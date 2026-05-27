مهم ترین پیام غدیر وحدت حول محور ولایت است

دبیر ستاد اجرایی غدیر استان کرمانشاه، وحدت حول محور ولایت را مهم‌ترین پیام غدیر دانست و گفت: آیات سوره مائده و واقعه غدیر به روشنی نشان می‌دهد که ولایت، مساله‌ای الهی و ضامن کمال دین و اتمام نعمت است.

به گزارش خبرنگار جوان از کرمانشاه به نقل از ایرنا:حجت السلام شمس الله جلیلیان روز سه‌شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های دهه امامت و ولایت اظهار کرد: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه هویت اسلام ناب، محور وحدت امت اسلامی و استمرار راه رسالت پیامبر اکرم (ص) است.

وی با اشاره به نامگذاری دهه امامت و ولایت با عنوان «میثاق با ولایت» افزود: امسال به دلیل همزمانی این ایام با مناسبت‌های مهمی همچون سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، یاد شهدای خدمت و شرایط خاص کشور، برنامه‌های غدیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دبیر ستاد اجرایی غدیر استان کرمانشاه، وحدت حول محور ولایت را مهم‌ترین پیام غدیر دانست و گفت: آیات سوره مائده و واقعه غدیر به روشنی نشان می‌دهد که ولایت، مساله‌ای الهی و ضامن کمال دین و اتمام نعمت است.

حجت الاسلام جلیلیان با تأکید بر مردمی‌سازی برنامه‌های غدیر تصریح کرد: باید فرهنگ غدیر همانند فرهنگ عاشورا در متن زندگی مردم جاری شود و سنت اطعام غدیر در میان خانواده‌ها گسترش یابد.

وی از اجرای بیش از ۳۰ برنامه شاخص در استان خبر داد و گفت: برپایی جشن‌های مردمی، فضاسازی شهری، اطعام گسترده غدیر، برگزاری ورزش‌های پهلوانی، برنامه‌های ویژه بانوان، محافل دانش‌آموزی و دانشگاهی، غبارروبی گلزار شهدا و برپایی موکب‌ها از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

دبیر ستاد اجرایی غدیر استان کرمانشاه همچنین از پخت و توزیع حدود ۲۵ هزار پرس غذای گرم در روز عید غدیر در شهر کرمانشاه خبر داد و افزود: این برنامه‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، هیئات مذهبی، خیرین و گروه‌های مردمی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام جلیلیان در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در برنامه‌های دهه ولایت خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ولایت، عدالت‌خواهی، خدمت به مردم و استکبارستیزی از مهم‌ترین درس‌های مکتب امیرالمؤمنین(ع) است و همه باید در حد توان خود برای گسترش فرهنگ غدیر تلاش کنیم.