌دهد شبکه ریلی و جاده‌ای کشور از ظرفیت‌های داخلی لازم برای مقابله با بحران‌های ناگهانی برخوردار است. همچنین سرعت احیای زیرساخت‌ها و بازگشت خدمات در مدت زمان کوتاه، به عنوان نشانه‌ای از ظرفیت اجرایی و تاب‌آوری ساختاری ایران در شرایط بحران است و نشان دهنده این است که الگو‌های مدیریت بحران و بازسازی در ایران از کارآمدی و سرعت بالایی برخوردار است.

آخرین وضعیت تونل شهید میرزایی بندرعباس پس از حمله امریکا

خبر‌های رسیده از استان هرمزگان حاکی از این است که مهندسان صنعت راهسازی و وزارت نیرو با حضور به موقع در مناطق آسیب‌دیده، در حال بازگشایی محور‌های مواصلاتی و رفع مشکلات آبرسانی هستند. به گزارش تسنیم از بندرعباس، گلوگاه یا تونل شهید میرزایی، دو تونل ورودی و خروجی شمالی شهر بندرعباس بود که به دلیل حمله جنگنده‌های امریکایی مسدود شده است. دو تونل آسیب جدی دیده‌اند، ولی راهداران و ماشین‌آلات راه و شهرسازی در حال بازگشایی تونل هستند و به زودی این مسیر باز خواهد شد تا خودرو‌های سبک بتوانند تردد کنند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به اجرای عملیات بازگشایی تونل شهید میرزایی گفت: این مسیر پس از ساعت‌ها تلاش بی‌وقفه تیم‌های فنی و راهداری، به‌طور کامل در حال پاک‌سازی و آماده‌سازی برای تردد ایمن است.

بازگشایی مسیر جایگزین رودان- بندرعباس

همچنین مجید سلحشور، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حملات اخیر دشمن به برخی محور‌های مواصلاتی استان، اظهار داشت: با تلاش مستمر دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های عملیاتی، مسیر جایگزین رودان بازگشایی شده و شرایط برای تردد وسایل نقلیه در این محور فراهم شده است. وی افزود: از نخستین ساعات وقوع حادثه، نیرو‌های راهداری، امدادی و سایر دستگاه‌های مسئول در محل حضور یافته و عملیات بازگشایی مسیرها، ایمن‌سازی و ایجاد راه‌های جایگزین را با سرعت در دستور کار قرار داده‌اند. مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان خاطرنشان کرد: با وجود بازگشایی برخی مسیر‌های جایگزین، عملیات ترمیم و ایمن‌سازی در تعدادی از محور‌های آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد و از مردم درخواست می‌شود تا اطلاع ثانوی از تردد غیرضروری در محدوده تونل شهید میرزایی، پل رودخانه شور و محور سه‌راه میناب به سمت رودان خودداری کنند. سلحشور تصریح کرد: در صورت ضرورت سفر، رانندگان از مسیر‌های جایگزین اعلام‌شده استفاده کرده و ضمن رعایت توصیه‌های پلیس و عوامل راهداری، زمینه تسریع در روند امدادرسانی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را فراهم کنند.

مسیر ریلی بندرعباس پس از حمله امریکا به مدار بازگشت

پیگیری‌های فارس از وزارت راه نشان می‌دهد که فعالیت ریلی در ایستگاه انشعاب راه‌آهن بندرعباس که در پی تجاوز هوایی امریکا در ۲۶ تیرماه متوقف شده بود، پس از انجام اقدامات لازم بار دیگر از سر گرفته شده و تردد ریلی برقرار است. این ایستگاه انشعاب در ۱۰ کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده و محل انشعاب ریل به خط مسافری و باری، اسکله شهید رجایی و راه‌آهن بندرعباس است.

بازسازی پل آسیب‌دیده هرمزگان در دستور کار قرار گرفت

بامداد روز جمعه، پل‌های هرمزگان فرو ریختند، اما اراده ملی ایران نه. حملات وحشیانه به زیرساخت‌های غیرنظامی، هرچند که تردد را به کندی کشاند و سوگوار شهادت هفت هموطن شد، اما نقشه راه روشنی را پیش روی نیرو‌های مسلح کشور قرار داد. پاسخ ایران، نه در شعار، که در ترازوی «موازنه آسیب‌پذیری‌ها» رقم خورد؛ جایی که برتری با کشوری است که خطوط مواصلاتی دشمن را بهتر می‌شناسد و اراده‌ای آهنین برای فروپاشی آنها دارد. به گزارش تسنیم از شیراز، محمدرضا رضایی کوچی پس از بازدید میدانی از پل آسیب‌دیده از حملات شب گذشته رژیم تروریستی امریکا در هرمزگان، اظهار کرد: خوشبختانه مسیر‌های جایگزین تعریف شده و تردد‌ها در حال انجام است. وی افزود: همچنین برنامه بازسازی نقاط آسیب‌دیده نیز به سرعت با پشتوانه دانش فنی و مهندسی کشورمان در دستور کار قرار گرفته است. وی تأکید کرد: مطالعات اولیه برای بازسازی نیز آغاز شده و نیرو‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری مشغول همکاری برای تسهیل تردد در مسیر‌های جایگزین هستند. رضایی کوچی با بیان اینکه هدف امریکا از حمله به زیرساخت‌های استان‌های جنوب کشور، به ویژه محور‌های مواصلاتی بندرعباس، تضعیف پشتیبانی از تنگه هرمز بوده، اظهار کرد: دشمن با این تصور که با زدن زیرساخت‌ها می‌تواند پشتیبانی از بنادر و تنگه هرمز را کمرنگ کند، دست به این اقدامات زده، اما این تصور کاملاً اشتباه است و هیچ خللی در مقاومت مردم و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد. وی گفت: هرچه پاسخ جمهوری اسلامی ایران محکم‌تر باشد، نقش بازدارندگی بیشتری در برابر اقدامات دشمن خواهد داشت. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمن باید بداند که اگر یک پل را بزند، ما دو پل از زیرساخت‌هایشان را هدف قرار خواهیم داد. رضایی کوچی در ادامه با اشاره به حمایت برخی کشور‌ها از امریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: نیرو‌های مسلح کشورمان باید زیرساخت‌های کشور‌هایی که با امریکایی‌ها همکاری می‌کنند و زمینه را برای تجاوز به کشورمان فراهم می‌کنند، مورد اصابت قرار دهند. رضایی کوچی تأکید کرد: امریکایی‌ها باید بدانند که پشتیبانی از تنگه هرمز تنها به نوار ساحلی و از منطقه بندرعباس محدود نشده و از هر نقطه‌ای در کشور می‌توان کنترل تنگه هرمز را در دست داشت و پشتیبانی از جزایر جنوبی ادامه خواهد یافت. وی ادامه داد: مقاومت مردم و نیرو‌های مسلح ایران مصمم‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت و پاسخ ما به هرگونه تعرضی، کوبنده و پشیمان‌کننده خواهد بود تا دشمن دیگر جرئت حمله به زیرساخت‌های کشور را پیدا نکند.