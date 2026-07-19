جوان آنلاین: ایلام با دارابودن سه منطقه آبوهوایی سرد و کوهستانی، معتدل کوهستانی و گرموخشک یکی از استانهای بینظیر در زمینه گردشگری است. در میان کوهها و چشمه و جنگلهای موجود در این استان، در ارتفاعات صخرهای و صعبالعبور کبیرکوه، چشمهای وجود دارد که در زبان محلی به «کیهنی دروزِن» و به معنای چشمه دروغگو معروف است، چراکه آب این چشمه به طور ناگهانی و بدون هیچ الگوی قابل پیشبینی خشک میشود، موضوعی که موجب شده تا گردشگران بسیاری برای دیدن این پدیده عجیب در طول سال به این منطقه سفر کنند و از دیدن آن غرق در تعجب شوند.
ایلام که به «عروس زاگرس» نیز معروف است، از جمله استانهایی است که به دلیل دارابودن سه منطقه آبوهوایی سرد و کوهستانی، معتدل کوهستانی و گرموخشک، دارای مناطق طبیعی و بکر برای گردشگری است.
کوه قلاقیران، دریاچه دوقلو سیاهگاو، تنگ کافرین، دره ارغوان، قلعه والی، نقش برجسته گلگل، آبشار گچان، غار کناتاریکه، شهر تاریخی درهشهر، منطقه جنگلی ششدار، کوه اهوران، آبشار اما، روستای بانقلان، قلعه اسماعیلخان، تنگه رازیانه، کاخ فلاحتی ایلام، پارک جنگلی چغاسبز و روستای کلم، تنها گوشهای از مناطق بکر این استان برای گردشگری به شمار میرود که هر ساله پای گردشگران بسیاری را به این منطقه میکشاند.
در این میان، کبیرکوه از دشتهای پست با ارتفاع چندصد متر شروع شده و در بلندترین نقطه یعنی قله کانصیفی به ارتفاع بیش از ۳ هزار و ۵۰ متر میرسد.
در ارتفاعات صخرهای و صعبالعبور کبیرکوه، چشمهای وجود دارد که به دلیل یک شگفتی زمینشناسی، در حالی که آب از درون آن میجوشد، بهناگاه آب از جریان افتاده و این چشمه خشک میشود.
به همین دلیل، مردم بومی این منطقه در زبان محلی به آن «کیهنی دروزِن» میگویند که معنای آن چشمه دروغگو است.
زمینشناسان در این خصوص معتقدند رفتار چشمه کیهنی دروزِن به دلیل ساختار «آهکی و کارستی» کبیرکوه است، چراکه در این نوع ساختارها، حفرهها و غارهای زیرزمینی به عنوان مخزن آب عمل میکنند؛ وقتی آب به سطح خاصی در سیفونهای طبیعی زیرزمینی میرسد، به بیرون سرریز میکند و وقتی سطح آب پایین میرود، جریان چشمه ناگهان قطع میشود.
روایتی در بین مردم این منطقه وجود دارد که در گذشته، چوپانان و مسافرانی که به امید سیراب شدن به سمت این چشمه میرفتند، گاهی با خشکی مطلق آن مواجه میشدند و گاه با آبی گوارا؛ به همین دلیل باور محلی بر این شکل گرفت که این چشمه با مسافران روراست نیست و به آنها «دروغ» میگوید.