جوان آنلاین: اربعین حسینی، پس از حج، عظیمترین گردهمایی و راهپیمایی مسلمانان جهان است که هر ساله مرزهای ایران را به کانون تپش قلبهای عاشق تبدیل میکند. امسال در این حرکت عظیم معنوی، با بهرهگیری از سامانه هوشمند «سجاد» که از سوی فرماندهی انتظامی ایران طراحی شده و قابلیت تسهیل ورود و خروج را در هر دو سوی مرز دارد، شاهد تحولی بزرگ در مدیریت ترددها هستیم. همچنین استاندار ایلام با اشاره به سهم ۶۰ درصدی مرز مهران از تردد زوار و افزایش ۴۱ درصدی آمار مسافران در ماه محرم نسبت به سال قبل، بر ضرورت برنامهریزی منسجم و شبانهروزی تأکید کرده است. در همین راستا، شهرداری کرمانشاه با هماهنگی شهرداریهای کرج و همدان، با اختصاص ۲۳۰ دستگاه اتوبوس برای مرز خسروی، گامی عملی در تقویت ناوگان حملونقل برداشته است. این بسیج امکانات ملی، تنها بخشی از تکاپوی گسترده ایران برای میزبانی از میلیونها زائر عتبات عالیات است که با هدفی واحد، جادههای منتهی به کربلا را به مسیری ایمن و روان تبدیل میکنند.
اربعین، برای مسلمانان جهان، تجلیگاه وحدت امت اسلامی و بزرگترین آوردگاه عشق و ایثار در جهان معاصر است. برای ایرانیان، این زیارت نه تنها یک سفر، بلکه تجدید بیعت سالانه با آرمانهای عدالتخواهانه و آزادگی اباعبدالله الحسین (ع) است. این پیوند قلبی چنان عمیق است که هر ساله تمام شهرها و استانهای کشور در یک همافزایی بینظیر، از میزبانی در مواکب داخلی تا تأمین زیرساختهای مرزی، در تکاپوی خدمترسانی هستند. آمادگی شبانهروزی استانها برای فراهمسازی بستری ایمن و آرام، روایتی از یک همت جمعی است تا زائران بتوانند با خیالی آسوده، بارگاه ملکوتی امام سوم شیعیان را زیارت کنند.
نفوذ تکنولوژی در مرزها
یکی از دستاوردهای قابل توجه امسال، دستیابی به سطحی از همافزایی بین ایران و عراق است که پیش از این سابقه نداشته است. این همکاریها که بر پایه اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی بنا شده، اکنون با تکیه بر ابزارهای نوین فناورانه، در حال تغییر چهره مرزها به نفع زائران است.
قائممقام وزیر کشور با اشاره به تعاملات بینظیر صورتگرفته، در نشست مشترک مرزی با استاندار واسط عراق در زرباطیه، بر اهمیت این پیوندها تأکید کرد.
علیاکبر پورجمشیدیان با ادای احترام به مقام شهدای مقاومت، شهیدان حاجقاسم سلیمانی و ابومهدیالمهندس خاطرنشان میکند: «پیوند دو ملت عمیق، قلبی و ناگسستنی است. تشییع تاریخی پیکر مطهر شهدای خدمت از سوی مردم قدرشناس عراق، جلوهای بینظیر از این اخوت تاریخی بود. هیچ توطئه و قدرتی نمیتواند در این پیوند مستحکم و راهبردی میان دو کشور دوست و همسایه خدشهای وارد کند.»
او درباره اولویتهای اجرایی توضیح میدهد: «اولویت آنی ما در شرایط گرمای شدید هوا، هماهنگی فوری و حداکثری برای تسریع در عبور و مرور و تأمین سلامت زائران است. سامانه هوشمند «سجاد» که از سوی فرماندهی انتظامی ایران طراحی شده و قابلیت استفاده در هر دو سوی مرز را دارد، ظرفیت بسیار بالایی برای تسریع فرآیند ورود و خروج ایجاد میکند. شأن و کرامت زائر امام حسین (ع) بسیار بالاست؛ بنابراین تأمین کامل امنیت، معیشت، سلامت و آرامش آنان در طول این سفر معنوی، خط قرمز ماست.»
