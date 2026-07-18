جوان آنلاین: اکبر رضایی، درباره فرآیند ثبت اعلام آمادگی دارندگان قبوض حج گفت: مرحله اعلام آمادگی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ از روز ۲۱ تیرماه بهصورت سراسری در سامانه «حج من» my.haj.ir آغاز شده و تا روز جمعه ۲۶ تیرماه، بیش از ۳۴۰۰۰ نفر نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود اقدام کردهاند.
به گزارش مهر، وی افزود: در هفته نخست از این مرحله ، اولویت ثبت اعلام آمادگی صرفاً برای زائرانی فراهم شد که در کاروانهای حج تمتع سال ۱۴۰۵ نامنویسی کرده بودند، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، امکان اعزام و تشرف به سرزمین وحی را پیدا نکردند.
رضایی تصریح کرد: برای این متقاضیان در دو مرحله پیامک اطلاعرسانی ارسال و از آنان برای ثبت اعلام آمادگی دعوت به عمل آمد. و برای ادامه فرایند ثبت نام و تکمیل ظرفیت ها از روز شنبه ۲۷ تیرماه امکان ثبت اعلام آمادگی برای دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۸۶ فراهم میشود و به مدت سه روز ادامه دارد و از سایر اولویتها نیز مطابق جدول زمانبندی، از طریق اطلاعیههای بعدی دعوت خواهد شد.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت تأکید کرد: متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، نسبت به بهروزرسانی اطلاعات فردی و اطلاعات حساب بانکی خود در سامانه «حج من» اقدام کنند.
وی افزود: پس از پایان مرحله اعلام آمادگی، متقاضیان باید با مراجعه به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت، معاینات و ارزیابیهای پزشکی را انجام دهند تا استطاعت جسمانی آنان برای تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ بررسی و تأیید شود. زمان مراجعه به پزشک و نوع آزمایشهای مورد نیاز نیز متناسب با شرایط هر متقاضی، از طریق پیامک اطلاعرسانی خواهد شد.
رضایی خاطرنشان کرد: پس از تأیید استطاعت جسمانی، مراحل بعدی ثبتنام شامل انجام پیش ثبتنام و سپس ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان تا تکمیل فرآیند نامنویسی و پرداخت هزینههای مربوط، براساس برنامه زمانبندی و اطلاعیههای بعدی سازمان حج و زیارت اطلاعرسانی و انجام خواهد شد.