جوان آنلاین: حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد مبارزان مقاومت در دفاع از لبنان و پاسخ به نقض آتش بس توسط دشمن صهیونیستی و در چارچوب مقابله با نفوذ دشمن صهیونیستی به سمت شهرک زوطر شرقی، از بامداد امروز چهارشنبه نیرو‌های دشمن را در این شهرک با موشک و توپخانه هدف قرار دادند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش المیادین، مقاومت لبنان اعلام کرد صبح امروز با نیرو‌های دشمن از مسافت صفر در شهرک زوطر شرقی مقابله کرده و آنها را مجبور به عقب نشینی کرد.

از سوی دیگر رسانه‌های عبری اعلام کردند که در پی شلیک پهپاد از لبنان آژیر‌های هشدار در منطقه شلومی در الجلیل غربی به صدا درآمد.

مقاومت لبنان با حملات موشکی و پهپادی به نقض آتش بس توسط دشمن صهیونیستی پاسخ می‌دهد.