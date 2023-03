به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، شامگاه یکشنبه هفتم اسفند ماه پاویون فرودگاه مهرآباد، مقصد ژنو، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در بخش عالیرتبه پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین نشست سالانه کنفرانس خلع سلاح در رأس هیأتی عازم سوئیس شد.

ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی، کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، محمدصادق فضلی مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی، اسدالله اشراق جهرمی مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی و سید محسن عمادی معاون مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه نیز رئیس دستگاه دیپلماسی را همراهی می‌کردند.

بعد از پنج ساعت و نیم پرواز و در ساعات پایانی یکشنبه شب به وقت محلی (بامداد به وقت تهران) هواپیمای حامل وزیر امور خارجه در فرودگاه ژنو به زمین نشست. دوشنبه صبح و در آغازین روز حضور امیرعبداللهیان، دیدارهای دوجانبه در محل اقامت وزیر امور خارجه در هتل اینترکنتیننتال شهر ژنو کلید خورد.

* وزیر خارجه فنلاند در هتل محل اقامت امیرعبداللهیان

«پکا هاویستو»‌ وزیر خارجه فنلاند نخستین وزیر خارجه‌ای بود که به دیدار امیرعبداللهیان آمد. حسین امیرعبداللهیان و «پکا هاویستو» وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فنلاند ۱۷ آذر ماه بنا به درخواست طرف فنلاندی در گفت‌وگویی تلفنی آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه، تحولات اخیر ایران، بحران اوکراین، مهاجران و آوارگان افغانستانی و برخی موضوعات مورد اهتمام را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و امیرعبداللهیان با اشاره به سفر سال گذشته پکا هاویستو به تهران مناسبات موجود دو کشور را در مسیر درست خود خواند. «پکا هاویستو» وزیر خارجه فنلاند ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ در سفر به تهران با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار کرده بود.

امیرعبداللهیان در ژنو و در دیدار همتای فنلاندی روابط دو کشور را تاریخی و توأم با احترام متقابل توصیف کرد و افزود: دو کشور در مسیر گسترش روابط حرکت می‌کنند.

* آمادگی ایران برای برگزاری دور دوم گفت‌وگوهای تیم‌های فنی و کارشناسی ایران و اوکراین

وی بار دیگر بر مخالفت ایران با گسترش ناتو و استمرار جنگ در اوکراین تأکید کرد و با اشاره به جنجال‌های غیرواقعی در خصوص صدور پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، به مفاد گفت‌وگوهای تیم فنی و کارشناسی ایران و اوکراین در عمان پرداخت و گفت: تاکنون سند و مدرکی موثقی درباره این ادعا به طرف ایرانی نشده و جمهوری اسلامی ایران همانگونه که از کانال‌های مختلف دیپلماتیک به طرف اوکراینی منعکس کرده، آماده برگزاری دور دوم گفت‌وگوهای تیم‌های فنی و کارشناسی دو کشور است.

سفر پیش روی «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران هم از دیگر موضوعات مورد گفت‌وگو در دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند بود و امیرعبداللهیان همچنین ابراز امیدواری کرد که در صورت پرهیز از اعمال فشارهای سیاسی بر آژانس، پیشرفت‌های خوبی در خصوص مسائل فنی حاصل شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز گفت: ما از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی، آماده احیای برجام و بازگشت همه طرف‌ها به توافق بودیم، اما رویکرد دوگانه آمریکا و متعاقبا محاسبات غلط آنها در خصوص اغتشاشات اخیر داخلی در ایران، باعث ایجاد وقفه در توافق شد. وی همچنین با اشاره به پیام‌های تبادل شده و تحرکات دیپلماتیک اخیر، ابراز امیدواری کرد که شاهد بازگشت همه طرف‌ها به توافق منطبق با مفاد توافق امضا شده سال ۲۰۱۵ باشیم.

* انتقاد از رویکرد غیرسازنده و محاسبات غلط تعداد معدودی از کشورهای اروپایی در ارتباط با اغتشاشات اخیر

امیرعبداللهیان همچنین از رویکرد غیرسازنده و محاسبات غلط تعداد معدودی از کشورهای اروپایی در ارتباط با اغتشاشات اخیر در ایران انتقاد کرد و اقدامات توأم با حسن نیت ایران در ارتباط با برخی اتباع اروپایی نقش آفرین در اغتشاشات اخیر را به اطلاع طرف فنلاندی رساند و یادآور شد: برای افراد اروپایی که در چارچوب قوانین در ایران هستند و یا سفر می‌کنند، هیچ مشکلی وجود ندارد. وی همچنین با اشاره به شرایط عادی کشورمان، عفو عمومی مقام معظم رهبری در ارتباط با عوامل ذی نقش در اغتشاشات اخیر را به اطلاع طرف فنلاندی رساند.

