جوان آنلاین: در ادامه حمایت‌های نظامی گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی برای ایجاد بی‌ثباتی و ارتکاب جنایت در منطقه غرب آسیا، واشنگتن جنگنده‌های جدیدی به تل‌آویو ارائه می‌دهد.

به گزارش ایرنا، وزارت جنگ آمریکا بامداد سه‌شنبه از امضای قراردادی به ارزش ۸.۶ میلیارد دلار با شرکت بوئینگ برای ارسال جنگنده‌های «اف-۱۵» به رژیم صهیونیستی خبر داد.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، این قرارداد شامل تحویل ۲۵ فروند اف-۱۵ جدید به نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و امکان خرید ۲۵ فروند دیگر از آنها می‌شود.

پنتاگون همچنین افزود که تولید جنگنده‌ها تحت این قرارداد در «سنت لوئیس» واقع در ایالت میسوری انجام می‌گیرد و انتظار می‌رود تا ۳۱ دسامبر ۲۰۳۵ تکمیل شود.