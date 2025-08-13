کد خبر: 1312693
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۸
سیاست » اخبار کلی

دیدار لاریجانی با رئیس‌جمهور لبنان

دیدار لاریجانی با رئیس‌جمهور لبنان دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور لبنان دیدار کرد.

جوان آنلاین: «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ظهر روز چهارشنبه با «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان در کاخ بعبدا دیدار و گفت‌وگو کرد.

دببر شورای عالی امنیت ملی صبح روز چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه بیروت در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که «در همه شرایط در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم بود»، اعلام کرد که در سفرش به بیروت با رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و نخست‌وزیر و برخی از صاحبنظران این کشور دیدار خواهد کرد.

لاریجانی اظهار کرد: یک پیوستگی بین فرهنگ ایرانی و لبنانی وجود دارد که به همین دلیل یک دلبستگی بین دو ملت به وجود آمده است و اگر روزی ملت لبنان در رنج باشند این درد را ما در ایران هم حس می‌کنیم.

وی گفت: ما در همه شرایط در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: از دوست عزیزم آقای نبیه بری که مقدمات این سفر را فراهم کردند، تشکر می‌کنم.

برچسب ها: شورای عالی امنیت ملی ، علی لاریجانی ، رئیس جمهور لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

جاسوسان موساد در صف دار مجازات 

جهش صادرات و واردات در دروازه‌های تجارت 

سیم آخر نتانیاهو 

گوساله سامری مناقشه ندارد اما منازعه دارد!

چرا برای مصونیت اروپا از مخدر هزینه می‌دهیم 

تأمین مالی پروژه‌های آب، راه، درمان و ناترازی انرژی با مالیات و تصمیم مردم 

چالش تصمیم‌گیری 

نسلی که به «مقاومت» می‌خندید حالا از «بمب اتم» حرف می‌زند!

دالان اسرائیل پسند زنگزور

هشدار ‌صریح اطلاعات سپاه به اروپایی‌ها/‌ خطای راهبردی آمریکا را با ‌مکانیزم ماشه تکرار نکنید

من یک خبرنگارم 

چالش‌های تراکم ۲۱ برابری در پایتخت 

توهم خلع سلاح حزب‌الله

«راهپیمایی اربعین» تجربه‌ای ناب برای بازنمایی هویت زن مسلمان 

کاپیتولاسیون اقتصادی علیه اروپا 

در مسیر محبت

تیر خلاص به یکپارچگی چهل ساله لبنان

پویش کاهش ۲۰درصدی مصرف آب در البرز 

لمس خاطرات اربعینی در ۶ پرده

نقشه آب شرب تهران مقابل چشم دشمن

دستیابی به قدرت بازدارندگی با شتاب در رشد علمی 

«تحویل حجمی آب» گامی برای مدیریت مصرف منابع آبی کشاورزی

روایت با طعم زخم 

تلویزیون برای آخر هفته ۱۶ و ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ چه فیلم‌هایی پخش می‌کند؟

فیلم دیده‌نشده از عیادت ۱۹ ساعته آیت‌الله خامنه‌ای از هزار جانباز و مجروح در یک شبانه روز

جزئیات طرح اشغال نوار غزه

بدون شرح

وقتی همه خبرنگارند چه کسی را باور کنیم؟

سرلشکر موسوی: لبخند دشمنان را محو می‌کنیم/ انتقاممان را از آمریکا می‌گیریم

تمجید فیبا از درخشش ستاره‌های جوان 

روشنفکران سه‌تا، حضرتی دوتا!

 چالش تصمیم‌گیری را در مذاکره با مردم حل کنید

مردم از اعدام «شیخ» خبر نداشتند عده‌ای را پای دار جمع کرده بودند!

وقتی «ویرجینیا وولف» الهام‌بخش یک سه‌گانه زنانه شد

علی لاریجانی، نماینده رهبر انقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی شد

فرصت‌طلبی بزرگ آمریکا در قفقاز؛ «جاده ترامپ» شکل می‌گیرد؟

رزمایش ارتش رژیم صهیونیستی؛ تل آویو چه در سر دارد؟

راز بوی مرموز در شهرک اکباتان کشف اجساد مادر و دختر پس از چند ماه

هدایت تکامل انسان در آینده با فرهنگ

آنچه در انتظار مذاکرات آتی میان ایران و آمریکا است

تبریک کافی نیست!

موسی اینجاست و ملت مومن به اویند

اثر اپستین‌گیت؛ آیا حمایت‌ها از ترامپ پایان می‌یابد؟

ایران مرکز تجارت گاز منطقه غرب و جنوب شرق آسیا می‌شود

 گردان طلبه‌ها به فرماندهی حاج حسن غوغا می‌کرد

نقطه هدف نظام سلطه از خلع سلاح حزب‌الله

لباس پاسداری‌اش را با مزار حاج‌قاسم تبرک کرده بود

پوتین-ویتکاف؛ دیداری به دور از نشانه‌های صلح

شلیک پیش از حمله: خطر تغییر استراتژی هسته‌ای چین

آغاز پروژه شیرین‌سازی آب درگلستان 

پیشنهاد سردبیر
‌می‌روند به استقبال ظهور
تهدید کریدوری برای ثبات و قدرت آسیا
زخم کهنه درهم!
گفت‌وگو با سهیل اسعد/ اربعین راهی است که تاریخ را تغییر می‌دهد
ما متهم کم‌آبی هستیم نه هندوانه!
روشنفکران سه‌تا، حضرتی دوتا!
از سیل، آب نخوردیم، سیلی خوردیم
حکومت دلال‌ها در سکوت نهاد‌های نظارتی
جنگ «فناوری» در بازار لوازم خانگی
غصه سهام «نا» عدالت!
چشم‌انداز قیمت اونس جهانی و بازار طلا
در مسیر محبت
نرخ صادراتی برق، صرفه ماینینگ غیرمجاز را از بین می‌برد
گفت‌وگو با کارشناس روابط بین‌الملل/ ایران دالان ناتو را در مرز‌های خود تحمل نخواهد کرد
مانده بود تا مدافع ایران باشد
آخرین اخبار