قائممقام وزیر کشور تأکید میکند که هماکنون بازدیدهای میدانی از تمامی مرزهای شلمچه، چذابه، چیلات و خسروی به صورت فشرده در دستور کار قرار دارد تا هیچ گره ترافیکی یا خدماتی باقی نماند.
مهران، دروازهای استراتژیک
مرز مهران، به عنوان اصلیترین معبر خروج زائران، امسال بار سنگینی را بر دوش میکشد. مدیریت این حجم از جمعیت، نیازمند یک استراتژی دقیق و مدیریتی چندلایه است که استانداری ایلام با همکاری مقامات محلی عراق در استان واسط آن را پیش میبرد.
استاندار ایلام، با نگاهی به آمارهای رسمی، ابعاد این مسئولیت خطیر را تشریح کرد و میگوید: «براساس آمار سامانههای ثبتنام زائرین، بیش از ۶۰ درصد زوار مرز مهران را برای تشرف به عتبات عالیات انتخاب کردهاند. همچنین آمار تردد زائران در ماه محرم امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته که این امر، نشاندهنده لزوم برنامهریزی دقیق، منسجم و خدماترسانی شبانهروزی در ایام اربعین پیشرو است.»
احمد کرمی با ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت بحران گرما و ترافیک جمعیت اضافه میکند: «نخست اینکه کمیته مشترک مرزی متشکل از معاونین استانداران دو استان ایلام و واسط به صورت مستمر و شبانهروزی در مرز مستقر باشند. دوم اینکه با توجه به آمادهسازی سامانه هوشمند «سجاد» از سوی فراجا، این سامانه در سمت عراق نیز عملیاتی شده تا فرآیند خروج زوار با حداکثر سرعت و کمترین معطلی انجام گیرد.»
این مسئول با اشاره به ساعتهای اوج گرما تأکید میکند: «زائران معمولاً ساعات خنک شبانهروزی از جمله بعد از اذان صبح تا ساعت ۱۰ قبل از ظهر و همچنین هنگام غروب را برای حرکت انتخاب میکنند؛ بنابراین ضرورت دارد با اطلاعرسانی دقیق و افزایش تعداد گیتهای فعال در این ساعات اوج تردد، از توقف و ایستایی جمعیت جلوگیری شود.»
لجستیک و نوسازی خدمات شهری
در آن سوی دیگر، مرز خسروی در استان کرمانشاه شاهد تحولات گستردهای در زیرساختهای حملونقل عمومی است. مدیریت شهری در کرمانشاه، کرج و همدان دست به دست هم دادهاند تا گرههای کور ترافیکی و خدماتی سالهای گذشته را باز کنند.
شهردار کرمانشاه، در تشریح این عملیات لجستیکی میگوید: «شهرداری در قالب کمیته خدمات شهری ستاد اربعین، مسئولیت ارائه بخشی از خدمات در سطح شهر و مرز خسروی را بر عهده دارد و با استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی و تجهیزات، برای خدمترسانی به زائران برنامهریزی کرده است.»
بیژن مرادی با تأکید بر همافزایی بینشهری توضیح میدهد: «امسال ۱۰۰دستگاه اتوبوس از شهرداری کرمانشاه، ۱۰۰دستگاه از شهرداری کرج و ۳۰ دستگاه از شهرداری همدان برای جابهجایی زائران در مرز خسروی اختصاص یافته و مدیریت و هماهنگی این ناوگان بر عهده شهرداری کرمانشاه خواهد بود.»