* وزیر خارجه فنلاند: با همتای اوکراینی صحبت می‌کنم

وزیر امور خارجه فنلاند نیز به روابط خوب سیاسی بین دو کشور اشاره و از استمرار تماس‌ها و گفت‌وگوهای دوجانبه بین مقامات دو کشور و وزیر امور خارجه کشورمان ابراز خرسندی کرد.

وی با اشاره‌ به اهمیت مسئله اوکراین برای اروپا و امنیت این قاره، مواضع و نیز اطلاعات مطرح شده از سوی وزیر خارجه کشورمان در خصوص اوکراین و از جمله مسئله پهپادها را مهم خواند و ضمن قدردانی افزود: من در این زمینه با وزیر خارجه اوکراین صحبت می‌کنم.

وزیر خارجه فنلاند همچنین در موضوع برجام با بیان اینکه ما خواستار احیای برجام و اجرا و پایبندی همه طرف‌ها به آن هستیم، علاقه‌مندی خود را نسبت به تداوم رایزنی‌ها با ایران در آینده مورد تأکید قرار داد. (جزییات بیشتر)

* رایزنی میرزویان با امیرعبداللهیان

به گزارش فارس، دومین وزیر خارجه‌ای که در محل اقامت امیرعبداللهیان حضور یافت «آرارات میرزویان» وزیر خارجه ارمنستان بود. امیرعبداللهیان مهر ماه سالجاری نیز در سفر به ایراوان با همتای خود دیدار و گفت‌وگو کرده بود و در اوایل تصدی این سمت نیز پذیرای میرزویان در تهران بود.

امیرعبداللهیان در ژنو و در دیدار همتای خود روابط با ارمنستان را تاریخی و عمیق و در راستای منافع همه منطقه خواند و گفت: خوشبختانه ما در مسیر اجرای نقشه راه دو کشور برای گسترش روابط دوجانبه حرکت می‌کنیم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات قفقاز جنوبی نیز ضمن تأکید بر حمایت ایران از صلح، ثبات و امنیت در منطقه، موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پایداری مرزهای بین‌المللی و عدم تغییرات ژئوپلیتیکی در مرزهای مشترک کشورها را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما این موضع خود را صراحتا اعلام کرده و به اطلاع طرف‌های مختلف رسانده‌ایم. بارها تأکید کرده‌ایم که روابط خوب بین ایران و ارمنستان به ضرر هیچ کشوری نیست.

رئیس دستگاه دیپلماسی با ذکر این نکته که از توسعه روابط بین همه کشورهای منطقه قفقاز حمایت می‌کنیم، یادآور شد: ولی سیاست اصولی ما مخالفت با هرگونه تغییر در ژئوپولتیک منطقه است.

* تأکید ارمنستان برضرورت تقویت روابط با ایران

«آرارات میرزویان» وزیر خارجه ارمنستان نیز در این دیدار با بیان اینکه گفت‌وگوهای سطح بالای بسیار خوبی بین مقامات دو کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: از سیاست ایران مبنی بر احترام به حاکمیت کشورهای منطقه و عدم تغییر در ژئوپلوتیک منطقه، خرسند هستیم. ما به اهمیت گفت‌وگو و همکاری عالی با ایران باور داریم.

میرزویان همچنین ضمن ابراز خرسندی از گشایش سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قاپان، افزود: ارمنستان بر ضرورت تقویت روابط با ایران تأکید دارد و از این روند استقبال می‌کند.

وزیر امور خارجه ارمنستان همچنین طرف ایرانی را در جریان آخرین تحولات مرتبط با وضعیت قفقاز جنوبی قرار داد و از همکاری در زمینه‌های ترانزیت بین دو کشور و به صورت چندجانبه حمایت کرد و با تأکید بر اهمیت صلح و ثبات در منطقه، همکاری‌های دو کشور در این زمینه را سازنده و به نفع منطقه توصیف کرد.

* وزیر خارجه‌ای که در همبستگی با اغتشاشگران موهایش را قیچی کرد و به دیدار وزیر خارجه ایران آمد

بعد از او «حجا لحبیب» وزیر خارجه بلژیک در این مکان حضور یافت و گفت‌وگوی مفصلی را با همتای ایرانی داشت که بیش از یک ساعت به طول انجامید. حضور وزیر خارجه بلژیک که مهرماه و به نشانه همبستگی با اغتشاشگران موهای خود را قیچی کرده بود آن هم در محل اقامت امیرعبداللهیان؛ با واکنش تند جریان ضد انقلاب روبرو شد و او را به باد انتقاد گرفتند.

گفتنی است وزیر امور خارجه کشورمان چندی پیش بنا به در خواست خانم «حجا لحبیب» وزیر امور خارجه بلژیک با وی تلفنی گفت‌وگو و در مورد موضوعات مورد علاقه دو کشور و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی و تبادل نظر کرده بود.

حسین امیرعبداللهیان در دیدار روز دوشنبه هشتم اسفند ماه با همتای بلژیکی با اشاره به بیش از ۱۳۰ سال روابط تاریخی دو کشور، از دیدار امروز ابراز خرسندی کرد و گفت: با شما موافقم که برای حل مشکلات باید به گفت‌وگو و همکاری با یکدیگر ادامه دهیم. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به ارزیابی غلط برخی طرف‌های اروپایی در خصوص اغتشاشات اخیر در ایران، گفت که روابط و مسائل دوجانبه نباید تحت تاثیر این محاسبات و ارزیابی‌های غلط قرار گیرد.

این دیپلمات عالیرتبه ایرانی در خصوص مسائل کنسولی نیز خطاب به همتای بلژیکی عنوان کرد: در چارچوب توافق قبلی، آماده حل مشکل مربوط به زندانیان دو کشور هستیم.

موضع ایران در خصوص جنگ در اوکراین هم از دیگر مواردی بود که امیرعبداللهیان برای همتای بلژیکی تشریح کرد و وزیر خارجه بلژیک هم ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و گفت‌وگو که در استمرار گفت‌وگوهای مختلف دو طرف صورت می‌گیرد، گفت، نقطه نظر من هم هست که علیرغم دیدگاهای مختلف در خصوص برخی موضوعات، باید کانال گفت‌وگوها را حفظ کنیم. (اینجا بخوانید)

* تکاپوی بی حاصل ضد انقلاب در ژنو

بعدازظهر روز دوشنبه حسین امیرعبداللهیان در بخش عالیرتبه پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور یافت. از زمان انتشار خبر حضور امیرعبداللهیان در این نشست، جریان‌های ضد انقلاب و رسانه‌های معاند تلاش زیادی را صورت دادند که مانع از این حضور شوند و متوسل به تبلیغات سنگین در فضای مجازی شدند.

پس از آنکه حضور وزیر خارجه ایران در این نشست قطعی شد، فراخوان‌هایی دادند که هیأت‌های حاضر در نشست اقدام به ترک جلسه و به اصطلاح خودشان Walkout همزمان با سخنرانی وزیر امور خارجه ایران کنند، ولی علیرغم همه تلاش‌هایشان، مقامات و هیأت‌های حاضر در نشست با آنها یار نبودند و کسی به این درخواست‌ها و فراخوان‌ها وقعی ننهاد و حسین امیرعبداللهیان در این نشست در جمع هیأت‌های شرکت کننده به تشریح مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مباحث حقوق بشری پرداخت.

سخنرانی رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حقوق بشر بدون هرگونه حاشیه‌ای برگزار شد که تصاویر منتشر شده از این نشست نیز خود گویای این مطلب است.

* هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که در عملکرد حقوق بشری خود بی نقص است

وزیر خارجه ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست گفت: خرسندم که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست عالیرتبه شورای حقوق بشر شرکت کرده و نظرات و دیدگاه‌هایمان را درباره حقوق بشر و مکانیسم‌های بنیادینی که برای پاسداشت از آن تاسیس شده‌اند به اشتراک می‌گذارم.

وی با بیان اینکه حفاظت و ارتقای حقوق بشر دغدغه مشترک تمامی ملت‌های جهان است، اظهار داشت: هیچ کشور یا گروهی نمی‌بایست خود را مستحق انحصارطلبی در مالکیت یا حق صیانت از حقوق بشر بداند یا دیگر کشورها را به تسلیم در برابر تفسیرهای خودساخته از حقوق بشر مجبور کند.

وریر خارجه همچنین در این نشست گفت: آمریکا و کشورهای اروپایی و آنهایی که از اقدامات یکجانبه قهری آمریکا تبعیت کردند جایگاه و صلاحیت اخلاقی برای صحبت درباره حقوق بشر ایران ندارند. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که در عملکرد حقوق بشری خود بی نقص است. آمریکا کشور شماره یک جهان از لحاظ تهاجمات و دخالت‌های نظامی، کودتا و اعمال تحریم‌های غیرقانونی اقتصادی علیه دیگر کشورها است.

