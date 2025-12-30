افزایش ۲۰درصدی حقوق سال آینده همین حالا رفت

جوان آنلاین:‌ افزایش مداوم قیمت ارز که منجر به کاهش اعتبار پول ملی شده و معیشت مردم را در وضعیتی نگران‌کننده قرار داده‌است این روز‌ها داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی فضای‌مجازی است. در ادامه به مرور برخی نظرات کاربران می‌پردازیم.

سلمان معمار

‏‎دلار هرروز صبح غافلگیرتان می‌کند؟ این نتیجه حذف دولت و سپردن ارزش پول ملی به مشتی دلال و مدلل و اتاق بازرگانی و پتروشیمی و فولادی و... است. از اقتصاد آزاد لذت ببرید.

مجیدرضا حریری

‏از هفته‌های آینده، بوق‌های شرکت‌های بزرگ حاکمیتی صادراتی: منِ صادرکننده چرا ارز خودم را بیارم به قیمت ۱۳۰تومن به دولت بدم وقتی قیمتش ۱۵۰تومنه؟ نکته دیگر اینکه جناب رئیس‌جمهور فرمودند از کجا بیارم حقوق‌ها را افزایش بدم، کافیست از وزیر محترم اقتصاد بپرسید چه بنگاه‌هایی از پرداخت مالیات معافند: اگر معافیت مالیاتی پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها لغو بشه حقوق کارمندان دولت را میشه ۸۰درصد افزایش داد.

حاجی

‏از موقعی که بودجه‌ریزی کردن حقوق‌ها رو ۲۰ درصد می‌خواستن اضافه کنن تا الان همون ۲۰ درصد با تورم پرید.

لیا آبنوس

‏امروز موفق شدیم سه ماهواره سنجشی به فضا بفرستیم. خبر عالی ولی چرا مردم خوشحال نیستن؟ به خاطر اقتصاد! مردمی که تو مایحتاج روزانه موندن... حالا هعی بگید فلان موفقیت رو کسب کردیم. کجای زندگیشونه؟

حسین صمصامی

‏در بازار سلیمانیه و هرات و دبی روی ارزش پول ما چوب حراج می‌زنند، بعد یک عده در داخل می‌گویند این روش، علمی است! بانک مرکزی هم به دنبال نرخ‌های جعلی بازار آزاد قاچاق افتاده و نرخ ارز رسمی را بالا می‌برد! تا کجا می‌خواهید این وضع را ادامه دهید؟ تا بردن اقتصاد کشور به لبه پرتگاه؟

احسان رستگار

یک ‎شبکه نفوذ اقتصادی سیاسی امنیتی درحال گران‌سازی‌اند، جهت ایجاد هرج‌و‌مرج اقتصادی، با هدف تشدید و تعمیق گسل‌های اجتماعی و انهدام امنیت روانی جامعه، با هدف براندازی نرم، پیش از حمله و براندازی تضمین‌شده و سخت پس از حمله دوم جبهه صهیون؛ راه‌حل مهار جهش‌های وحشیانه دلار و طلا، امنیتی است نه اقتصادی زیرا علت العلل، ریشه‌ای امنیتی، سیاسی، خارجی دارد که ایادی نفوذی در داخل، آنها را پیش می‌برند.

شیخ شبانی

‏امیدوارم بی‌تدبیری برخی مسئولان پروژه اسرائیل را تکمیل نکنه! خواست اسرائیل مشخصه، آشوب داخلی!

سیدعلی موسوی

‏اعتراضات بازاریان به وضعیت اقتصادی، از صنف موبایل‌فروشان آغاز شد. نوسانات ارزی بیشترین فشار را بر این صنف وارد کرده و دولت با بخشنامه‌های پی‌درپی، استاندارد‌های چندگانه واردات و تعرفه‌های عجیب گمرکی و مالیاتی، خشم اجتماعی ایجاد کرده است. اینها همه ناشی از سوءمدیریت است و فریادی علیه وضعیت معیشتی مردم.

یاسر حزباوی

اون روزی که تو تبلیغات می‌گفتید چرا حقوق‌ها متناسب با تورم زیاد نمیشه فکر اینجاهاشو نکرده بودید؟ البته به پرزیدنت نمیشه خرده گرفت، چندین و چندبار گفتن و تأکیدکردن که نه کشورداری بلدن و نه برنامه‌ای برای اداره کشوردارن!

سیدحمید علیزاده

‏تو لایحه بودجه، وام ازدواج و فرزندآوری حذف شده! برنامه دولت اینه فعلاً کسی به جمعیت اضافه نشه تا بتونه با این اوضاع اقتصادی که درست کرده دخل ما‌هایی که زنده موندیم رو بیاره!

سید امیر سیاح

‏هرسال این‌فصل، بودجه نهادهای‌فرهنگی را بوق می‌کنند تا بودجه لفت‌ولیس هلدینگ‌های دولتی وخصولتی، صندوق‌ها و بانک‌ها در هیاهو گم شود.

پ. ن:حساب‌کشی از نهاد‌های فرهنگی حتماً لازم است ولی اول هلدینگ‌های ذیل تأمین اجتماعی و بانک‌ها باید حساب‌کشی شود.