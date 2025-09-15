کد خبر: 1317932
انگلیس به لهستان جنگنده اعزام می‌کند

انگلیس به لهستان جنگنده اعزام می‌کند دولت انگلیس اعلام کرد جنگنده‌های نیروی هوایی سلطنتی در چارچوب مأموریت ناتو پرواز‌های دفاع هوایی بر فراز لهستان انجام خواهند داد.

جوان آنلاین: دولت انگلیس شامگاه دوشنبه اعلام کرد که جنگنده‌های نیروی هوایی سلطنتی (RAF Typhoon) در چارچوب مأموریت ناتو پرواز‌های دفاع هوایی بر فراز لهستان انجام خواهند داد.

به گزارش ایسنا، با ادعای شبکه انگلیسی «اسکای نیوز» این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که پهپاد‌های روسی وارد حریم هوایی لهستان شدند؛ موضوعی که لندن آن را جدی‌ترین نقض حریم ناتو از سوی مسکو توصیف کرده است.

وزارت دفاع انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد جنگنده‌های این کشور به همراه نیرو‌های دانمارک، فرانسه و آلمان مأموریت‌های مشترکی را برای تقویت دفاع ناتو در جناح شرقی این ائتلاف انجام خواهند داد.

«کر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس با تأکید بر اینکه «رفتار بی‌پروا و خطرناک روسیه تهدیدی مستقیم برای امنیت اروپا و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است»، گفت: «به همین دلیل انگیس از تلاش‌های ناتو برای تقویت جناح شرقی خود از طریق عملیات Eastern Sentry حمایت خواهد کرد.»

وی افزود: «این جنگنده‌ها صرفاً نمایشی از قدرت نیستند، بلکه نقش حیاتی در بازدارندگی از تجاوز، تأمین امنیت هوایی ناتو و حفاظت از امنیت ملی بریتانیا و متحدانمان دارند. ما به حمایت قاطع خود از اوکراین ادامه خواهیم داد و فشار بر پوتین را تا تحقق صلحی عادلانه و پایدار افزایش خواهیم داد.»

این تحولات در شرایطی صورت می‌گیرد که طی روز‌های اخیر، لهستان و رومانی مدعی ورود پهپاد‌های روسی به حریم هوایی خود شده‌اند. ورشو ادعا کرده در یکی از بزرگ‌ترین موارد، نزدیک به ۱۹ پهپاد روسی وارد خاک این کشور شده‌اند که به واکنش فوری ناتو منجر شد.

در مقابل، سخنگوی کرملین «دیمیتری پسکوف» این اتهام‌ها را «تکراری و بدون شواهد کافی» دانسته است. او در همین راستا اعلام کرد که: «پرنده‌های بدون سرنشین روسی ممکن است در اثر اختلالات الکترونیکی از مسیر خود منحرف شده باشند. چنین ادعا‌هایی معمولاً با اهداف سیاسی مطرح می‌شوند.»

پسکوف تأکید کرد روسیه آماده گفت‌و‌گو درباره این موضوع است، اما کشور‌های غربی با «بزرگ‌نمایی تهدید» به دنبال توجیه حضور بیشتر ناتو در شرق اروپا هستند.

