اکران ویژه «خونه مامان شکوه»

مستند «خونه مامان شکوه» ساخته مهدی بخشی مقدم ساعت ۱۶ دوشنبه ۱۷ شهریورماه در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی نمایش داده می‌شود.

«خونه مامان شکوه» که در شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در بخش مسابقه نمایش داشت، جایزه ویژه هیات داوران (مهدی بخشی مقدم و مهدی شامحمدی تهیه‌کننده) و جایزه بهترین صداگذاری (محمدحسین ابراهیمی) را دریافت کرد. «خونه مامان شکوه» در چهل و پنجمین جشنواره فیلم مسکو هم نمایش داشت.

«خونه مامان شکوه» روایتی از دخترانی است که در یک کمپ ترک اعتیاد زندگی می‌کنند. این مستند تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. حضور در جلسات نمایش و نقد و بررسی فیلم‌ها در مرکز گسترش، برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.