تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم درگیری‌ها در سودان

تداوم درگیری‌ها در سودان منابع خبری از تداوم درگیری‌ها بین نیروهای ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع در جنوب شهر الفاشر با سلاح‌های سنگین خبر دادند.

جوان آنلاین: شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع نظامی سودان خبر داد که درگیری‌ها بین نیروهای ارتش این کشور و نیروهای واکنش سریع در جنوب شهر الفاشر (مرکز ایالت دارفور شمالی) با سلاح‌های سنگین در جریان است.

شهر الفاشر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در محاصره نیروهای واکنش سریع قرار دارد و به همین دلیل، مردم این شهر با کمبود مواد غذایی- دارویی و لوازم اولیه زندگی روبرو هستند.

نیروهای واکنش سریع در فروردین ماه گذشته به اردوگاه آوارگان «زمزم» واقع در ۱۲ کیلومتری جنوب الفاشر حمله کردند که در جریان آن افزون بر ۵۰۰ غیرنظامی جان خود را از دست دادند و بیش از ۶۰ هزار سودانی متواری شدند.

از زمانی که الفاشر تحت محاصره نیروهای واکنش سریع قرار گرفته است هزاران شبه نظامی وابسته به آن با استقرار در راه‌های منتهی به الفاشر اجازه نمی‌دهند کالا یا دارویی وارد این شهر شود.

گرانی و کمبود شدید مواد غذایی در الفاشر به گونه‌ای است که بیشتر ساکنان این شهر مجبور شده‌اند برای زنده ماندن از علوفه حیوانات استفاده کنند.

نیروهای واکنش سریع به رهبری محمد حمدان دقلو (حمیدتی) درگیری‌های نظامی خود را با ارتش سودان به فرماندهی عبدالفتاح البرهان در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ۱۴۰۲) آغاز کردند.

این درگیری‌ها پس از هفته‌ها تنش بر سر طرح ادغام نیروهای واکنش سریع در ارتش و اختلاف بر سر جدول زمانی انتقال قدرت به غیرنظامیان و رهبری نیروی یکپارچه شروع شد.

درگیری‌ها ابتدا در پایتخت، خارطوم و مناطق کلیدی مانند دارفور شدت گرفت و به سرعت به یک جنگ داخلی تمام‌عیار تبدیل شد.

