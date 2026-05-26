جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، نتانیاهو با بیان این که "ارتش اسرائیل با نیرو‌های گسترده در لبنان فعالیت می‌کند"، مدعی شد: کنترل نقاط مسلط و راهبردی را به دست گرفتیم و ارتش در حال تقویت و تحکیم کمربند امنیتی است.

به گزارش ایرنا، وی همچنین مدعی شد که ارتش اسرائیل کنترل نقاط بیشتری را در جنوب لبنان به دست گرفته است.

نتانیاهو در ادامه با اشاره به حملات پهپادی حزب‌الله اظهار کرد: در حال تلاش برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مقابله با پهپاد‌های انفجاری حزب‌الله هستیم.

منابع نظامی رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه اعلام کردند که ارتش این رژیم عملیات زمینی خود را در عمق خاک لبنان گسترش داده و با عبور از «خط زرد»، وارد منطقه النبطیه در جنوب این کشور شده است.

هم‌زمان، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به نقل از یک منبع مطلع مدعی شد که هدف از این توسعه عملیات زمینی، دور کردن برد پهپاد‌های انتحاری مقاومت اسلامی لبنان از مرز‌های شمال فلسطین اشغالی است.

هم‌گام با این تهاجم زمینی، ارتش رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی لبنان را آماج حملات هوایی سنگین قرار داد.

گزارش‌های میدانی از شهرک «معرکه» در جنوب لبنان حاکی از وقوع ویرانی گسترده است و تعدادی از شهروندان غیرنظامی همچنان زیر آوار‌های ناشی از این بمباران‌ها گرفتار هستند.

علاوه بر این، جنگنده‌های ارتش اشغالگر در جدیدترین جنایت خود، مناطق جنوب شرقی لبنان را هدف قرار دادند و در دو نوبت، شهرک‌های «سحمر» و «مشغره» در بقاع غربی را به‌شدت بمباران کردند که منجر به خسارات جانی و مادی فراوانی شده است.