امیرعبداللهیان همچنین در بخش دیگری از سخنرانی‌اش گفت: تجمعات مسالمت آمیزی که در پی فوت غم انگیز خانم مهسا امینی در کشور من برگزار شد نمایانگر روحیه همبستگی و همدردی مردم ایران با یک دختر جوان هموطن آنها بود. اما این تجمعات مسالمت آمیز به واسطه دخالت عناصر تروریستی به خشونت کشیده شد. در همین راستا تعدادی از شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان مستقر در ایالات متحده و انگلیس نیز در برنامه‌های به ظاهر خبری خود به آموزش و ترویج خشونت و ترور در ایران پرداختند. این خشونت‌ها و مداخلات خارجی، جان افراد بی‌گناه از جمله ۷۰ نیروهای مجری قانون را گرفت و منجر به ویرانی و خسارت فراوان به بسیاری از اموال عمومی و خصوصی شد. در حالی‌که پلیس ایران اجازه استفاده از سلاح جنگی را نداشت. آشوبگران با سلاح ها ی گرم و سرد اقدام به کشتار کردند.

* تروریسم شویی

وزیر امور خارجه همچنین گفت: برخی از کشورهای اروپایی در چارچوب معیارهای دوگانه و در «تروریسم شویی» Terrorism Laundering شرکت کرده و تسهیلات مالی و لجستیکی قابل توجهی را در اختیار برخی از عناصر تروریست در اغتشاشات اخیر ایران قرار دادند.

رئیس دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه مفهوم حقوق بشر در هیچ کجای دنیا بیشتر از فلسطین اشغالی به چالش کشیده نشده، گفت: نقض سیستماتیک حقوق بشر و جنایات علیه بشریت توسط رژیم صهیونیستی باید متوقف شود. تا زمانی که فلسطین تحت اشغال باقی است و جنایات اسرائیل ادامه دارد، به سختی می‌توان اعتباری برای سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل در نظر گرفت.

وی در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران در اجرای تعهدات حقوق بشری قاطعانه به کار خود ادامه داده و از حقوق ملت بزرگ ایران قویا دفاع می‌کند.

به گزارش فارس، شورای حقوق بشر (The Human Rights Council) در سال ۲۰۰۶ جایگزین کمیسیون حقوق بشر (The Commission of Human Rights) شد که تغییراتی در تعداد اعضا، وابستگی به رکن سازمان ملل، اختیارات و نحوه اجرای ماموریت‌های این نهاد سازمان ملل را در پی داشت. در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی قطعنامه مهمی برای ایجاد شورای حقوق بشر به منظور جایگزینی با کمیسیون حقوق بشر تصویب کرد.

شورای حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی‌ها در بین گروه‌های منطقه‌ای به این صورت تقسیم بندی می‌شود. گروه آفریقایی ۱۳ کرسی، گروه آسیا و اقیانوسیه ۱۳ کرسی، گروه اروپای شرقی ۶ کرسی، گروه آمریکای لاتین و کارائیب ۸ کرسی، گروه اروپای غربی و دیگر کشورها ۷ کرسی. این شورا نهاد فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و دارای یک رئیس و چهار معاون است. در حال حاضر جمهوری چک عهده‌دار ریاست است و چهار معاون که در حال حاضر از بولیوی، گامبیا، لوکزامبورگ و مالدیو هستند از بین کشورهای عضو از گروه‌های منطقه‌ای معرفی و برای یک سال انتخاب شده‌اند.

شورای حقوق بشر سالیانه سه نشست فصلی (فوریه/مارس، ژوئن و سپتامبر/اکتبر) مجموعا در ۱۵ هفته برگزار می‌کند. از زمان تاسیس، تاکنون ۵۱ نشست عادی شورای حقوق بشر برگزار شده است. علاوه بر این، نشست‌های ویژه‌ای از سوی شورای حقوق بشر هم برگزار می‌شود که با درخواست ۱۶ عضو شورای حقوق بشر، این شورا می‌تواند اقدام به برگزاری نشست ویژه کند. در ۱۶ سال گذشته، ۳۵ نشست ویژه برگزار شده و رژیم صهیونیستی با هشت نشست ویژه، رکورددار برگزاری نشست ویژه است.

* رایزنی با گوترش در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از شرکت در نشست شورای حقوق بشر، راهی محل ملاقات با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد شد.

در این دیدار نسبتا مفصل و سازنده، موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مسائل یمن، اوکراین، موضوع حقوق بشر، اقدامات و تحولات مرتبط با تقویت روند ثبات و همگرایی منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.آخرین تحولات مرتبط با همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور رفع اختلاف نظرهای فنی و سفر مقامات آژانس به تهران و همچنین تحرکات و اقدامات دیپلماتیک در حال انجام درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به برجام‌ نیز از جمله موضوعات مورد گفت‌وگوی امیرعبداللهیان و گوترش بود. همچنین توافق شد گام‌های طراحی شده در خصوص موضوعات یاد شده با هماهنگی و استمرار مشورت‌های مشترک مورد پیگیری قرار گیرد. (اینجا بخوانید)

وزیر امور خارجه ایران و گوترش ۲۱ بهمن ماه در خصوص برخی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله وقوع زلزله مهیب در سوریه و ترکیه و‌ آخرین وضعیت مذاکره رفع تحریم‌ها گفت‌وگو و تبادل نظر کرده بودند.

