ماشین لباسشویی این شرکت با نام wash in wash، به برنامه‌ای به نام blue shine مجهز است. فرآیند شستشو در این ماشین‌های لباسشویی سازگار با محیط زیست به این صورت است که هیچ نیازی به استفاده از آب و مواد شیمیایی وجود ندارد.

علاوه بر عدم نیاز به مصرف آب، میزان انرژی الکتریکی مصرفی در این برنامه بسیار پایین است و این ماشین لباسشویی به صورت کلی یک ماشین لباسشویی سازگار با محیط زیست محسوب می‌شود.

برای مثال میزان مصرف برق ماشین لباسشویی wash in wash اسنوا ۸۸ کیلو وات ساعت است؛ در صورتی که این عدد برای سایر لباسشویی‌های ایرانی موجود در بازار در بازه ۱۵۰ تا ۲۱۸ کیلو وات ساعت است.

گرید انرژی ماشین‌های لباسشویی ایرانی در بازار، در بهترین حالت A+++ است، ولی این گرید برای ماشین لباسشویی wash in wash اسنوا A+++ (-۶۰%) است. در واقع این ماشین لباسشویی تا ۶۰ درصد نسبت به دیگر ماشین‌های لباسشویی انرژی کمتری مصرف می‌کند.

این ماشین دو در است

در هفته‌های اخیر بیلبورد‌های اسنوا با این عناوین تمام سطح شهر را پر کرده بود. حتی تعدادی از وب سایت‌های حوزه خودرو حدس و گمان‌هایی درباره ورود اسنوا به صنعت خودرو مطرح کردند! اما اسنوا با پرده‌برداری از ماشین لباسشویی خود به این شایعات خاتمه داد. استفاده از کلمه ماشین در این کمپین زیرکانه صورت گرفته بود و اشاره به ماشین لباسشویی ۹ کیلوگرمی wash in wash اسنوا داشت.

اضافه کردن لباس‌های جا‌مانده به چرخه شست و شو، برای زندگی‌های پرمشغله امروزی یک ضرورت بسیارمهم است. شعار «این ماشین دودر است» درب wash in wash این ماشین لباسشویی را به خوبی توصیف می‌کند. در واقع در پس از شروع عملیات شست و شو و قفل شدن درب اصلی ماشین لباسشویی، امکان اضافه کردن لباس‌های جا‌مانده به چرخه شست‌و‌شو وجود دارد. همچنین می‌توانید لباس‌هایی که ازقبل شسته شده‌اند را جهت آبکشی و خشک شدن، از طریق این درب اضافه کنید. کاربرد مهم دیگر این قابلیت مشارکت ایمن کودکان در فرآیند شست‌و‌شوی لباس است. اهمیت این موضوع برای والدین انکار‌ناپذیر است.



این ماشین جادار است

در زندگی‌های امروزی شستن لباس‌ها به صورت روزانه جایی در لایف استایل افراد ندارد. در واقع هیچ‌کدام از ما وقت کافی برای این کار را نداریم؛ علاوه بر این با توجه به افزایش اهمیت مسائل مربوط به محیط زیست ترجیح می‌دهیم که لباس‌ها را به صورت هفتگی برای شست‌و‌شو جمع‌آوری کنیم. ماشین لباسشویی ۹ کیلوگرمی wash in wash اسنوا در هر بار شست و شو ۹ کیلوگرم لباس یا به صورت تقریبی ۵۰ تیشرت نخی را می‌شوید و به خوبی نشان می‌دهد که «این ماشین جادار است».

این ماشین کم‌مصرف است

میزان مصرف انرژی در وسایل برقی با رتبه انرژی نشان داده می‌شود. بیشترین میزان مصرف انرژی با D و کمترین میزان با A نشان داده می‌شود. دستگاه‌هایی که رتبه انرژی آن‌ها به A نزدیک‌تر است مصرف انرژی پایین‌تری دارند و هر علامت + در کنار حرف A نشان دهنده ۱۰ درصد کاهش انرژی است. مصرف انرژی ماشین لباسشویی wash in wash اسنوا ماشین‌های لباسشویی A+++ هم تا ۶ درصد کمتر است.

استفاده از موتور‌های پیشرفته نسل جدید یکی دیگر از عواملی است که میزان مصرف این ماشین لباسشویی را به شدت کاهش داده است و شعار «این ماشین کم‌مصرف است» برازنده این ماشین لباسشویی است.

شست‌و‌شوی مخصوص لباس کودک، آبکشی اسلامی و برنامه ضد عفونی بدون آب از جمله دیگر ویژگی‌های این ماشین لباسشویی هستند.

