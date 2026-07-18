معماری عروج از جهان به سان بوییدن یک گل 

جوان آنلاین: شهادت قائد امت اسلامی، دامنه سخن در باب حیات او را بس توسعه داد، امری که تا مدت‌ها دامنه خواهد داشت؛ با این همه آنچه در میانه این مباحث مغفول می‌نماید، تفسیر مرگ دگرگون و خونین اوست. مقال پی‌آمده درصدد است تا با بهره‌گیری از مفاد دین، عرفان و تاریخ به بازنمایی این مهم بپردازد. امید آنکه مفید و مقبول آید.



فلسفه گذار، در تقابل با توهم نیستی

در تاریخ اندیشه بشری، مرگ همواره به‌عنوان بزرگ‌ترین دیوار و ترسناک‌ترین ناشناخته به تصویر کشیده شده است. از تراژدی‌های یونان باستان که مرگ را سرنوشتی گریزناپذیر و گاه بی‌معنا می‌دیدند تا فلسفه‌های مادی‌گرای مدرن که مرگ را به معنای نیستی مطلق و پایان تمام پیوند‌ها تعریف می‌کنند، همواره یک ترس بنیادین از ناپدید شدن یا رفتن وجود داشته است. در واقع این ترس بنیادین از نیستی، در فلسفه‌های مدرن به گونه‌ای از پوچی و عبث بودن تبدیل شده و انسان را در وضعیتی از فلج معنا قرار می‌دهد. متفکرانی، چون سارتر و کامو، مرگ را نقطه پایان مطلق و پایان‌بخش هرگونه معنا می‌دیدند؛ جایی که تمام تلاش‌های انسان برای معنابخشیدن به زندگی، در برابر دیوار سخت مرگ، فرو می‌ریزد و بی‌اثر می‌گردد. در این دیدگاه، مرگ یک عنصرِ ترسناک مطلق است زیرا هیچ وعده‌ای برای پس از آن وجود ندارد.

اما در دیدگاه الهی و طبعاً منظر رهبر شهید انقلاب اسلامی، این پوچی جای خود را به پاکی می‌دهد. ایشان با تغییر زاویه دید، مرگ را از یک پایان پوچ به یک آغاز معنا‌دار تبدیل می‌کند. در اینجا، مرگ دیگر نه یک شکست در برابر طبیعت، بلکه یک پیروزی برمحدودیت‌های ماده است؛ پیروزی‌ای که تنها با ایمان به حقیقتی فراتر از جهان مادی ممکن می‌شود؛ لذا در منظومه فکر دینی و عرفانی رهبر شهید در مواجهه با مرگ با یک پارادایم یا الگوی کاملاً متفاوت روبه‌رو می‌شویم. در این نگاه، مرگ نه یک دیوار، بلکه یک در است؛ دری که به سوی حقیقت مطلق و منشأ خلقت باز می‌شود. رهبر شهید، مرگ را نه یک اتفاق بیولوژیک و تصادفی، بلکه یک «بیدارباش» می‌دید.

تفاوت مرگ جسمانی با مرگ عرفانی

برای درک این موضوع، باید ابتدا تفاوت میان مرگ جسمانی و مرگ عرفانی را بدانیم. در دیدگاه ایشان، دنیا شبیه به یک خواب عمیق بود و مرگ، در واقع لحظه بیداری از این خواب. استعاره خواب و بیداری تنها یک توصیف شاعرانه نیست، بلکه یک تحلیل عمیق هستی‌شناختی است. رهبر شهید بر این باور بود که ما در دنیای مادی، در وضعیتی از بیخودی، غفلت و گویی در خوابی طولانی هستیم که در آن، سایه‌ها را حقیقت می‌پنداریم و حقیقت را فراموش می‌کنیم. مرگ در این منظومه، نه یک اتفاق تصادفی، بلکه یک ساکت‌کننده هیاهوی دنیاست تا انسان بتواند صدای حقیقت را بشنود. بیداری در لحظه مرگ، یعنی رهایی از توهمات مادی و بازگشت به اصل. بنابراین ترس از مرگ، در واقع ترس از بیداری است زیرا بیداری، انسان را با مسئولیت‌های عظیم‌تر و حقایق عریان‌تر روبه‌رو می‌کند. برای کسی که در مسیر بندگی گام برداشته، این بیداری، شیرین‌ترین لحظه حیات است. امری که در بیان امام صادق (ع) به لحظه بوییدن یک گل تشبیه شده است.

