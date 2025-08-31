اکران ویژه «خونه مامان شکوه»

جوان آنلاین: در ادامه نمایش آثار مستند و انیمیشن در مرکز گسترش، دوشنبه ۱۷ شهریورماه مستند «خونه مامان شکوه» به کارگردانی مهدی بخشی مقدم ساعت ۱۶ روی پرده میرود.
«خونه مامان شکوه» که در شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در بخش مسابقه نمایش داشت، جایزه ویژه هیات داوران (مهدی بخشی مقدم و مهدی شامحمدی تهیهکننده) و جایزه بهترین صداگذاری (محمدحسین ابراهیمی) را دریافت کرد. «خونه مامان شکوه» در چهل و پنجمین جشنواره فیلم مسکو هم نمایش داشت.
«خونه مامان شکوه» روایتی از دخترانی است که در یک کمپ ترک اعتیاد زندگی میکنند. این مستند تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. حضور در جلسات نمایش و نقد و بررسی فیلمها در مرکز گسترش، برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.