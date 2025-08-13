جوان آنلاین: «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ظهر روز چهارشنبه با «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان در کاخ بعبدا دیدار و گفت‌وگو کرد.

دببر شورای عالی امنیت ملی صبح روز چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه بیروت در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که «در همه شرایط در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم بود»، اعلام کرد که در سفرش به بیروت با رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و نخست‌وزیر و برخی از صاحبنظران این کشور دیدار خواهد کرد.

لاریجانی اظهار کرد: یک پیوستگی بین فرهنگ ایرانی و لبنانی وجود دارد که به همین دلیل یک دلبستگی بین دو ملت به وجود آمده است و اگر روزی ملت لبنان در رنج باشند این درد را ما در ایران هم حس می‌کنیم.

وی گفت: ما در همه شرایط در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: از دوست عزیزم آقای نبیه بری که مقدمات این سفر را فراهم کردند، تشکر می‌کنم.