در اینجاست که باید یک سؤال بنیادین را مطرح کنیم: آیا در دنیای امروز، با تمام پیشرفت‌های خیره‌کننده پزشکی و تکنولوژی‌های ضدپیری، توانسته‌ایم ترس از مرگ را از بین ببریم؟ پاسخ به این سؤال، تلخ و تکان‌دهنده است: خیر! چرا؟ زیرا ما در دنیای مدرن، تنها با زمان جنگیده‌ایم. علم مدرن تلاش کرده تا به هر نحو ممکن، لحظه مرگ را به تأخیر بیندازد، دارو‌های جدیدتر بسازد و ثانیه‌های زندگی مادی را افزایش دهد؛ اما ما فقط با «ساعت» جنگیدیم، نه با «معنا». ما زمان را طولانی کردیم، اما معنای مرگ را گم کرده‌ایم. در مقابل، رهبر شهید با معنا جنگید. او به ما آموخت که مسئله، چقدر زندگی کنیم نیست، بلکه چگونه بمیریم است. انسان بی‌اختیار به یاد آن جمله معروف دکتر شریعتی می‌افتد: «پروردگارا! به من چگونه زیستن را بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت!». این تقابل میان زمان و معنا، در واقع تقابل میان کمیت و کیفیت است. علم مدرن، عمر انسان را به صورت کمی یعنی تعداد سال‌ها و روز‌های زیستن می‌سنجد، اما رهبر شهید، زیستن را به صورت «کیفی» تعریف می‌کرد. از نظر وی، یک لحظه زندگی در مسیر حق با هزاران سال زندگی در غفلت برابری می‌کند. به همین دلیل است که در دنیای مدرن، هرچه عمر طولانی‌تر شود، ترس از مرگ بیشتر می‌شود زیرا انسان متوجه می‌شود که با وجود تمام سال‌ها، هنوز به معنا نرسیده است. اما در مسیر عروج، زمان دیگر معیار نیست. کسی که به معنا می‌رسد، حتی اگر تنها یک روز زندگی کند، در واقع ابدیت را تجربه کرده است. بنابراین غلبه بر ترس از مرگ، نه با افزایش ثانیه‌های زندگی، بلکه با افزایش کیفیت و معنای هر ثانیه ممکن است. وقتی معنای مرگ از «فقدان» به «وصال» تغییر می‌کند، دیگر ترس از مرگ معنا ندارد. کسی که با مفهوم می‌جنگد، دیگر از زمان نمی‌ترسد زیرا می‌داند که مرگ سقوط در تاریکی نیست، بلکه صعودی از محدودیت‌های تنگ ماده به سوی بی‌کرانگی روح است. این رویکرد، مرگ را از یک اتفاق تراژیک به یک رویداد شادی‌بخش تبدیل می‌کند زیرا بیداری، همواره والاتر از خواب است و رسیدن به حقیقت، ارجح به ماندن در توهم.

ریشه‌های نبوی و علوی تحلیل مفهوم «فنا» و «لقاء‌الله»

برای درک عمیق‌تر این مواجهه، باید به منبع نخستین، یعنی کلام پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بازگردیم. در سنت نبوی، مرگ برای مؤمن، لقاءالله یا همان دیدار با پروردگار است. اما این دیدار تنها یک اتفاق پس از مرگ نیست، بلکه مسیری است که از هم‌اکنون آغاز می‌شود. یکی از مهم‌ترین مفاهیم در این مسیر، مفهوم موت قبل از موت (مرگ پیش از مرگ) است. این مفهوم که در متون عرفانی به‌شدت بر آن تأکید شده، به معنای فنای منیت و کشتن غرور و خواهش‌های نفسانی در دنیاست. در واقع، انسان باید پیش از آن‌که مرگ جسمانی به سراغش بیاید، «من» خود را در مسیر بندگی ذوب کند. اگر انسان بتواند وابستگی‌های مادی خود را بگسلد، در واقع مرده است در حالی که هنوز نفس می‌کشد. این یعنی رسیدن به مقام حیات حقیقی. در تحلیل عمیق‌تر این مفهوم، موت قبل از موت در واقع یک جراحی روانی است. در دنیای امروز که عصر منیت و نمایش است و هر انسانی به دنبال بازسازی تصویر خود در فضای اجتماعی و مجازی است، مفهوم فنای منیت، انقلابی‌ترین راه نجات است. رهبر شهید با تأکید بر این مقام، در واقع ما را به کشتن بت‌های درون دعوت می‌کرد. فنا در اینجا به معنای نابودی انسان نیست، بلکه به معنای زدودن لایه‌های کاذب و پوشالی شخصیت است تا خود حقیقی جلوه کند. وقتی انسان بتواند در زمان حیات، وابستگی‌های خود را به من کاذب بگسلد، در واقع سخت‌ترین مرحله مرگ را پشت سر گذاشته است. در این حالت، مرگ جسمانی دیگر یک گسست نیست، بلکه تنها تأییدی است بر آنچه او پیشتر در درون خود تجربه کرده است. بنابراین کسی که در دنیا مرده است، در حقیقت به زندگی ابدی وارد شده و دیگر هیچ ترسی از لحظه خروج از کالبد مادی ندارد.

