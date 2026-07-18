جوان آنلاین: نادری در این نشست با اشاره به اهمیت تبیین ارزشهای مقاومت در قالبهای هنری، بر لزوم کیفیتبخشی به آثار ارسالی در دوره جدید جشنواره تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت، رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت ضمن اعلام خبر برگزاری این جشنواره در هفته دفاع مقدس سال جاری، تصریح کرد: جشنواره امسال در سه رشته تخصصی «فیلم» ، «موسیقی» و «هنرهای تجسمی» برگزار خواهد شد تا هنرمندان بتوانند با طیف متنوعی از ابزارهای هنری به بازنمایی حماسههای مقاومت بپردازند.
نادری در ادامه با تشریح سیاستهای محتوایی جشنواره، موضوعات محوری این دوره را بدین شرح اعلام کرد:
۱. جنگ ۱۲ روزه
۲. جنگ رمضان
۳. شکوه بدرقه (تشییع پیکر قائد شهید): ثبت جلوههای ایثار و اتحاد ملی در وداع با امام شهید.
۴. بعثت مردم (حماسه بیرق و میدان)
روایتگری از حضور حماسی و بصیرتمندانه آحاد ملت در عرصههای دفاع و میادین.
وی در پایان این جلسه، ضمن ابراز امیدواری نسبت به مشارکت حداکثری هنرمندان متعهد کشور، بر برنامهریزی دقیق جهت داوریهای تخصصی و برگزاری برنامههای جانبی جشنواره در هفته دفاع مقدس تأکید کرد.
جزئیات بیشتر در خصوص فراخوان ارسال آثار و شرایط شرکت در جشنواره «رسام»، طی روزهای آتی از طریق درگاههای اطلاعرسانی رسمی سازمان اعلام خواهد شد.