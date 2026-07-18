بازنمایی صورت و سیرت حرکتی تاریخ ساز

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن میرود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، «صورت و سیرت انقلاب اسلامی در بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنهای» را به بررسی نشسته است. این تحقیق ازسوی مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی انجام شده و انتشارات این نهاد، آن را روانه بازار نشر ساخته است. تارنمای ناشر در بازنمایی موضوع و محتوای این تتبع، به نکات ذیل اشارت برده است: «کتاب حاضر با شناساندن صورت و سیرت انقلاب اسلامی و راه حفاظت از آن از سوی ملت شریف ایران با استفاده از بیانات حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین شده است. بخش اول کتاب به معرفی اجزای صورت انقلاب اسلامی اختصاص دارد و در آن به طور جامع به هشت رکن اساسی آن اشاره رفته است. بخش دوم کتاب، به معرفی سیرت انقلاب و ارکان آن توجه نشان میدهد و از آنجا که اهمیت حفظ سیرت به مراتب بیش از صورت آن است، حجم بیشتری از کتاب را در برگرفته است. فصل اول این بخش به شاخصهای سیرت انقلاب اسلامی پرداخته است. در بیان رهبر معظم انقلاب، شاخصهای سیرت این حرکت عظیم معرفی شده است. بنابراین این فصل به شرح اصول خط امام اختصاص یافته است. فصل دوم کتاب، مطالبی با موضوع و مضمون اهمیت حفظ سیرت انقلاب را در بردارد. در فصل سوم، با عوامل ماندگاری سیرت انقلاب و در فصل چهارم با عوامل آسیبزای سیرت انقلاب آشنا میشویم. فصل پنجم نیز مخاطب را با مسئولیتهای اقشار مختلف اجتماعی، مسئولان و آحاد ملت شریف ایران نسبت به حفظ سیرت انقلاب اسلامی آشنا میکند. موضوع این اثر بسیار پردامنه میباشد، اما جهت اختصار کتاب از آوردن مطالب شبیه به هم خودداری شده است و در موارد لزوم، به بیانات مشابه ارجاع داده شده است. شایان ذکر است، برخی از عواملی که برای حفظ سیرت انقلاب شمرده شده است؛ میتوانست از عوامل حفظ صورت نیز قلمداد شود و مؤلف برای کاستن از حجم اثر از تکرار این موارد پرهیز کرده و آن را بدیهی انگاشته است. باید دانست که حفظ صورت و سیرت انقلاب اسلامی، عزم همگانی را میطلبد و وظیفهاختصاصی مسئولان یا قشر خاصی قلمداد نمیشود. همه وظیفه دارند برای بقا و بالندگی انقلاب اسلامی تلاش کنند تا بتوانیم از مرحلهدوم و سوم انقلاب اسلامی گذر کنیم و به مرحلهآخر که برپایی تمدن اسلامی است دست یابیم و با اتفاق، مقدمهساز حکومت مهدوی باشیم. این غایتی است که برای حرکت عظیم انقلاب اسلامی متصور است....»
در بخشی از این کتاب، بیان رهبر شهید در باب یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، به ترتیب پی آمده ذکر شده است: «اولین تشکیلات مسلح نظامى انقلاب که از این حرکت جوشید و درحقیقت فرزند آن به شمار میرفت، بسیج بود؛ کمیته انقلاب اسلامى هم، در واقع از بسیج نیروها به وجود آمد؛ خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، با اینهمه برکاتى که در طول سالهاى متمادى از آن دیده شد، در واقع فرآوردهاى از فرآوردههاى بسیج نیروهاى مردمى است. بعد هم بحمدالله تا امروز، بسیج به شکل یک مؤسسه و یک سازمان و یک نیرو، وجود و حضور دارد و بعد از این هم، بایستى این چنین باشد. این، یک حرکت خردمندانه بود....»