* گفت‌وگوی امیرعبداللهیان و رتنو مرسودی

امیرعبداللهیان پس از ملاقات با گوترش با «رتنو مرسودی» همتای اندونزیایی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه در دیدار همتای اندونزیایی در ژنو گفت: برخلاف غرب که میلیاردها دلار به اوکراین سلاح داده و می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران برای جنگ اوکراین هیچ سلاحی به هیچ طرفی نداده و از هیچ طرفی در این جنگ حمایت نمی‌کند.

خانم «رتنو مرسودی» وزیر امور خارجه اندونزی نیز از این دیدار و روابط دوستانه بین دو کشور ابراز خرسندی کرد و خواستار تسریع در تلاش‌ها برای نهایی سازی و امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی شد.

وزیر امور خارجه اندونزی همچنین مخالفت کشورش را با استفاده سیاسی و ابزاری از موضوع حقوق بشر علیه دیگران اعلام کرد. (اینجا بخوانید)

* حضور وزیر خارجه نروژ در محل اقامت امیرعبداللهیان

رئیس دستگاه دیپلماسی پس از دیدار و گفت‌وگو با همتای اندونزیایی به محل اقامتش برگشت و پذیرای «آنیکن هویتفلد» وزیر خارجه نروژ بود. وزیر خارجه نروژ با حضور در محل اقامت امیرعبداللهیان با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه در دیدار وزیر خارجه نروژ از مواضع غیرسازنده و محاسبات نادرست تعداد مشخصی از کشورهای اروپایی در ارتباط با اغتشاشات اخیر و همچنین مواضع نادرست رئیس پارلمان این کشور انتقاد کرد.

آنیکن هویتفلد وزیر خارجه نروژ نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت و نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در ابتکارهای منطقه‌ای را ضروری و حائز اهمیت خواند. (جزییات بیشتر)

* دیدار با کمیسر عالی حقوق بشر و تشریح برخی از ابعاد نقض حقوق بشر ملت ایران توسط آمریکا

حسین امیرعبداللهیان همچنین بعد از آن مجددا در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو با «فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دیدار و به گفت‌وگو پرداخت. وزیر امور خارجه در این دیدار ضمن تبیین مواضع کشور در موضوع حقوق بشر، به تشریح برخی ابعاد نقض حقوق بشر ملت ایران توسط آمریکا از طریق اعمال تحریم‌ها پرداخت.

حسین امیرعبداللهیان همچنین شامگاه روز دوشنبه و در ژنو در گفت‌وگوی تلفنی با «نبیل عمار» وزیر امور خارجه و مهاجرین تونس، انتصاب وی به این سمت را تبریک گفت. وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس در این گفت‌وگوی تلفنی با تبادل نظر در خصوص روابط فیمابین در حوزه‌های مختلف، اهمیت گسترش مناسبات فیمابین را مورد تأکید قرار دادند.

رئیس دستگاه دیپلماسی دوشنبه شب و در آخرین برنامه از اولین روز حضور پرکار و پرتحرک دیپلماتیک خود در ژنو، در نشستی صمیمیانه در محل اقامتگاه سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو و در جمع دیپلمات‌ها، همکاران نمایندگی و نمایندگان و کارکنان ایرانی شاغل نزد دفاتر سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی مقیم ژنو و همچنین خانواده‌های آنها حضور یافت و ضمن استماع اظهارات و دیدگاه‌های آنان طی سخنانی از تلاش‌های مجدانه و دلسوزانه آنان تشکر و قدردانی کرد.

* دومین روز حضور در ژنو و سخنرانی در نشست سالانه کنفرانس خلع سلاح

نخستین برنامه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در روز دوم حضورش در ژنو با شرکت و سخنرانی در نشست سالانه کنفرانس خلع سلاح در ژنو آغاز شد.

وزیر امور خارجه در این نشست به تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره موضوعات خلع سلاحی و دیگر موضوعات پرداخت. وی گفت که علیرغم تمامی تلاش‌های بین‌المللی هدف خلع سلاح هسته‌ای کامل کماکان دست نیافتنی است.

