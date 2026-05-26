ارتش اسرائیل برای ۱۳ شهرک در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، ارتش اسرائیل اعلام کرد این هشدار شامل شهرک‌های «سلعا»، «برج قلاویه»، «جبشیت»، «القصیبة»، «فرون»، «عبا»، «دیر کیفا»، «کفر صیر» و «صریفا» می‌شود.

به گزارش ایرنا، بر اساس این بیانیه، شهرک‌های «الغندوریه»، «النفاخیه»، «قعقعیة الجسر» و «عدشیت الشقیف» نیز مشمول هشدار تخلیه هستند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که به حمله به زیرساخت‌های وابسته به حزب‌الله در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است که نیرو‌های اسرائیلی، عناصر حزب‌الله را که در حال پیشبرد «طرح‌های تروریستی» علیه نیرو‌های این رژیم بودند، هدف قرار داده و از میان برده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد که زیرساخت‌هایی را که از آنها عملیات شلیک موشک انجام شده بود، مورد حمله قرار داده است.

وزارت بهداشت لبنان امروز در بیانیه‌ای از افزایش تعداد شهدای حملات رژیم اشغالگر از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون به سه هزار و ۲۱۳ نفر خبر داد.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرد از دوم مارس گذشته (۱۱ اسفندماه) تاکنون، در پی حملات رژیم صهیونیستی به این کشور، سه هزار و ۲۱۳ نفر شهید و ۹ هزار و ۷۳۷ نفر زخمی شده‌اند.

رژیم اشغالگر امروز مناطق و شهر‌های النبطیه، دیر الزهرانی، حبوش در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داده است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در آمار غیرن‌هایی حمله هوایی دیروز رژیم صهیونیستی به مشغره، ۱۱ نفر شهید شدند.

بر اساس این گزارش، دو کودک و یک زن در میان شهدا هستند و ۱۵ نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شده‌اند.

با وجود برقراری وجود آتش‌بس، رژیم صهیونیستی همواره به حملات خود به روستا‌ها و شهر‌های جنوب لبنان ادامه می‌دهد و در نقض مداوم آتش‌بس، خانه‌ها و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد، در حالی که جامعه بین‌المللی در مهار ماشین کشتار این رژیم، سکوت کرده است.