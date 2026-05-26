گوترش درباره تضعیف خطرناک احترام به حقوق بین الملل هشدار داد

جوان آنلاین: گوترش روز سه شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره پاسداری از اهداف و اصول منشور ملل متحد و تقویت نظام بینالمللی مبتنی بر سازمان ملل گفت: اصول بنیادینی، چون برابری حاکمیتی کشورها، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و ممنوعیت تهدید یا توسل به زور، مورد چالش قرار گرفته یا نادیده گرفته میشوند.
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: نقض قوانین بدون پاسخ میماند و مصونیت از مجازات در حال گسترش است و شکافهای ژئوپلیتیکی در حال تعمیق است. بیاعتمادی افزایش یافته، دستیابی به اجماع دشوارتر شده و شورای امنیت نیز اغلب در اقدام هماهنگ و هدفمند ناکام مانده است.
گوترش با بیان اینکه زمانی که شورای امنیت دچار اختلاف میشود، پیامدهای آن فراتر از این این نشستها احساس خواهد شد، گفت: درگیریها در حال گسترش و تشدید هستند. اکنون جهان با بیشترین تعداد منازعات از زمان تاسیس سازمان ملل متحد مواجه است.
دبیرکل سازمان ملل گفت: خشونتها از نظر دامنه و پیچیدگی در خاورمیانه، اوکراین، سودان و دیگر مناطق رو به افزایش است. همچنین مداخلات خارجی، از جمله ارسال تسلیحاتی مانند پهپادها که بهطور فزاینده غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار میدهند، در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه جهان شاهد شتاب گرفتن یک رقابت تسلیحاتی بیثباتکننده است، افزود: هزینههای نظامی جهانی به بالاترین سطح خود رسیده، در حالی که تولید سلاحهای مرگبار ارزانتر شده و منابع مالی توسعه و کمکهای بشردوستانه کاهش یافته است.
گوترش تاکید کرد: در همین حال، فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و تسلیحات خودکار، با سرعتی فراتر از توانایی ما برای تنظیم و مدیریت آنها در حال پیشرفت هستند.
وی با بیان اینکه این روندها خطرات تازه و ناشناختهای برای صلح و امنیت بینالمللی ایجاد میکند، گفت: منشور سازمان ملل متحد، راهنمای بقای بشریت است. این منشور که پس از ویرانیهای دو جنگ جهانی پدید آمد، نشاندهنده تعهد کشورها به برتری قانون بر زور است؛ تعهدی که بر پایه آن، اختلافات میان کشورها باید از راههای مسالمتآمیز حل شوند و همه کشورها، کوچک و بزرگ، بر اساس حقوق بینالملل عمل کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد این منشور در دهههای گذشته به جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم کمک کرده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد حقوق بشر نیز «هدف حملهای گسترده» قرار گرفته است و «وقتی حقوق بشر از میان برود، همه چیز فرو میپاشد.»
او همچنین نسبت به دور شدن اهداف توسعه پایدار و شدت گرفتن بحران آبوهوایی ابراز نگرانی و تاکید کرد: «این چالشها به هم پیوستهاند و توان پایداری منشور ملل متحد را آزمایش میکنند.»
گوترش تاکید کرد: «همه ما باید اراده سیاسی لازم برای پاسداری از این منشور را فراهم کنیم.»