امیرعبداللهیان همچنین عنوان کرد:‌ برخی کشورهای هسته‌ای NPT را تنها برای کشورهای غیرهسته‌ای الزام‌آور می‌دانند و خود را مصون از اجرای آن می‌بینند. با این حال شدت خطرات و تهدیدات ناشی از سلاح‌های هسته‌ای‏ ایجاب می‌کند که خلع سلاح هسته‌ای به عنوان یکی از ستون‌های اصلی ان.پی.تی، بایستی اولویت اصلی جامعه بین‌المللی و فوری‌ترین کار پیش روی کنفرانس خلع سلاح باشد.

وی در ادامه سخنانش گفت: ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای، یک قدم اساسی برای خلع سلاح هسته‌ای و حفظ صلح و امنیت است. ابتکار خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای که برای اولین بار از سوی ایران پیشنهاد شد، سال‌هاست که رژیم صهیونیستی مانع از تحقق آن شده است. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به انباشت کردن انواع سلاح‌های کشتار جمعی ادامه می‌دهد بدون آنکه عضو هیچ سند بین‌المللی حقوقی الزام آور خلع سلاحی باشد و بدون اینکه مشمول هیچ سازوکار پاسخگویی، راستی آزمایی و پادمانی باشد. این رژیم قانون گریز، از زمان تاسیس، تمامی جنایات اصلی بین‌المللی از جمله تجاوز علیه کلیه همسایگانش، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و اشغال سرزمین چندین کشور همسایه را مرتکب شده است. این رژیم تروریستی چندین دانشمند هسته‌ای بی گناه را ترور کرده و گاه و بی گاه تهدید می‌کند تا به تاسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشورم که ذیل نظارت پادمانی آژانس است، حمله کند. چنانچه این رژیم مرتکب چنین تجاوز احمقانه‌ای شود، بهای سنگین و غیرقابل تحملی را خواهد پرداخت.

* فعالیت‌های غیرقانونی استارلینک با کمک دولت آمریکا در قلمرو جمهوری اسلامی ایران

وزیر خارجه همچنین گفت: استارلینک با کمک دولت آمریکا فعالیت‌های غیرقانونی خود را در قلمرو جمهوری اسلامی ایران شروع کرده است. ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد تا نسبت به هرگونه تهدیدی که در خصوص حاکمیت و تمامیت ارضی خود احساس کند، اقدام کند.

وزیر امور خارجه بار دیگر مواضع ایران درباره بحران اوکراین را مورد تأکید قرار داد و گفت: به عنوان قربانی جنگ، تهدید و تحریم‌های یکجانبه، موضع اصولی ما احترام به منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، از جمله عدم استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور، تمامیت ارضی و برابری حاکمیت‌هاست. ایران جنگ و تحریم‌های یکجانبه را محکوم می‌کند و ترجیح قطعی ما گفت‌وگو و دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات بین دولت‌هاست. ایران به ویژه ذهنیت سیطره طلبانه جنگ سرد و یکجانبه گرایی را محکوم می‌کند. ایران تاسف عمیق خود از تداوم جنگ ابراز می‌دارد و بر موضع بی طرفی خود تأکید می‌کند. اکنون زمان دیپلماسی واقعی برای پایان دادن به درگیری و تمامی اقدامات یکجانبه به جای جنگ طلبی و بر آتش جنگ دمیدن و متهم کردن دیگران به دلایل واهی است.

وی به مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رویکرد سیاسی را کنار بگذارد، به راه حل فنی بسیار نزدیک هستیم، نسبت به احتمال هرگونه تحرک منفی در نشست ماه مارس شورای حکام هشدار داد. (اینجا بخوانید)

* نشست با روسای سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه

وزیر خارجه پس از بازگشت از سازمان ملل در هتل محل اقامتش با روسای سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه مستقر در ژنو دیدار و گفت‌وگو کرد.«فیلیپو گرندی» کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، «آنتونیو ویتورینو» مدیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت، خانم «ماریانا اسپولجانیک» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و «رامش راجاسینگهام» نماینده و رئیس دفتر اوچا در ژنو و مدیر هماهنگی‌های اوچا در این ملاقات حضور داشتند.

روسای نهادهای بین‌المللی بشردوستانه در دیدار با امیرعبداللهیان ضمن تقدیر از همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران با این نهادها، بر ضرورت تداوم و تقویت این همکاری‌ها تأکید کردند.

امیرعبداللهیان با ذکر این نکته که جمهوری اسلامی ایران در بیش از چهار دهه گذشته میزبان چندین میلیون‌ آواره، مهاجر و پناهنده افغانستانی بوده، یادآور شد: با این وجود متأسفانه حمایت‌‌های بین‌المللی با میزان افزایش هزینه‌های تحمیل شده به ایران از ناحیه ورود مهاجران افغانستانی در سال‌های اخیر متناسب نبوده و کمک بسیار اندکی در این موضوع به ایران اختصاص داده شده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین گفت که بحران‌های جدید بشردوستانه نباید موجب به فراموشی سپرده شدن موارد پیشین مانند مسائل بشردوستانه افغانستان و تبعات آن بر کشورهای همسایه شود.

