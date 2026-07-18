کد خبر: 1369180
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۰
تاریخ » اخبار کلی
اثری با موضوع دیدگاه رهبر شهید در باب شکل و محتوای انقلاب اسلامی

بازنمایی صورت و سیرت حرکتی تاریخ ساز

بازنمایی صورت و سیرت حرکتی تاریخ ساز اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، «صورت و سیرت انقلاب اسلامی در بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای» را به بررسی نشسته است
 سمانه صادقی

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، «صورت و سیرت انقلاب اسلامی در بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای» را به بررسی نشسته است. این تحقیق ازسوی مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی انجام شده و انتشارات این نهاد، آن را روانه بازار نشر ساخته است. تارنمای ناشر در بازنمایی موضوع و محتوای این تتبع، به نکات ذیل اشارت برده است: «کتاب حاضر با شناساندن صورت و سیرت انقلاب اسلامی و راه حفاظت از آن از سوی ملت شریف ایران با استفاده از بیانات حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین شده است. بخش اول کتاب به معرفی اجزای صورت انقلاب اسلامی اختصاص دارد و در آن به طور جامع به هشت رکن اساسی آن اشاره رفته است. بخش دوم کتاب، به معرفی سیرت انقلاب و ارکان آن توجه نشان می‌دهد و از آنجا که اهمیت حفظ سیرت به مراتب بیش از صورت آن است، حجم بیشتری از کتاب را در برگرفته است. فصل اول این بخش به شاخصه‌ای سیرت انقلاب اسلامی پرداخته است. در بیان رهبر معظم انقلاب، شاخصه‌ای سیرت این حرکت عظیم معرفی شده است. بنابراین این فصل به شرح اصول خط امام اختصاص یافته است. فصل دوم کتاب، مطالبی با موضوع و مضمون اهمیت حفظ سیرت انقلاب را در بردارد. در فصل سوم، با عوامل ماندگاری سیرت انقلاب و در فصل چهارم با عوامل آسیب‌زای سیرت انقلاب آشنا می‌شویم. فصل پنجم نیز مخاطب را با مسئولیت‌های اقشار مختلف اجتماعی، مسئولان و آحاد ملت شریف ایران نسبت به حفظ سیرت انقلاب اسلامی آشنا می‌کند. موضوع این اثر بسیار پردامنه می‌باشد، اما جهت اختصار کتاب از آوردن مطالب شبیه به هم خودداری شده است و در موارد لزوم، به بیانات مشابه ارجاع داده شده است. شایان ذکر است، برخی از عواملی که برای حفظ سیرت انقلاب شمرده شده است؛ می‌توانست از عوامل حفظ صورت نیز قلمداد شود و مؤلف برای کاستن از حجم اثر از تکرار این موارد پرهیز کرده و آن را بدیهی انگاشته است. باید دانست که حفظ صورت و سیرت انقلاب اسلامی، عزم همگانی را می‌طلبد و وظیفه‌اختصاصی مسئولان یا قشر خاصی قلمداد نمی‌شود. همه وظیفه دارند برای بقا و بالندگی انقلاب اسلامی تلاش کنند تا بتوانیم از مرحله‌دوم و سوم انقلاب اسلامی گذر کنیم و به مرحله‌آخر که برپایی تمدن اسلامی است دست یابیم و با اتفاق، مقدمه‌ساز حکومت مهدوی باشیم. این غایتی است که برای حرکت عظیم انقلاب اسلامی متصور است....» 
در بخشی از این کتاب، بیان رهبر شهید در باب یکی از دستاورد‌های انقلاب اسلامی، به ترتیب پی آمده ذکر شده است: «اولین تشکیلات مسلح‏ نظامى انقلاب‏ که از این حرکت جوشید و درحقیقت فرزند آن به شمار می‌رفت، بسیج بود؛ کمیته‏ انقلاب اسلامى هم، در واقع از بسیج نیرو‌ها به وجود آمد؛ خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، با اینهمه برکاتى که در طول سال‌هاى متمادى از آن دیده شد، در واقع فرآورده‏اى از فرآورده‌هاى بسیج نیروهاى مردمى‏ است. بعد هم بحمدالله تا امروز، بسیج به شکل یک مؤسسه و یک سازمان و یک نیرو، وجود و حضور دارد و بعد از این هم، بایستى این چنین باشد. این، یک حرکت خردمندانه بود....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، بصیرت ، انتشارات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

ترامپ در وحشت انتقام 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ترامپ در بن‌بست 

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

بدون شرح

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

قانون تنگه‌ها

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

عذرخواهی بابت نایب‌قهرمانی! 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

سوت آغاز پروژه ریلی رشت– آستارا به‌زودی به صدا در می‌آید

تقویم حقابه زاینده‌رود، امید تازه اصفهان

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

اسپانیا از سد بلژیک گذشت؛ تقابل جذاب با فرانسه در نیمه‌نهایی

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 

عهد انتقام

میناب هم جنوب بود

از تنگه رانده در کوه مانده

سیدعلی خمینی: ما با جبهه استکبار پدرکشتگی داریم

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

علف ایرانی با نرخ ریال گوشت را ارزان می‌کند

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار