تجدید میثاق احزاب و گروهها با آرمانهای رهبر شهید انقلاب اسلامی

تاکید جمعیت پیروان زینب ( س) بر تداوم مکتب مقاومت

جمعیت پیروان زینب ( س ) در بیانیه ای تاکید کرد: شهادت و تشییع رهبر شهید انقلاب، آغازی دوباره برای تداوم مکتب مقاومت محسوب می شود. در این بیانیه آمده است :

بسم الله الرحمن الرحیم

امت مقاوم وصبور ایران

"در روزگاران حوادث، تنها خون است که تاریخ را از خاک می‌کشد و به آسمان می‌رساند. شهادتِ رهبرِ عظیم‌الشأن، مقامِ مقتدیِ امت، تنها یک واقعه‌ی گذرا نیست؛ بلکه اوجِ رسیدنِ یک زندگیِ پرآشوب به کمالِ ابدی است. ایشان که در سایه‌سارِ ولایتِ حق، صولتِ مقاومت و تکیه‌گاهِ مستضعفان بودند، با خونِ سرخِ خویش، مرز میانِ حق و باطل را ابدی ساختند. آنکه در برابر طوفان‌های ظلم، همچون کوهی استوار ایستاد و در برابر وسوسه‌های نفس، همچون دریایی بی‌کران صبور بود، اکنون در لقایِ محبوب، به مقامِ جاودانگی رسیده است. شهادتِ و تشییع تاریخی ایشان، نه یک پایان، که آغازی است بر تداومِ مکتبِ مقاومت؛ چرا که روحِ حکیم و نگاهِ بصیرِ ایشان، در تار و پودِ این سرزمین و در خونِ پیروانِ راهِ حق، ریشه دوانده است. ما امروز نه در سوگِ یک انسان، که در برابرِ شکوهِ یک میراثِ الهی ایستاده‌ایم؛ میراثی که با ایثار و ایمان، راهِ رستگاری را برای نسل‌ها روشن نمود."

استعینوا بالصبر ان الله مع الصابرین

جمعیت پیروان زینب (س)

بیانیه جامعه زینب ( س) در رثای رهبر شهید انقلاب

همچنین جامعه زینب( س) در بیانیه ای تاکید کرد: تشییع رهبر شهید انقلاتب، بدرقه عهدی است که بر دوش تاریخ می ماند. در متن این بیانیه آمده است :

بسم رب الشهداء و الصدیقین

کاروان تشییع با شکوه و میلیونی آقای شهید ، تنها بدرقه یک رهبر نیست ، بدرقه عهدی است که بر دوش تاریخ میماند و این روزها در میان اشک های ملتی شریف ، غیور ، مسئولیت پذیر ، وفادار و با بصیرت ، پیام زینب (س) طنین انداز شد که : "اگر پرچمدار از میان ما رفت ، پرچم بر زمین نخواهد ماند."

آری زینب (س) به ما آموخت که سوگ پایان راه نیست بلکه آغاز مسئولیت و رسالتی است که حقیقت ، عدالت و عزت و خردورزی را از غبار زمان عبور داده و امانت آرمانها را به نسل آینده بسپاریم . هر ملتی که میراث بزرگان خود را با صداقت ، عقلانیت و مسئولیت حفظ کند راه را گم نخواهد کرد . پیام زینبی دعوت به استقامت ، وحدت و حفظ و حراست از آرمانها بوده و لازم است پرچم اندیشه امامین انقلاب بر دوش آیندگان بماند و به عهدی برای پاسداری از عزت ، عدالت و کرامت انسان تبدیل شود . و این پیام در هر عصر و زمان چراغ راه آیندگان خواهد بود . سلام بر آنان که راه را با ایمان پیمودند ، شاهد زیستند و شهادت را انتخاب کردند و سلام بر آنانکه امانت تاریخ را با صداقت به نسل آینده می سپارند .

زینبیان زمان با الگوی زینبی از دل مصیبت و از میان ویرانه ها پرچمدار حق و حقیقت است و آن را تبیین مینماید . جامعه زینب (س) ضمن عرض تسلیت مجدد به حضرت حجت و ملت همیشه همراه ، در ایام سوگ آقای شهید و مراسم تشییع مولایمان ، همراه مردم با پای دل شرکت کردیم و همواره پرچمدار ارزش ها هستیم . آقای شهیدمان اگر پیکر مطهرت بر دوش مردم تشییع شد ، پرچم اندیشه ، مسئولیت ، عزت ، عدالت و کرامت را با دوش جان افراشته نگاه میداریم .

اللهم وفقنا لما تحب و ترضی واجعل عواقب امورنا خیرا

جامعه زینب (س)

تاکید جامعه مدیران ایران اسلامی بر پیوند ناگسستنی امام و امت

جامعه مدیران ایران اسلامی نیز در بیانیه ای بر پیوند ناگسستنی امام و امت و تبلور این پیوند در حماسه تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی تاکید کرد. در متن این بیانیه آمده است :

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و تشییع باشکوه پیکر مطهرشان با حضور میلیونی امت مسلمان در ایران، عراق و سایر کشورهای اسلامی، جامعه مدیران ایران اسلامی ضمن گرامیداشت این آیین دینی و سیاسی عظیم که نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی امت اسلامی با آرمان‌های انقلاب و اهل‌بیت (ع) است، از این حماسه بی‌نظیر به عنوان تجلی وحدت و وفاداری تاریخی یاد می‌کند.

در عین حال، اقدام خصمانه دشمن در نقض آشکار آتش‌بس و تفاهم‌نامه امضا شده و حمله نظامی به ایران در میانه مراسم سوگواری را به شدت محکوم کرده و آن را مصداق بارز دشمنی همیشگی نظام سلطه با ایران و ارزش‌های اسلامی می‌داند.

جامعه مدیران ایران اسلامی از حضور پرشور و مؤمنانه امت مسلمان در ایران و عراق و دیگر کشورها و نیز از دولت و ملت عراق به ویژه مردم نجف، کربلا که با میزبانی شایسته و تعطیلی رسمی، صحنه‌های بی‌نظیری از همبستگی و برادری را رقم زدند، صمیمانه قدردانی می‌نماید و این وفاداری را تجلی‌گر عشق به رهبر شهید، امت اسلامی و محور مقاومت و تجدید میثاقی استوار با راه او می‌داند. در عین حال، از دولت و همه تصمیم‌گیران کشور می‌خواهیم که در خون‌خواهی این رهبر عزیز و جلوگیری از تهدیدات جدید ترور مقامات ایران، با درک کامل از عدم پایبندی آمریکا به تفاهم‌نامه و نقض مکرر آتش‌بس، پاسخ‌گویی جدی، قدرتمند و متقابل را در دستور کار قرار دهند و اعلام شود که تکرار هرگونه تجاوز و تهدید به ترور، به‌طور خودکار منجر به خروج ایران از معاهده NPT و همچنین تهدید صریح و متقابل مسئولان متخاصم خواهد گردید؛ و شرایط لازم و کافی را برای قصاص و پاسخ قاطع به هر گونه اقدام احتمالی دشمن فراهم آورند، تا دشمن بداند که این شهادت نه تنها اراده امت را سست نکرده، بلکه عزم آن را در دفاع از عزت و استقلال خود راسخ‌تر ساخته و خون این رهبر، هزینه‌ای گزاف برای دشمن به همراه خواهد داشت. جامعه مدیران ایران اسلامی با شعار «یا لثارات الخامنه‌ای» و با تأسی از مشت گره‌کرده رهبر شهید و ندای «لبیک یا حسین»، بر خون‌خواهی و نابودی دشمنان تأکید کرده و اعلام می‌دارد که این انتقام قاطع و الهی، خود زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) و طهور عدالت مهدوی خواهد بود و امت اسلامی را برای تحقق وعده‌های نهایی خداوند آماده‌تر می‌سازد.

جامعه مدیران ایران اسلامی بر حفظ وحدت و هوشیاری در برابر توطئه‌های نظام سلطه تأکید کرده و اطمینان دارد که با استقامت و همدلی، توطئه‌های دشمنان نقش بر آب شده و راه پرافتخار رهبر شهید با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

جامعه مدیران ایران اسلامی