وزیر امور خارجه همچنین عنوان کرد: تحریم‌های یکجانبه تأثیر مخربی بر انگیزه حامیان مالی برای به دوش گرفتن بار میزبانی از اتباع افغان گذاشته است. از این رو ضروری است سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تأثیرپذیری حمایت‌های بین‌المللی از موانع تحریم‌ها، تدابیر لازم را به کار گیرند.

* دیدار گریفیتس با دیپلمات عالیرتبه ایرانی

«مارتین گریفیتس» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و کمک‌های اضطراری بعدازظهر (سه‌شنبه) نهم اسفند ماه با حضور در محل اقامت حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیرعبداللهیان و«مارتین گریفیتس» در حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل نیز در دیداری وضعیت انسانی و بشردوستانه مردم یمن، افغانستان و سوریه و اوکراین مورد گفت‌وگو قرار دادند. امیرعبداللهیان در آن دیدار عنوان کرده بود: در حالی که نزدیک به ۵ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند که روزانه تعداد قابل توجهی با عبور از مرزهای مشترک وارد ایران می‌شوند، اما از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به این جمعیت بزرگ و به ویژه آوارگان جدید افغانستانی در ایران خبری نیست.

* آیا آلمان‌ها می‌پذیرند که اگر هیتلر فرزندی داشت امروز بیاید صدراعظم آلمان شود؟

وزیر امور خارجه همچنین در جمع خبرنگاران ضمن تشریح رایزنی‌هایش در ژنو درباره نشست شورای حقوق بشر گفت: در شورای حقوق بشر مواضع جمهوری اسلامی ایران را در این خصوص تبیین کردیم. ماه‌های گذشته تلاش زیادی را دشمنان کردند که از یک موضوعی که در ایران پیش آمده بود حداکثر سوءاستفاده را بکنند و به دنبال اغتشاش، ناامنی، بی ثباتی و ترور در ایران بودند. از این فرصت استفاده شد واقعیت‌های صحنه برای شرکت کنندگان تشریح شود. همچنین با برخی از همتایان و وزرای خارجه در خصوص مناسبات دوجانبه و موضوعات منطقه ای و بین‌المللی گفت‌وگو داشتیم.

وی همچنین عنوان کرد: در گفت‌وگویی که با وزرای خارجه اروپایی و گوترش داشتم خطاب به آقای گوترش گفتم آیا آلمان‌ها می‌پذیرند که اگر هیتلر فرزندی داشت امروز بیاید صدراعظم آلمان شود؟ این چه رفتاری است که یک فردی که پدر و خاندانش ده‌ها هزار نفر را در سال‌های حکومتشان در ایران به قتل رساندند چهل و چند سال پیش میلیون‌ها و میلیاردها دلار از اموال ایران را سرقت کردند امروز ادعای لیدر بودن برای افرادی را داشته باشد که به دنبال تغییر وضعیت در ایران هستند، این مثل این است که فرزند هیتلر امروز صدراعظم آلمان شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین گفت‌وگویی با کریستین امانپور مجری و خبرنگار سی.ان.ان در هتل محل اقامتش داشت.وزیر امور خارجه درباره برجام با بیان اینکه یک الی دو موضوع باقیمانده می‌تواند نهایی شود و توافق را جمع بندی کنیم، گفت: مقامات آمریکایی به دلیل فشارها و مشکلات داخلی هنوز نمی‌توانند تصمیم شجاعانه برای بازگشت به برجام بگیرند.

اینکه اولین کشوری هستیم که کتیبه‌های مربوط به حقوق بشر و سنگ نوشته‌های مربوط به آن را در موزه‌های ایران و جهان در اختیار داریم.پلیس و نیروهای حافظ امنیت در ایران احدی را با گلوله یا به هر شیوه دیگر را در این حتی «اغتشاشات» نکشته‌اند. بیش از صد پلیس توسط افرادی که سلاح گرم و سرد داشتند و این سلاح‌ها از مرزهای کشورهای ناامن همسایه وارد شده بود، به شهادت رسیدند و چند هزار تن نیز مجروح شدند.در تظاهرات مسالمت آمیز پاییز هیچ کس دستگیر نشد، اما در تظاهراتی که به خشونت کشیده شد، افرادی که بخشی از آنها از خارج از ایران وارد شده بودند و سلاح سرد و گرم حمل می‌کردند و پلیس را کشتند، دستگیر شدند. هیچ سلاحی برای استفاده در جنگ علیه اوکراین به روسیه ندادیم و ... از جمله مباحثی بود که در این گفت‌وگو از سوی امیرعبداللهیان عنوان شد. (اینجا بخوانید)

* دیدار با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل

وزیر خارجه مجددا به مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو بازگشت و با «چابا کروشی» رئیس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفت‌وگو کرد. وزیر امور خارجه در دیدار با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل ضمن واهی خواندن اتهامات مبنی بر کمک نظامی ایران به روسیه در جنگ اوکراین گفت که هیچ مستندی در این خصوص وجود ندارد.

