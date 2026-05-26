جوان آنلاین: «غالب ابو زینب»، عضو شورای سیاسی حزبالله لبنان روز سهشنبه در گفتوگو با شبکه المیادین گفت که دولت آمریکا به صورت کامل حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را پوشش میدهد.
به گزارش ایسنا، وی افزود که ایران از طریق میانجیگران به دولت آمریکا گفته است که اجرای تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه بیروت و ضاحیه جنوبی، روند مذاکرات را از بین میبرد.
این عضو شورای سیاسی حزبالله لبنان تصریح کرد که تحریمهای اخیر آمریکا پیام فشاری علیه نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان با هدف موافقت با مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی است.
او با اشاره به اینکه برخی دولت آمریکا را به فتنهانگیزی در لبنان سفارش میکنند، گفت که دولت آمریکا با تمام قدرت تلاش میکند لبنان را از روند مذاکرات در اسلام آباد حذف کند.
او در ادامه اشاره کرد که ایران اصرار دارد لبنان بخشی از هرگونه توافق و پایان جنگ باشد.
غالب ابو زینب عنوان داشت که حکومت در لبنان نمیتواند به هیچ وجه با هرگونه درخواست آمریکا مخالفت کند.