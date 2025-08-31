ارقام نجومی هزینه تجاوز به غزه روی دست رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: این تحلیلگر ادامه داد: «هزینه رهگیری یک موشک حوثی بین ۲ تا ۶ میلیون شِکِل متغیر است، بسته به نوع سلاحی که استفاده کردهاند، اینکه آیا موشک برای اولین بار رهگیری شده است یا خیر و اینکه آیا نیازی به پرتاب موشکهای رهگیری اضافی برای اطمینان از دقت نبوده است یا خیر.»
او افزود: «حالا به سوال بزرگ میرسیم: ادامه جنگ در غزه به شکلی که امروز در جریان است، با شدت کم تا متوسط، بسته به حجم کمکهای بشردوستانهای که وارد غزه میشود، برای مالیاتدهندگان اسرائیلی چقدر هزینه دارد؟»
این تحلیلگر گفت: «ارقام سرسامآور هستند. یک روز ماندن در غزه برای مالیاتدهندگان ۴۲ میلیون شِکِل هزینه دارد و اگر کنترل اسرائیل بر نوار غزه گسترش یابد، این هزینه افزایش خواهد یافت، زیرا منطقهای که نیاز به مراقبت گسترده اسرائیل دارد (نیروها، آب و مواد غذایی اولیه که بخشی از کمکهای بشردوستانه بزرگتر نیستند) افزایش مییابد.»
در حال حاضر، هزینه جنگ شدیدی که در هفتههای اخیر آغاز شده است، اگر ظرف سه ماه پایان یابد، به معنای هزینه اضافی بیش از ۳۰ میلیارد شِکِل است که شامل هزینه جنگ و هزینه نگهداری غزه به مدت سه ماه میشود.
در نتیجه، این جنگ که بیش از ۶۰۰ روز ادامه داشته است، یک حفره اقتصادی عظیم برای اسرائیل ایجاد میکند و همه در آینده نزدیک اثرات آن را در جیب خود احساس خواهند کرد. اسرائیل همچنان درگیر هزینه روزانه ۴۲ میلیون شِکِل برای نگهداری در نوار غزه خواهد بود.