رهبر شهید در تمام مدت حیات و فرایند خودسازی، چنین رویکردی داشت. او معتقد بود، اگر انسان بتواند پیش از مرگ وابستگی‌های مادی خود را بگسلد، دیگر لحظه مرگ جسمانی هیچ اثر تکان‌دهنده‌ای بر روح وی نخواهد داشت زیرا او پیش از این در حقیقت حق فنا شده است. در احادیث شریف، مرگ برای کسی که در مسیر حق باشد، مانند بازگشت فرزند به آغوش مادر، یا رسیدن مسافری خسته به خانه، یا همانگونه که اشارت رفت بوئیدن یک گل توصیف شده است. تحلیل این موضوع نشان می‌دهد، در این منظومه، عشق جایگزین ترس شده است. وقتی انسان دلداده حقیقت شود، دیگر جدا شدن از دنیا او را بیمناک نمی‌کند، زیرا می‌داند که این جدایی در واقع وصال است. این تبدیل ترس به اشتیاق، همان نقطه‌ای است که رهبر شهید بر آن تأکید داشت؛ اینکه مرگ برای عارف، نه یک فقدان، بلکه یک کسب است؛ کسب زندگی ابدی و رهایی از قفس تن. در اینجا مرگ دیگر یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه یک «قرار» است؛ قراری که عارف با اشتیاق منتظر آن است تا از زندان ماده رها شود و به اصل خویشتن برسد. این تبدیل ترس به اشتیاق، یک جهش کیفی در روح انسان است. در نگاه عرفانی، ترس از مرگ در واقع ترس از جدایی است؛ جدایی از دنیا، از عزیزان و از تعلقات. اما وقتی مفهوم لقاءالله یا دیدار با پروردگار جایگزین این ترس شود، محوریت جدایی از دنیا به محوریتِ وصال به معشوق تغییر می‌یابد. در این نقطه، انسان متوجه می‌شود که تمام زندگی‌اش در واقع یک دلتنگی طولانی بوده است و مرگ، تنها لحظه پایان این دلتنگی است. رهبر شهید با تکیه بر این معنا، به ما می‌آموزد که مرگ برای عارف، شبیه به بازگشت یک مسافر خسته به منزلگاهی است که تمام عمر در حسرت آن بوده است. بنابراین، اشتیاق در اینجا نه از روی بی‌میلی به زندگی، بلکه از روی عشق به کمال است؛ عشقی که در آن، دیدار با حقیقت، بر هر لذت مادی و دنیوی ارجحیت دارد.

حماسه کربلا، بازتعریف مرگ در میدان شهادت

اگر بخواهیم تجلی عینی و عملی این نگاه را در تاریخ جست‌و‌جو کنیم، باید به سوی کربلا برویم. شهدای کربلا به‌ویژه حسین بن علی (ع)، مفهوم مرگ را برای تاریخ بشر دگرگون کردند. در کربلا، مرگ دیگر یک اتفاق ناگوار یا یک شکست نبود، بلکه یک انتخاب آگاهانه برای نجات انسانیت بود. در نگاه امام حسین (ع)، مرگ پلی برای رسیدن به معشوق است. در این منظومه، شهادت یعنی تبدیل مرگ به شب وصل. در کربلا چه اتفاقی افتاد، که مرگ را به شادی تبدیل کرد؟ پاسخ در معنابخشی است. وقتی مرگ در خدمت حقیقتی والاتر همچون عدالت و توحید قرار می‌گیرد، دیگر نابودی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای ابدیت است.