او تصریح میکند: «علاوه بر اعزام خودروهای کمپرسی و مخازن جمعآوری زباله، حدود ۱۰۰ نیروی خدماتی برای انجام امور نظافت، جمعآوری پسماند و پشتیبانی به مرز اعزام شدهاند. همچنین پنج دستگاه خودروی آتشنشانی نیز برای افزایش ایمنی و ارائه خدمات در ایام اربعین در محل مستقر خواهند شد. شهرداری تلاش کرده با رفع نواقص سال گذشته و برنامهریزی زودهنگام، خدمات مطلوبتری به زائران ارائه دهد.» این بسیج امکانات، نشان میدهد که اربعین برای شهرداریها فراتر از یک مأموریت اداری و یک وظیفه قلبی است.
پیادهروی لردگان، استمرار یک اراده
در حالی که مرزها با تکنولوژی و زیرساختهای مهندسیشده آماده میشوند، جادهها نیز شاهد حرکتهای خودجوشی هستند که یادآور سنتهای کهن و ارادت خالصانه به سیدالشهدا (ع) است. کاروان مردمی پیادهروی لردگان در استان چهارمحال و بختیاری، یکی از این جلوههای ناب عشق است که پیوندی میان تاریخ دفاع مقدس و آرمانهای امروز برقرار کرده است.
سعید رحیمی، مسئول کاروان مردمی پیادهروی لردگان به کربلا، با روحیهای حماسی درباره این حرکت ۲۴ روزه توضیح میدهد: «امسال برای هشتمین سال پیاپی به فضل الهی مسیر لردگان تا کربلای معلی را به صورت پیاده به یاد و نام قائد شهید امت و تمام شهدای گلگونکفن جنگ رمضان حرکت خواهیم کرد. کوچکترین عضو کاروان هفت و بزرگترین عضو ۷۵ سال سن دارند و برنامه پیادهروی امسال در حال و هوایی متفاوت از سالهای گذشته انجام میگیرد.»
او درباره رویکرد فرهنگی این کاروان میگوید: «اعضای کاروان پیادهروی لردگان به کربلا با در دست داشتن پرچمهای سرخ، فریاد خونخواهی امام شهید و شهدای مظلوم جنگ را در قدم به قدم مسیر سر خواهند داد که از خدا میخواهیم این قدمها زمینهساز ظهور امام زمان (عج) و استقرار حکومت عدل جهانی ایشان باشد. حرکت هر روزه کاروان در صبح اول وقت با قرائت زیارت عاشورا آغاز میشود و در طول مسیر نیز قرائت ادعیه و زیارات و ذکرهای مستحب در دستور کار قرار دارد و این روح معنوی را کاروان در طول مسیر حفظ و تقویت میکند.»
مسئول کاروان مردمی پیادهروی لردگان به کربلا با اشاره به دشواریهای مسیر و عشق زائران تصریح میکند: «گرما و سرما نمیشناسد و عاشقان و ارادتمندان حضرت هر سختی را به جان میخرند تا به زیارت حرم مطهر و ضریح نورانی ایشان نائل شوند. لردگان شهر «شیخ پیاده» است که ۷۰ بار این مسیر را پیاده طی کرد و ما امروز مفتخریم که این مسیر را با حضور نوجوانان و جوانان که قریب به ۸۰ درصد اعضای کاروان را تشکیل میدهند، زنده نگه داشتهایم. این حرکت مردمی و کاملاً خودجوش، سند افتخار شهرستان لردگان و استان چهارمحال و بختیاری است که پیامی جز وحدت و استقامت ندارد.»
اربعین، ریشه یک همگرایی ملی است که امروز از سامانههای هوشمند دیجیتال در مرزها تا قدمهای خسته، اما استوار زائران در جادهها، همه و همه در یک نقطه به هم میرسند و آن کربلاست. تمام این اقدامات گسترده، از همافزاییهای دیپلماتیک تا بسیج ناوگان حملونقل و کاروانهای پیادهروی، تنها ابزاری برای تسهیل این سفر معنوی و برقراری امنیت و سلامت زائران است. اربعین امسال با این تدابیر دقیق و این شور بیپایان حسینی، وعده شکوهی را میدهد که فراتر از هر مرز جغرافیایی، ملتها را در حریم عشق اباعبدالله (ع) متحد میکند؛ گویی تمامی جادهها به شکوه ابدی کربلا گره خورده است.