«سید عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن تأکید کرد: هرچه امت اسلامی مسئولیت‌های خود در قبال ملت فلسطین را نادیده بگیرد، زمینه بیشتری برای رژیم صهیونیستی فراهم می‌شود تا دامنه تجاوزات خود را گسترش دهد.

جوان آنلاین: وی با تأکید بر حمایت از ملت فلسطین و مقاومت لبنان اعلام کرد که رنج و مظلومیت مردم فلسطین، زخمی عمیق بر پیکر امت اسلامی است.

به گزارش ایرنا، الحوثی افزود: تحرکات تجاوزکارانه صهیونیست‌ها تحت عنوان «اسرائیل بزرگ» و تغییر «خاورمیانه»، تمام ملت‌های منطقه را هدف قرار داده است.

رهبر انصارالله یمن تأکید کرد: وظیفه مسلمانان است که همه انواع حمایت را از ملت فلسطین، رزمندگان مقاومت فلسطین و حزب‌الله لبنان به عمل آورند.

الحوثی همچنین گفت: حزب‌الله با ثبات، استواری و کارآمدی کامل در برابر تجاوزات اسرائیل ایستادگی می‌کند.

وی در ادامه اظهار کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران باید انگیزه‌ای برای تقویت برادری اسلامی و افزایش همکاری میان ملل اسلامی در مقابله با صهیونیست‌ها باشد.

رهبر جنبش انصارالله تصریح کرد: مردم یمن در برابر فاجعه مردم فلسطین در غزه بی‌تفاوت نمانده و از مسئولیت‌های مقدس خود در مقابله با طغیان و تجاوز شانه خالی نکرده است.