قائد امت اسلامی با تأسی به این مکتب، شهادت را والا‌ترین شکل مواجهه با مرگ می‌دید؛ جایی که انسان با اراده خود، پرده میان دنیا و آخرت را می‌درد. در تحلیل روانشناختی این مواجهه، می‌بینیم شهادت ترس از مرگ را به عشق به هدف تبدیل می‌کند. وقتی هدف والاتر از زندگی باشد، مرگ جسمانی دیگر اهمیتی ندارد. در این دیدگاه، شهید نمی‌میرد، بلکه به حیات جاوید می‌رسد. حیات ماندگاری که در شهادت تجلی می‌یابد، در واقع پیروزی مطلق بر زمان است. زمان، دشمن شماره یک انسان است زیرا همه چیز را به سوی فرسودگی و نابودی می‌برد، اما شهید با قرار دادن خود در مسیر معنا از دایره زمان خارج می‌شود. به همین دلیل است که ما امروز، هزاران سال پس از واقعه کربلا، هنوز فریاد حقیقت را می‌شنویم. این یعنی معنا توانسته است، بر زمان غلبه یابد. رهبر شهید با تکیه بر این حقیقت، به ما آموختند که شهادت سهل‌ترین راه عبور از دروازه مرگ است زیرا در شهادت انسان نه از روی اضطرار و ناچاری، بلکه با اراده و انتخاب به سوی معشوق می‌رود. در واقع شهید با اراده خود، زمان را دور می‌زند و مستقیماً به ابدیت متصل می‌شود. این پیوند ارادی با ابدیت است که باعث می‌شود مرگ جسمانی تنها یک تغییر مکان ساده باشد و نه یک پایان. آنچه از آن سخن می‌گوییم، همان زندگی حقیقی است که بر تمام مرگ‌های مادی و فانی پیروز می‌شود. رهبر شهید با تکیه بر این معنای متعالی به ما آموخت که شهادت در واقع سهل‌ترین راه عبور از دروازه مرگ است زیرا در آن انسان نه با اضطرار، بلکه با شوق و انتخاب به سوی مطلوب می‌رود. در کربلا می‌بینیم که چگونه معنا بر زمان پیروز می‌شود زیرا یاد امام حسین (ع) هزاران سال پس از مرگ جسمانی ایشان، همچنان زنده و مؤثر است و این یعنی پیروزی مطلق بر نیستی. در تحلیل جامعه‌شناختی و تاریخی، اتفاقی که در کربلا رخ داد، بازتعریف مفهوم شکست و پیروزی بود. در منطق مادی، کسی که در میدان جنگ کشته می‌شود، بازنده است، اما در منطق امام حسین (ع)، مرگ آگاهانه، والاترین شکل پیروزی است. این تناقض یا تضاد ظاهری، همان نقطه‌ای است که معنا بر ماده چیره می‌شود. شهادت در کربلا، در واقع اعلام این حقیقت بود که حیات، تنها در تپیدن قلب نیست، بلکه در ماندگاری معناست. وقتی یک انسان زندگی مادی خود را در راه حقیقتی والاتر فدا می‌کند، در واقع از حیات محدود به زیست نامحدود کوچ می‌کند. قائد شهید با تأسی به این مکتب، شهادت را نه یک فقدان بلکه یک سرمایه‌گذاری ابدی می‌دیدند؛ سرمایه‌ای که در آن، لحظه مرگ نقطه آغازین حیات حقیقی است. هرچه مرگ آگاهانه‌تر باشد، عروج به سوی نور سریع‌تر صورت می‌گیرد.

تلاقی شور و سکون، از شیدایی مولانا تا آرامش سهراب

این نگاه دینی و حماسی، در تلاقی با عرفان ادبی ایران، به شکوهی بی‌نظیر می‌رسد. ما در ادبیات ایران با دو جریان مواجهیم: یکی «شور و مستی» (مثل مولانا) و دیگری «آرامش و پذیرش» (مثل سهراب سپهری). مولانا در اشعارش، مرگ را نه به‌عنوان یک هیولای ترسناک، بلکه به‌عنوان دوستی توصیف می‌کند که می‌آید تا ما را از زندان تن رها کند. او با جسارتی بی‌مانند، مرگ را به چالش می‌کشد و می‌گوید:

