جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: اعلام تشدید حملات از سوی دشمن اسرائیلی در لبنان، تلاشی آشکار برای ناکام گذاشتن مذاکرات جاری در اسلامآباد است؛ تلاشی که با هدف حفظ سیطره بر منطقه و فراهم کردن امکان تعرض بدون هیچ قید و شرط یا توافقی صورت میگیرد.
به گزارش ایرنا، وی افزود: این اقدام با هدف آن است که اسرائیل بتواند «پروژه خود برای تغییر چهره خاورمیانه» را ـ آنگونه که بارها اعلام کرده ـ تکمیل کند.
پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که دامنه حملات علیه حزبالله افزایش خواهد یافت و عملیاتها متوقف نخواهد شد.
این اظهارات همزمان با تشدید درگیریها در مرزهای جنوبی لبنان و حملات گسترده جنگندههای اسرائیلی به جنوب لبنان مطرح شد.
انصارالله در مقاطع مختلف بر همبستگی خود با لبنان و حزبالله در برابر عملیات ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرده و مخالفت خود را با طرح «تغییر خاورمیانه» و پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» اعلام کرده است.
این جنبش همچنین آمادگی خود را برای دور بعدی رویارویی با رژیم صهیونیستی مورد تأکید قرار داده است.