گفتنی است پس از این دیدار و انتشار تصاویر ملاقات امیرعبداللهیان با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، برخی عنوان کردند از پرچم مجارستان به جای پرچم ایران استفاده شده است.گفتنی است بر اساس پروتکل، در ملاقات‌های رئیس مجمع عمومی علاوه بر پرچم سازمان ملل، پرچم متعلق به ملیت رئیس مجمع معمولا در محل ملاقات وجود دارد. در ملاقات‌های دیگر «چابا کوروشی» هم پرچم مجارستان در محل ملاقات قرار دارد.

* رایزنی وزرای خارجه ایران و ونزوئلا در ژنو

امیرعبداللهیان پس از آن باز به هتل محل اقامتش بازگشت و پذیرای «ایوان خیل پینتو» وزیر خارجه ونزوئلا بود. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران سفر حدود یک ماه قبل خود به کاراکاس و گفت‌وگوهای بسیار خوب و سازنده خود با همتای ونزوئلایی و نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور را مورد اشاره قرار داد و ابراز امیدواری کرد که اجرای توافقات انجام شده به خوبی پیش برود.

وزیر امور خارجه همچنین ضمن ابلاغ سلام گرم آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور کشورمان به نیکلاس مادورو، از همتای خود برای سفر به ایران دعوت به عمل آورد.

وزیر خارجه ونزوئلا در دیدار با همتای ایرانی در ژنو گفت که این کشور مصمم است روابط خود با ایران را در همه زمینه‌ها از جمله نفت و انرژی تقویت کند و نسبت به انجام سفرش به تهران در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد. (جزییات بیشتر)

ایوان خیل پینتو بعد از دیدار با امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گفت‌وگوی سازنده‌ای با همتای ایرانی در ژنو داشته، گفت که روابط‌ این کشور با ایران در بهترین شرایط قرار دارد. (اینجا بخوانید)

* و آخرین ملاقات در ژنو

«آیساتا تال سال» وزیر خارجه سنگال آخرین مقامی بود که با حضور در محل اقامت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وی دیدار و گفت‌وگو کرد. وزیر امور خارجه ضمن دعوت از همتای سنگالی برای سفر به ایران، بر علاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور تأکید کرد.

امیرعبداللهیان با اشاره به آغاز پنجاه و یکمین سالگرد روابط رسمی دو کشور ایران و سنگال اظهار داشت: با توجه به‌ مشترکات و منافع مشترک دو کشور، بدون هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با کشور دوست و برادر سنگال آماده هستیم.وی ضمن تأکید بر اهمیت آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نیز جایگاه مهم سنگال در آفریقا، علاقه‌مندی ایران برای برگزاری پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در آینده نزدیک را مورد اشاره قرار داد و گفت: برگزاری این کمیسیون‌ می‌تواند زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری‌های دوجانبه را فراهم کند.

وزیر خارجه سنگال همچنین موضوعات و اولویت‌های مدنظر کشورش برای تقویت روابط با ایران را تشریح کرد و از پیشنهاد برگزاری پنجمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور استقبال کرده و آن را سازوکاری مهم برای عینیت بخشیدن به تقویت روابط دو کشور قلمداد کرد. وی ضمن تشکر از دعوت به عمل آمده برای سفر به ایران و پذیرش این دعوت گفت: لازم است مقدمات انجام یک سفر پرثمر را فراهم کنیم.

وزیر خارجه خارجه سنگال در پایان سلام گرم مکی سال رئیس جمهور کشورش را خطاب به همتای ایرانی ابلاغ کرد.

وی پس از سفری پرکار و فشرده صبح چهارشنبه ژنو را به مقصد تهران ترک کرد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران (پنجشنبه) ۱۱ اسفند ماه در توئیتر درباره این سفر نوشت: در سخنرانی، ملاقات‌ها و مصاحبه در ژنو گفتم: «احدی در اعتراضات مسالمت‌آمیز پاییز ایران دستگیر نشد. اما وقتی اعتراض مسالمت‌آمیز با مداخله خارجی و تروریستی به اغتشاش، آشوب و ترور کشیده شد، عوامل ناامن سازی دستگیر شدند. عفو عمومی مقام معظم رهبری شامل همه شد، الا قاتلان و تروریست‌ها.»