مرگ اگر مرد است گو نزد من‌ای

تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

او ز من دلقی برد بی‌رنگ و بوی

من از او جانی ستانم رنگ رنگ

تحلیل این بیت نشان می‌دهد؛ مولانا، مرگ را نه یک اتفاق تلخ که یک ملاقات می‌بیند. او با مرگ «کلنجار» می‌رود، اما نه از روی ترس، بلکه از روی اشتیاق. او می‌خواهد مرگ را در آغوش بگیرد زیرا مرگ، تنها کلید باز کردن در‌های بهشت است. او در ادامه به یک معامله عرفانی اشاره می‌کند؛ می‌خواهد پوسته بی‌رنگ و بوی جسم را به مرگ بفروشد و در عوض، جانی رنگ‌رنگ را از معشوق بستاند. کلمه «دلق» در اینجا، استعاره‌ای است از جسم مادی و خاکی. مولانا می‌گوید این لباس خاکی بی‌رنگ و بوست و ارزشی ندارد، اما در مقابل جانِ رنگ‌رنگ نماد تجلیات الهی و زیبایی‌های ابدی است. رهبر شهید در مواجهه خود با مقوله مرگ، گویی مفاد همین شعر مولانا را در زندگی اجرا کرد. او می‌دانست که این کالبد خاکی، تنها یک پوشش موقتی است و هدف، رسیدن به آن جان رنگ‌رنگ است.

درحالی که شور مولانا ما را به سوی وصال می‌برد، نگاه سهراب سپهری لایه‌ای از آرامش و پذیرش را به این مواجهه می‌افزاید. سهراب در اشعارش، مرگ را یک «تغییر شکل» می‌بیند؛ گذری از یک وضعیت به وضعیتی والاتر. تعبیر درخشان او که می‌گوید: «مرگ پایان کبوتر نیست»، در واقع همان نگاه امام شهید به تداوم روح و آثار آن است. تحلیل استعاره کبوتر در شعر سهراب، ما را به مفهوم آزادگی می‌رساند. از دیریاز، کبوتر نماد پاکی، صلح و پرواز بوده است. وقتی سهراب می‌گوید مرگ پایان کبوتر نیست، یعنی روح انسان، چون پرنده‌ای شایق به پرواز هرگز نمی‌میرد، بلکه تنها از حصار‌های تنگ تن بیرون می‌رود تا در آسمان بی‌کران حقیقت غوطه‌ور شود. رهبر شهید در مواجهه با مرگ، باور داشت که روح انسان هرگز نمی‌میرد، بلکه تنها تغییر مکان می‌دهد از زمین به آسمان، از خاک به نور. این پیوند میان «شور عارفانه» و «سکون شاعرانه»، تلاطم‌های درونی انسان را می‌گیرد و او را برای لحظه دیدار آماده می‌کند.

تألیف نهایی، مرگ به‌مثابه عروج به سوی نور

در نهایت مواجهه رهبر شهید انقلاب اسلامی با مقوله مرگ، تلفیقی بود از «ایمان نبوی»، «عشق حسینی»، «شهود مولوی» و «آرامش سهرابی». ایشان به ما آموخت که اگر هدف زندگی از «ازدیاد مادی» به «عروج معنوی» تغییر یابد، مرگ دیگر یک تهدید نیست، بلکه یک پاداش بی‌نظیر است. در این منظومه مرگ پایان ماجرا نیست، بلکه آغاز زیباترین فصل از زندگی است. او با این نگاه، مخاطب را دعوت می‌کند تا مرگ را نه به‌عنوان یک دشمن، بلکه به‌عنوان راهنما ببیند که وی را به سوی حقیقت مطلق و آغوش گرم پروردگار هدایت می‌کند. مواجهه با مرگ در دیدگاه آن بزرگ، در واقع پیروزی بر ترس است. ایشان با تبدیل سقوط در مرگ به صعود در وصال، راهی را گشود که در آن انسان در حالی از دنیا می‌رود که لبخند بر لب و شوق در دل دارد. شوق برای دیدن آن جان رنگ‌رنگ که در پس این پرده‌های بی‌رنگ و بو نهفته است و اطمینانی عمیق به اینکه مرگ آغاز پرواز است در آسمانی که نه مرزی دارد و نه پایانی.

در نهایت باید به یاد داشته باشیم که جنگ با زمان هرگز پیروزی نمی‌آورد زیرا زمان در نهایت بر همه غلبه می‌کند، اما جنگ با معنا پیروزی ابدی است. رهبر‌شهید با جایگزین کردن «زمان» با «معنا»، ما را به سمتی برد که در آن مرگ نه یک پایان، بلکه یک پرده‌برداری است و حقیقت در پس این پرده، منتظر است تا آدمی را در آغوش بگیرد. این همه، اما خود ترجمه حیات و مرگ با شکوه وی بود.