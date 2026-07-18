کد خبر: 1369286
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۳
جامعه » اخبار كلی

اعلام اولویت‌های جدید ثبت آمادگی متقاضیان حج ۱۴۰۶

اعلام اولویت‌های جدید ثبت آمادگی متقاضیان حج ۱۴۰۶ معاون حج و عمره گفت: همزمان با آغاز مرحله اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶، دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا ۳۰ مهر ۱۳۸۶ می‌توانند از امروز، آمادگی خود را در سامانه حج من ثبت کنند.

جوان آنلاین: اکبر رضایی، درباره فرآیند ثبت اعلام آمادگی دارندگان قبوض حج گفت: مرحله اعلام آمادگی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ از روز ۲۱ تیرماه به‌صورت سراسری در سامانه «حج من» my.haj.ir آغاز شده و تا روز جمعه ۲۶ تیرماه، بیش از ۳۴۰۰۰ نفر نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود اقدام کرده‌اند.

به گزارش مهر، وی افزود: در هفته نخست از این مرحله ، اولویت ثبت اعلام آمادگی صرفاً برای زائرانی فراهم شد که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۴۰۵ نام‌نویسی کرده بودند، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، امکان اعزام و تشرف به سرزمین وحی را پیدا نکردند.

رضایی تصریح کرد: برای این متقاضیان در دو مرحله پیامک اطلاع‌رسانی ارسال و از آنان برای ثبت اعلام آمادگی دعوت به عمل آمد. و برای ادامه فرایند ثبت نام و تکمیل ظرفیت ها از روز شنبه ۲۷ تیرماه امکان ثبت اعلام آمادگی برای دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۸۶ فراهم می‌شود و به مدت سه روز ادامه دارد و از سایر اولویت‌ها نیز مطابق جدول زمان‌بندی، از طریق اطلاعیه‌های بعدی دعوت خواهد شد.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت تأکید کرد: متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات فردی و اطلاعات حساب بانکی خود در سامانه «حج من» اقدام کنند.

وی افزود: پس از پایان مرحله اعلام آمادگی، متقاضیان باید با مراجعه به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت، معاینات و ارزیابی‌های پزشکی را انجام دهند تا استطاعت جسمانی آنان برای تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ بررسی و تأیید شود. زمان مراجعه به پزشک و نوع آزمایش‌های مورد نیاز نیز متناسب با شرایط هر متقاضی، از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رضایی خاطرنشان کرد: پس از تأیید استطاعت جسمانی، مراحل بعدی ثبت‌نام شامل انجام پیش ثبت‌نام و سپس ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان تا تکمیل فرآیند نام‌نویسی و پرداخت هزینه‌های مربوط، براساس برنامه زمان‌بندی و اطلاعیه‌های بعدی سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی و انجام خواهد شد.

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، حج تمتع ، رضایی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

ترامپ در وحشت انتقام 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

ترامپ در بن‌بست 

بدون شرح

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

قانون تنگه‌ها

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

عذرخواهی بابت نایب‌قهرمانی! 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

سیدعلی خمینی: ما با جبهه استکبار پدرکشتگی داریم

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

عهد انتقام

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

علف ایرانی با نرخ ریال گوشت را ارزان می‌کند

فرانسوی‌ها  نگران اسپانیا هستند 

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

وداع حسینی، عهد انتقام

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار