جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام تبریک خود به روسای مجالس کشور‌های اسلامی به مناسبت عید سعید قربان تاکید کرد؛ تقویت فضای همکاری برای قوی شدن کشور‌های اسلامی بدون دخالت خارجی نقش مؤثری در حل بحران‌های منطقه‌ای دارد.

متن پیام به این شرح است؛

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

گرم‌ترین مراتب تبریک و تهنیت خود را به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، عید ایثار، اخلاص و بندگی، به شما تقدیم می‌کنم. در ایام این عید بزرگ اسلامی، جهان اسلام و ملت مسلمان ایران دوران تجاوز جنایتکارانه ایالات متحده و رژیم صهیونی علیه خود را طی می‌کند.

در این جنایت، تعداد زیادی از هموطنان ما از جمله کودکان دانش آموز و به‌ویژه رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای به شهادت رسیدند. این شهید عزیز که منادی وحدت در جهان اسلام و دفاع از مردم مظلوم فلسطین بود، بر اساس مبانی دینی همواره ملت ایران را به دوستی با همسایگان، برادری با آزادی‌خواهان و مسلمانان و استقامت و مبارزه علیه ظلم و استکبار توصیه می‌کردند و بر همین مبنا مردم ایران در جریان ۴۰ روز درگیری مستقیم نظامی با متجاوزان، شکست سنگینی را بر آنان تحمیل کردند که جهان آن را نظاره کرد.

پیروزی راهبردی ایران اسلامی در این جنگ این پیام را به مسلمانان جهان داد که در صورتی که با اتحاد و همدلی در برابر دشمنان اسلام خصوصاً رژیم صهیونی و حامیان اش بایستیم، پیروز خواهیم شد.

بر همین اساس، تاکید می‌کنم که تقویت فضای همکاری برای قوی شدن کشور‌های اسلامی بدون دخالت خارجی نقش مؤثری در حل بحران‌های منطقه‌ای دارد.

اطمینان دارم در پرتو اراده، وحدت و یکپارچگی کشور‌های اسلامی، شاهد رشد و اعتلای امت بزرگ اسلام و برقراری صلح و امنیت در بین امت اسلامی باشیم.