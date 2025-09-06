کد خبر: 1316359
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۵
ايران » ايران

بیست‌ودومین اجلاس مدیران مدارس صدرا در مشهد آغاز شد

بیست‌ودومین اجلاس مدیران مدارس صدرا در مشهد آغاز شد بیست‌ودومین اجلاس مدیران مدارس صدرا با حضور حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دکتر رفیعی مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوم نظری و دیگر مهمانان کشوری و مدیران مدارس صدرای سراسر کشور در مشهد مقدس آغاز به کار کرد.

به گزارش "جوان" بیست‌ودومین اجلاس مدیران مدارس صدرا در شرایطی در مشهد مقدس آغاز به کار کرد که افتتاحیه این اجلاس با توسل و استعانت از حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) همراه بود.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحامد مبینی، قائم‌مقام سازمان مدارس صدرا، به تبیین شعار سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با عنوان «مدرسه ایرانی؛ سنگر مبارزه با استکبار جهانی» پرداخت؛ شعاری که به‌عنوان راهبرد اصلی مدارس صدرا در سال تحصیلی پیش‌رو انتخاب شده است.

 

این اجلاس که تا ۱۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت، با هدف هم‌افزایی و هماهنگی برنامه‌های مدارس در سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود.

 

محورهای اصلی اجلاس چهار موضوع «هویت ایرانی ـ اسلامی»، «دشمن‌شناسی»، «عقلانیت مبارزه» و «پیشرانی ملت ایران در مبارزه با استکبار» است.

مدیران مدارس در طول سه روز برگزاری اجلاس در قالب نشست‌های تخصصی به بحث و تبادل نظر پرداخته و در نهایت سند «خودنگاشت» شامل برنامه‌های عملیاتی مدارس برای سال تحصیلی جدید را تدوین خواهند کرد.

