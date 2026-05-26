جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: اعلام تشدید حملات از سوی دشمن اسرائیلی در لبنان، تلاشی آشکار برای ناکام گذاشتن مذاکرات جاری در اسلام‌آباد است؛ تلاشی که با هدف حفظ سیطره بر منطقه و فراهم کردن امکان تعرض بدون هیچ قید و شرط یا توافقی صورت می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این اقدام با هدف آن است که اسرائیل بتواند «پروژه خود برای تغییر چهره خاورمیانه» را ـ آن‌گونه که بار‌ها اعلام کرده ـ تکمیل کند.

پیش‌تر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که دامنه حملات علیه حزب‌الله افزایش خواهد یافت و عملیات‌ها متوقف نخواهد شد.

این اظهارات همزمان با تشدید درگیری‌ها در مرز‌های جنوبی لبنان و حملات گسترده جنگنده‌های اسرائیلی به جنوب لبنان مطرح شد.

انصارالله در مقاطع مختلف بر همبستگی خود با لبنان و حزب‌الله در برابر عملیات ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرده و مخالفت خود را با طرح «تغییر خاورمیانه» و پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» اعلام کرده است.

این جنبش همچنین آمادگی خود را برای دور بعدی رویارویی با رژیم صهیونیستی مورد تأکید قرار داده است.