جوان آنلاین: وی با تأکید بر حمایت از ملت فلسطین و مقاومت لبنان اعلام کرد که رنج و مظلومیت مردم فلسطین، زخمی عمیق بر پیکر امت اسلامی است.
به گزارش ایرنا، الحوثی افزود: تحرکات تجاوزکارانه صهیونیستها تحت عنوان «اسرائیل بزرگ» و تغییر «خاورمیانه»، تمام ملتهای منطقه را هدف قرار داده است.
رهبر انصارالله یمن تأکید کرد: وظیفه مسلمانان است که همه انواع حمایت را از ملت فلسطین، رزمندگان مقاومت فلسطین و حزبالله لبنان به عمل آورند.
الحوثی همچنین گفت: حزبالله با ثبات، استواری و کارآمدی کامل در برابر تجاوزات اسرائیل ایستادگی میکند.
وی در ادامه اظهار کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران باید انگیزهای برای تقویت برادری اسلامی و افزایش همکاری میان ملل اسلامی در مقابله با صهیونیستها باشد.
رهبر جنبش انصارالله تصریح کرد: مردم یمن در برابر فاجعه مردم فلسطین در غزه بیتفاوت نمانده و از مسئولیتهای مقدس خود در مقابله با طغیان و تجاوز شانه خالی نکرده است.