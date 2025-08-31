واکنش حسین شریعتمداری به اظهارات پزشکیان درباره "صداقت" و "موشک"

جوان آنلاین: حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم کشورمان در مصاحبه جمعه شب خود فرمودند: «اگر ما صداقت و انسانیت و عدالت داشته باشیم، چه موشک داشته باشیم چه نداشته باشیم کسی نمیتواند به آب و خاک ما طمع کند»! تاکید جناب پزشکیان بر «صداقت و انسانیت و عدالت» و ضرورت آراستگی ملت و دولت به این خصوصیات پسندیده و ملکوتی را میتوان و باید برگرفته از درون پاک و بیپیرایه ایشان دانست و نگارنده کمترین تردیدی ندارد که منظور جناب ایشان غفلت از تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات جنگی نیست ولی از آنجا که سوءاستفاده بدخواهان از این گفتار دور از انتظار نیست، اشاره به نکاتی در این خصوص ضروری به نظر میرسد؛
۲- از این نکته بدیهی نمیتوان و نباید غافل بود که بیشترین و اصلیترین دشمنی نظام سلطه و قدرتهای استکباری با همین سه عنصر صداقت و عدالت و انسانیت است چرا که این ویژگیها با موجودیت نظام سلطه در تعارض است و دقیقاً به همین علت است که ملتهایی با این خصوصیات را سد راه خود میدانند و برای مقابله با آنها هیچ فرصتی را از دست نمیدهند.
آیا میتوان دشمنی قدرتهای استکباری با ملتی که به این خصوصیات آراسته است و به دشمن اجازه غارتگری و استثمار نمیدهد را انکار کرد؟! اگر پاسخ منفی است -که نمیتواند مثبت باشد- باید پرسید برای مقابله با تجاوز و خونریزی و غارتگری دشمن چه نسخهای قابل تجویز است؟! به یقین جناب پزشکیان دست روی دست گذاشتن و به تجاوز دشمن تن دادن را نمیپسندند؟! و میدانند که بیتفاوتی در برابر تجاوز دشمن با صداقت و انسانیت و عدالت در تضاد است.
۳- آیا مردم دوران رسول خدا(ص) از «صداقت و انسانیت و عدالت» بیبهره بودند که مورد هجوم دشمنان خدا قرار گرفتند؟! و آیا رسول خدا(ص) برای مقابله با کفار و مشرکان از تهیه تسلیحات جنگی خودداری فرمودند؟!
آیا مردم ما فاقد خصوصیات یاد شده بودند که در جنگ ۸ ساله مورد هجوم بیش از ۳۰ قدرت ریز و درشت قرار گرفتند؟! و یا در جنگ ۱۲ روزه اخیر اگر مردم آراسته به صداقت و انسانیت و عدالت این مرز و بوم از موشک و پهپاد و تسلیحات پیشرفته جنگی برخوردار نبودند، آیا آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران اسلامی را شخم نزده بودند؟!
صداقت و انسانیت و عدالت مردم شریف ایران رژیم صهیونیستی و آمریکا را به گدایی آتشبس مجبور کرد و یا موشکهای فراصوت و نقطهزن و...؟!
۴- خوشبختانه جناب پزشکیان با قرآن و نهجالبلاغه آشنایی درخور تقدیری دارند و در گفتار خود به آن استناد نیز میکنند. از این روی به یقین میدانند که آیاتی نظیر «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّکُمْ... و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو [و نفرات و ساز و برگ جنگی] و اسبان ورزیده [برای جنگ] آماده کنید تا به وسیله آنها دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید» بر تهیه و تدارک تسلیحات و تجهیزات جنگی تاکید دارند و آیات مشابه دیگری از کلام خدا و توصیههای فراوان حضرت امیر علیهالسلام.
۵- این نکته نیز گفتنی است که رسیدگی به مشکلات مردم، پیشگیری از ستم سوداگران به محرومان و مستضعفان... نیز از مصادیق بارز صداقت و انسانیت و عدالت است که زندگی شخصی برادر عزیزمان آقای پزشکیان از باور عمیق ایشان به این مقولات حکایت دارد ولی چرا آثار و نشانههای آن در دولت تحت مسئولیت جناب ایشان کمتر دیده میشود؟ این نکته، موضوع گزارش و تیتر اول کیهان امروز است.