جوان آنلاین: vوابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح جمعه در اطلاعیه شماره ۲۲ خود خطاب به مردم شریف کشور اردن، اعلام کرد: مردمان نجیب سرزمین قدمگاه انبیای الهی،ای مردمی که بیش از همه مردم جهان با فلسطین قرابت دارید و با دردهای مظلومان غزه و کرانه از همه آشناترید، بعد از حمله سال گذشته ما به پایگاه العدید قطر، ارتش کودککش آمریکا برای دور کردن مرکز فرماندهی خود از حجم بالای آتش رزمندگان اسلام، مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه (سنتکام) را از قطر به الازرق در خاک شما منتقل کرد و از آن موقع تاکنون مرکز فرماندهی شرارت علیه مردم فلسطین و سایر کشورهای اسلامی در خاک شما و در دسترس شماست.
سپاه در این بیانیه میافزاید: علاوه بر سنتکام، پایگاه هوایی و دهها فروند سوخترسان، اف۳۵، اف۱۵، و اف۱۶ آمریکایی در خاک اردن مستقر هستند و از آنجا به مردم مظلوم فلسطین، ایران و لبنان حمله هوایی میکنند. شب گذشته ارتش کودککش آمریکا باز هم شرارت کرد و از پایگاههای خود در اردن برای ارتکاب جنایت جنگی بزرگ و زدن اهداف غیر نظامی از جمله چند پل، محلات مسکونی و یک مرکز پمپاژ آب در بندرعباس در جنوب ایران استفاده کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه رزمندگان اسلام در پاسخ به شرارتهای شب گذشته رژیم آمریکا، در موج ۱۴ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا صاحب الزمان (عج) ادرکنی، جنگندهها و سوخترسانهای آمریکایی مستقر در اردن را در دو مرحله حمله با چندین فروند موشک بالستیک و پهپادهای متعدد مورد هدف قرار دادند، تاکید کرد: این حملات منجر به انهدام چند فروند سوخترسان و جنگنده آمریکایی و آسیب جدی به تعداد بیشتری از آنها شد.
این بیانیه در پایان تاکید میکند که اینک نوبت شما مردم شریف و ارتش غیور و باشرف اردن است که به تکلیف الهی خود عمل کنند و با ضربه به منافع آمریکایی متجاوز و ضد اسلام، لکه ننگ آمریکاییهای اشغالگر را از دامان اردن عزیز پاک کنید. إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ.