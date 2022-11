فهرست کامل فیلم‌های بخش مسابقه بین‌الملل پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد منتشر شد.

بر این اساس، ۱۰۴ فیلم در این بخش حضور خواهند داشت و برای دریافت تندیس‌های پویانمایی، مستند و فیلم‌های داستانی به رقابت خواهند پرداخت.



در بخش پویانمایی ۱۶ اثر ایرانی و ۱۷ اثر خارجی حضور دارند، همچنین فیلم‌های بخش داستانی بلند شامل هفت فیلم ایرانی و دو فیلم خارجی هستند. در بخش مستند‌های بلند نیز ۹ فیلم ایرانی و چهار فیلم خارجی حضور دارند و هشت فیلم کوتاه مستند از ایران و هفت فیلم کوتاه مستند از خارج از کشور، با هم به رقابت خواهند پرداخت.



در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه که بیشترین تعداد آثار بخش بین‌الملل جشنواره در آن حضور دارند، ۱۸ فیلم ایرانی و ۱۶ فیلم خارجی به رقابت خواهند پرداخت.



اکران فیلم‌های این دوره از جشنواره بر اساس برنامه ارائه‌شده در دو نوبت صبح (مخصوص مدارس) و بعدازظهر صورت خواهد گرفت. همچنین کارگاه‌ها و نشست‌هایی تخصصی با موضوعات مرتبط با حوزه آموزش و سینما، به صورت روزانه در این جشنواره برپا می‌شود.



امسال سه هزار و ۴۶۰ فیلم از ایران و بیش از ۱۰۰ کشور جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود. جشنواره فیلم رشد از هفتم آذرماه آغاز به کار کرده و قرار است تا ۱۳ آذرماه ادامه داشته باشد. اطلاع‌رسانی خبر‌ها و رویداد‌های مربوط به این دوره جشنواره در پایگاه اینترنتی به نشانی eff.roshd.ir صورت می‌گیرد.



فیلم‌های داستانی بلند بخش مسابقه بین‌الملل پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد



سوییپر/ امین شجاعی



سیمین/ مرتضی آتش‌زمزم



برمی‌گردم/ مرتضی آتش‌زمزم



دختر ایران/ سید جلال اشکذری



قاب رفاقت/ مهرداد عزیزی پارسا



بچه‌های دشت/ اسماعیل مسعودی



میان صخره‌ها/ مختار عبداللهی



Kukbi\ Karuna Vishwanath



The journey\ Joao Castello



فیلم‌های داستانی کوتاه بخش مسابقه بین‌الملل پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد



دادگاه رسمی است/ محسن اردستانی



پل/ جابر نوری زارمی



خشم/ موسی حسین‌نژاد



ایستادن روی پای راست/ وحید اسلامی



قصه دوران/ نوید سالاری مقدم



سردست/ فاطمه‌سادات جوادی



قهرمانان/ محمد علی‌زاده‌فرد



پرتاب ناگهانی یک فیل/ نازنین چیت‌ساز



تشک/ آرش حسن‌پور



ویر/ محمدحسن حیاتی‌پور



حضور و غیاب/ مهدی شاهسواری



جای خالی/ نسیم اسدپور



آرام/ روح‌الله مجرد



یک اتفاق ساده/ ربابه رحیمی



عباس/ حسین ترک‌جوش



شماره هفت/ محمدرضا دوستی



کوه/ تیمور قادری



آهو/ شیلا خوش‌اقبال



Quandary\ پیام میرتبریزیان



Ragya\ Medhat Saleh



The Catch\ Moris Amiryan



Umut\ Saule Mukanbetova



۱، ۱ = ۱ + ۱\ David F. Sanaberg



APPLE TREE\ Olga Azhnakina



ESTRELLAS DEL DESIERTO\ Katherina Harder Sacre



KETANGEN\ Silo Sandra



Street Light\ Vlad Ikonnikov



Subuh\ Achmad Rezi Fahlevie



Teacher Chang’s sunny day\ Lou Hao



Sound of summer gone\ PARK Young Kwang



THE EYE OF THE BREAD\ Khaled Farajzadeh, Othman Mohammad abdulla



The Radio\ Ujall Deka



Lekhani\ Kali Chimani



رمضان کریم\ Mo’az Asmar



فیلم‌های مستند بلند بخش مسابقه بین‌الملل پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد



بچه‌های زمین خاکی/ میکائیل دیانی



ریتم کند/ عماد حسینی



زندگی در مرز/ طالب رماوندی



سورجان/ یوسف حسن‌زاده



معجزه بُناسان/ حبیب احمدزاده



مرگ پشت دیوار‌های سبز/ مهدی زمانپور کیاسری



هیچ‌کس منتظرت نیست/ محسن اسلام‌زاده



دو دو تا/ محمد جهان‌تیغ



ناهما/ مسعود میرزایی



Lida\ Konstantin Reieh



Mila’s angels\ Sergei Nikiforov



Detached\ Vladimir Krivor



Living Water\ Pavel Borecky, Veronika Janatkova



فیلم‌های مستند کوتاه بخش مسابقه بین‌الملل پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد



زندگی به رسم پَلُم/ محمد رفیعی



تماس از بی‌نهایت/ مصطفی توکل



آب، باد، خاک، نان/ مهدی زمان‌پور کیاسری



خدا و پیچ‌گوشتی سیدرضا/ اعظم وایانی



پنج دقیقه تا مرز/ سارا طالبیان



طبیعت‌نگار/ محمد حسن ارجمندی



کامیون آبی/ هادی آفریده



پاکبازان/ جواد یقموری، مهدی امینی



GULAB GUL\ Yaruz Yildrim



Her Şey Yolunda\ Muhammet Beyasdag



Across the Himalaya\ Jasper Neupane, Rashmita Limbu



Aguan-Sun Behind the Horizon\ Kmtaj- Bjul Hasan



MONOLOGUE\ Selim Yildiz



One Cedar At A Time\ Emilio Bou Onk



Sometimes even the shore drowns\ Mahera Omar



فیلم‌های پویانمایی بخش مسابقه بین‌الملل پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد



چرا گل زرافه پژمرده شد/ کاوه کنعانی



یزدگَردی/ علی نیکوکار



آسمان دوست‌داشتنی/ فرنوش عابدی



آی دی/ فهیمه قبادی



قصه‌های کاغذی (خوش‌آمدید) / نعیمه محمودی



چرخ زندگی/ زهرا حسینی



دشت‌های گل زرد/ الیکا مهران پور



یک چیز سیاه/ ریحانه کاوش



بزرگترین ماجرای گُلی/ الیکا مهران‌پور



مرحمت/ علی‌حسین عباس‌زاده



قاضی دانا/ امیر حسین طوسی، محمدحسین ملکیان



تاتا و سارا/ محمدحسین عابدی



گفت برقص/ آبتین یغمائیان



صلح/ سارا حنیف



فَنس/ علی زارع قنات‌نویی



زمین بازی/ فرنوش عبادی



A heatwave\ Salma Hamdy Ghoneim



سله الماء\ Taha Kids TV



Mouse House\ Timon Leder



De Panka\ Alejandro Espejo



Somber\ Alexis Morisson



Heart of Pearls\ Chan Wen Jie Damien & Others



The Pillar Of Strength\ Ayie Ibrahim



Nerdy Driver\ Josep Antoni Ribas R.



PrimerFrame\ Roman Mascaros



QUINO’S DREAM\ Santi Erligh



A Life’s Work\ Jasper Witteman



A window means longing\ Maria Galaeva



Absence in quarantine\ Valentina Vera Ospina



Ghost Ah Gong\ Chee Dean Sian & Others



Sofia’s Diary\ Monica Aguilera



Mr Purple\ Osama Abuzaid



Quma & the Beasts\ Ivan Stur, Javier Ignacio Luna Crook