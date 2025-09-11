جوان آنلاین: هم‌زمان با فرارسیدن ۲۱ شهریور روز ملی سینما چهار سامانه فروش آنلاین بلیت سینما شامل «ایران تیک»، «سینما تیکت»، «گیشه ۷» و «آی تیکت» طی یک هفته منتهی به‌روز ملی سینما برنامه‌های متعدد و متنوعی را برای علاقه‌مندان تدارک دیدند.

ایران تیک و ترویج فرهنگ فیلمبینی

در ایام منتهی به‌روز ملی سینما «ایران تیک» مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع و جذاب در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر کرده است که ازجمله این برنامه‌ها می‌توان به بخشی با عنوان «پیشنهاد فیلم» اشاره کرد. در این بخش به معرفی آثاری اختصاص دارد که موضوعات آن مربوط به خودِ سینما است و برای علاقه‌مندان به پشت‌صحنه هنر هفتم، تجربه‌ای متفاوت رقم خواهد زد.

در کنار این محتوا، ویدیویی اختصاصی به مناسبت روز ملی سینما نیز منتشر می‌شود که نگاهی هنری و نوستالژیک به تاریخچه سینما در ایران دارد.

همچنین برای علاقه‌مندان به رقابت و سرگرمی نیز دو مسابقه در نظر گرفته‌شده است که شامل مسابقه اطلاعات سینمایی با محوریت موسیقی فیلم‌ها که برندگان آن شانس دریافت بلیت کنسرت را خواهند داشت؛ و مسابقه «حدس بزنید» با موضوع المان‌های سینمایی که با جوایزی، چون سه ماه سینمای رایگان و اشتراک رایگان فیلم‌نت همراه خواهد بود. این برنامه‌ها باهدف گرامیداشت سینما، ترویج فرهنگ فیلم‌بینی و تعامل بیشتر با مخاطبان در بستر شبکه‌های اجتماعی اجرا می‌شود.

قاب‌های ماندگار در سینما تیکت

«سینماتیکت» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سامانه فروش بلیت سینما باهدف نزدیکی نسل جدید با محصولات ماندگار سینمای کشور به مدت یک هفته فیلم‌های ماندگار سینمای ایران را روی پرده نقره اکران کرده است طرحی تاکنون و با توجه به زمان باقی‌مانده تا روز ملی سینما میزبان بیش از ۱۴۰۰ نفر از طرفداران سینما شده است.

قاب‌های ماندگاری که باگذشت سال‌ها از تولید و اکران همچنان مشتاقان بسیاری را برای تماشای فیلم روی پرده سینما دورهم جمع می‌کند. استقبال مخاطبان و همچنین تنوع سلایق و نسل‌های مختلف برای تماشای فیلم‌های ماندگار سینمای ایران بیانگر ارزش این محصولات نزد علاقه‌مندان به سینمای ایران است.

مخاطبین همچنین ضمن تماشای فیلم‌های موردنظر در نشست صمیمانه با عوامل فیلم نقطه نظرات خود درباره فیلم و سینمای سال‌های نه‌چندان دور مطرح می‌کنند که با توجه به استقبال مخاطبان تاکنون بسیار موردتوجه قرارگرفته است.

حضور هنرمندانی همچون گوهر خیراندیش، فرهاد آییش، حبیب رضایی، غزل شاکری، آزیتا حاجیان، محمود کلاری و رضا میرکریمی در این رویداد با کارنامه درخشانشان بیانگر اهمیت بالای فیلم‌های ماندگار سینما می‌باشند.

گیشه ۷ و شگفتانه‌های روز سینما

سامانه آنلاین «گیشه ۷» نیز با توجه به هم‌زمانی اعیاد ربیع‌الاول با روز ملی سینما از اجرای طرح سراسری خود از روز ۲۱ شهریور به مدت یک ماه خبر داده است. در این طرح باکس‌های ویژه تخفیفی در قالب رویداد، برگزاری قرعه‌کشی و مسابقه طراحی‌شده است.

همچنین از چهار روز پیش از آغاز روز ملی سینما و با توجه به فرارسیدن سالروز میلاد رسول اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) سینما‌های منتخب شگفتانه‌ای را برای مخاطبان با همکاری یکی از پلتفرم‌ها تدارک دیده‌اند که قبل از نمایش فیلم در سانس‌های منتخب اجرا می‌شود. این سامانه با توجه به نیم‌بها شدن بلیت سینما‌ها در روز جمعه ۲۱ شهریور از چند روز پیش‌تر به استقبال این طرح رفته و در روز‌های منتهی به‌روز ملی سینما، تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است.

آی تیکت؛ از تخفیف‌های حمل‌ونقل شهری تا جوایز ویژه

سامانه فروش «آی تیکت» هم‌زمان با فرارسیدن روز ملی سینما و همچنین هم‌زمانی آن با اعیاد ربیع‌الاول مجموعه‌ای از برنامه‌ها و پیشنهاد‌های ویژه را برای مخاطبان سینمایی در نظر گرفته است.

این سامانه آنلاین تهیه بلیت بخشی از ظرفیت تبلیغاتی خود را به حمایت از فیلم‌هایی اختصاص داده است که بیش از سایر آثار نیازمند دیده‌شده هستند. این اقدام در راستای گرامیداشت روز ملی سینما و باهدف تقویت تولیدات فرهنگی و هنری صورت گرفته است.

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های «آی تیکت» در روز ملی سینما، برگزاری گردونه شانس در کیوسک‌های سینمایی سراسر کشور است. مخاطبان با حضور در سینما‌ها می‌توانند شانس خود را برای دریافت جوایز متنوع و کاربردی امتحان کنند. این جوایز به‌گونه‌ای انتخاب‌شده‌اند که مستقیماً باتجربه سینما رفتن و فیلم دیدن ارتباط داشته باشند و لحظاتی متفاوت برای علاقه‌مندان رقم میزند.

علاوه بر این، «آی تیکت» در همکاری مشترک با تپسی، تخفیف‌های ویژه‌ای برای خرید بلیت سینما و همچنین رفت‌و‌برگشت مخاطبان به سالن‌های سینما ارائه کرده است. این طرح باهدف تسهیل دسترسی علاقه‌مندان به سینما و کاهش هزینه‌های جانبی سفر‌های شهری طراحی‌شده است.

در بخش دیگری از این برنامه‌ها، مسابقه‌ای نیز در صفحه‌های مجازی و رسمی «آی تیکت» برگزار می‌شود که باهدف اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به‌روز ملی سینما طراحی‌شده و جوایز آن نیز با محوریت سینما انتخاب‌شده است. البته که «آی تیکت» تأکید کرده است مجموعه اقدامات پیش‌بینی‌شده در روز ملی سینما، تنها بخشی از تعهد این سامانه نسبت به حمایت از هنر هفتم است و برنامه‌های مشابهی در آینده نیز ادامه خواهد داشت.