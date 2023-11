جوان آنلاین: موج شوک جنگ بین اسرائیل و حماس جامعه علمی را هم تکان داده است. خوابگاه‌ها عملاً به پادگان ارتش اسرائیل تبدیل شده، دانشجویان پزشکی که تقریباً هیچ تجربه بالینی نداشته‌اند، به اورژانس فرستاده شده اند تا صرفاً سوراخ‌هایی در افراد ایجاد کنند و دانشجویان رشته‌های ادبیات و محققان رایانه به سرعت به خدمات‌دهندگان کمکی پیوسته اند تا غذا، قهوه، لباس و البته سیگار بسته‌بندی کنند و برای سربازان و غیرنظامیان در منطقه نبرد بفرستند. تقریباً یک شبه، برخی مؤسسات آموزش عالی که تا حالا به خاطر دانشکده‌های پزشکی، بخش عصب‌شناسی و علوم آب و هوایی پیشرفته‌شان معروف بوده‌اند، خود را به دفتری برای جنگ تبدیل کرده‌اند.

همچنین با بازگشت دانشجویان فارغ‌التحصیل خارجی به خانه و رفتن دانشگاهیان جوان برای خدمت سربازی، آزمایشگاه‌های دانشگاهی در حال خالی شدن هستند. آشر کوهن، رئیس دانشگاه عبری بیت المقدس (HUJI) می‌گوید: «بخشی از فعالیت‌های علمی ادامه دارد، اما ما نمی‌توانیم امکانات کامل تحقیقاتی را حفظ کنیم.»

پس از فراخوان بیش از ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره ارتش اسرائیل، کالج‌ها و دانشگاه‌های اسرائیل شروع ترم پاییز را حداقل تا اوایل نوامبر به تعویق انداخته و برخی خوابگاه‌های خود را به محلی برای نیرو‌های ذخیره یا پناهگاهی برای اسرائیلی‌های آواره جنگ تبدیل کرده‌اند. دانیل چاموویتز، رئیس دانشگاه بن گوریون گفته است در دانشگاه بن گوریون در نقب، اکثر ۲۴۲ دانشجوی بین‌المللی فوق دکترا، به اصرار کشور‌های خودشان، این دانشگاه را ترک کرده‌اند. این دانشگاه تنها در ۴۱ کیلومتری مرز غزه و در معرض راکت‌های شلیک شده حماس و متحدانش قرار دارد. مقامات این دانشگاه می‌گویند حداقل ۵۰ دانشجو، کارمند و استاد بن گوریون در حمله حماس کشته شده‌اند و برخی دیگر در گروگان حماس هستند، هر چند چندین آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه بن گوریون همچنان مشغول کار هستند ولی با ظرفیت کمتر.

در دانشگاه بن گوریون اوضاع از این هم بدتر است. این دانشگاه یکی از برترین مؤسسات تحقیقاتی اسرائیل، در نزدیکی غزه - ۲۵ مایلی دورتر- قرار دارد. درباره نزدیکی به جنگ در غزه، قاعده‌ای در این دانشگاه جنوب اسرائیل وجود دارد که یک استاد مدیریت همان هفته اول جنگ آن را به اشتراک گذاشت. پروفسور هیلا ریمر نوشته بود: «زمانی که موشک‌ها از غزه شلیک می‌شوند و شما نیاز به سرپناه دارید، مردم تل‌آویو چند دقیقه فرصت دارند، ولی ما اینجا، یک دقیقه فرصت داریم.» یووال دور، محقق زیست‌پزشکی می‌گوید که پنج نفر از ۲۰ عضو آزمایشگاه او که بر دیابت و تشخیص بیماری تمرکز دارد، برای خدمت سربازی رفته‌اند. او می‌گوید: «همه حواس‌شان پرت شده است... همه افرادی را می‌شناسند که صدمه، کشته یا ربوده شده‌اند. آزمایش‌ها تقریباً متوقف شده‌اند.» این آزمایشگاه در حال راه‌اندازی یک شرکت جدید بود، اما حالا نگران سرمایه‌گذارانی است که بالقوه از آن فرار می‌کنند.

وضعیت برای مدارس نیز به همین نحو است. با تشدید وضع جنگی، معلمان نیز به وظیفه خود- در زوم- فراخوانده می‌شوند. بر اساس دستورالعمل‌های آموزشی، اسرائیل به سه رنگ تقسیم می‌شود: منطقه قرمز که شامل مناطق مجاور غزه، در امتداد ساحل مرکزی (شامل عسقلان، اشدود و تل‌آویو) و همچنین مناطق در امتداد مرز شمالی اسرائیل و همچنین جولان که در آن آموزش حضوری اصلاً مجاز نیست. منطقه زرد که بیشتر مناطق مرکز و مرکز به سمت شمال از جمله شهرک‌های اطراف بیت‌المقدس، حیفا و کرانه باختری است که در صورت رعایت برخی شرایط امنیتی، یادگیری حضوری مجاز خواهد بود و مناطق سبز که شامل مناطقی در جنوب و جنوب شرقی دورتر (ایلات، آراوا، جنوب نقب و جنوب بحرالمیت) که در آن آموزش حضوری می‌تواند بدون محدودیت برگزار شود. به این ترتیب، خیلی از کلاس‌ها آنلاین و دستورالعمل‌ها مشابه آن چیزی شده‌اند که در زمان قرنطینه کووید ۲۰۲۱- ۲۰۲۰ وجود داشت.

مشخص نیست این دور از آموزش از راه دور تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، اما همانطور که هاگید باباد

Hagit Babad، مدیر یک مدرسه ابتدایی در بیت المقدس به تایمز اسرائیل گفته، این وضعیت به معنای فراموشی پیشرفت تحصیلی سنتی است. این به ویژه برای جمعیت افراطی ارتدوکس که بسیاری از آن‌ها در زندگی روزمره خود از رایانه استفاده نمی‌کنند، بسیار شدیدتر است.

