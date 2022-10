﻿ «زن، زندگی، آزادی»  حکایت یک تصاحب صورتی!

زنان عراقی وقتی در سال ۲۰۰۳ در مقابل کاخ سفید به نام آزادی زنان از تحریم و حمله نظامی امریکا علیه کشور‌شان حمایت کردند، شاید فکرش را هم نمی‌کردند که راه را برای کشتن و رنج مردم عراق به دست سربازان امریکایی هموار می‌کنند! حالا، اما آن‌ها جز خزیدن در تاریکی و امید به اینکه خودشان و فعالیت‌هایشان از خاطر مردم عراق پاک شود، چاره‌ای ندارند. زنانی که در دام «صورتی‌شویی» افتادند و فعالیت‌های مدنی‌شان در راستای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی امریکا جعل و تصاحب شد. این ماجرا حالا برای ما حکایت دوری نیست وقتی شعار «زن، زندگی، آزادی» را می‌شنویم و بسیج رسانه‌ها و حتی سلبریتی‌هایی همچون کیم کارداشیان و مگان مارکل را برای حمایت از چنین شعاری مشاهده می‌کنیم، ناخودآگاه حکایت صورتی‌شویی در ذهنمان مجسم می‌شود. به خصوص وقتی اخبار مرگ کودکان پروانه‌ای یا بیماران تالاسمی به واسطه نرسیدن دارو‌های تحریمی به گوشمان می‌رسد.

زن، زندگی، آزادی پوششی صورتی برای اهداف پشت پرده‌ای است که طراحان تئوری براندازی به دنبال آن هستند! شعاری با ظاهری جذاب و فریبنده که به دنبال جذب و تحریک نیمه‌ای از بدنه جامعه است. درست همان نیمه‌ای که امروز فارغ از حجابشان نیمی از کشور را در دست دارند؛ زنان پزشک، معلم، کارمند، شاعر، نویسنده وخانه‌دار هستند و سمت و جایگاه خودشان را از جامعه ایرانی دارند و آمار حضور اجتماعی و توفیق‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی‌شان نشان‌دهنده آن است که این نیمه جامعه نقش‌آفرینی خود را دارد، اما اپوزیسیون خارج‌نشین و فعالان جریان‌های فمینیستی تحت لوای شعار‌هایی صورتی همچون «زن، زندگی، آزادی» به دنبال جریان‌سازی برای دستیابی به اهدافی همچون تحریم، جنگ، براندازی و تجزیه طلبی‌اند، اما این نیمه از بدنه جامعه ایران آنقدر هشیار هست که نگذارد به نام «زن، زندگی، آزادی» آزادی، زندگی و حتی زن بودنش را از او بگیرند!

مفهوم رسانه‌ای پرکاربرد

صورتی‌شویی (Pink Washing) از جمله مفاهیم پر کاربرد در تحلیل رویداد‌های مرتبط با دنیای رسانه است که این روز‌ها بیش از گذشته از سوی محققان و تحلیلگران حوزه سیاست مورد استفاده قرار می‌گیرد. صورتی‌شویی در یک حالت کلی به معنای استفاده از عناوینی فریبنده و عوام‌پسند، صرفاً با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن برخی رفتار‌های غیر‌انسانی همچون جنایت علیه بشریت یا اقدامات منفعت‌طلبانه و سودا‌گرانه افراد یا گروهی خاص است. این اصطلاح که نخستین‌بار در صنعت پزشکی و در ارتباط مستقیم با فعالیت‌های تبلیغاتی و بازار‌یابی شرکت‌های بزرگ تولید دارو مورد استفاده قرار گرفت، در سیاست و تحولات اجتماعی به وضعیتی اشاره می‌کند که فرد، گروه یا جریانی به خصوص در لوای فعالیت‌های به ظاهر انسان‌دوستانه‌ای، چون حفاظت از حیوانات در حال انقراض، توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار، حمایت از اقلیت‌های قومی – مذهبی تلاش می‌کنند تا اهداف مرموزانه و پنهانی دولتی خاص را پیگیری کنند یا اینکه بر جنایتی بزرگ سر‌پوش گذارند. امروزه این مفهوم، مصادیق بیشماری در بین اپوزیسیون خارج‌نشین دارد؛ از جمله مسیح علی‌نژاد که بسیاری از کارشناسان، فعالیت‌های به اصطلاح ژورنالیستی و رسانه‌ای وی را مصداق بارز صورتی‌شویی می‌دانند.

یک بازخوانی و یک تلنگر

نسیم نوروزی، دانش آموخته فلسفه آموزش و استاد مدعو دانشگاه کنکوردیا درباره صورتی‌شویی و مصادیق آن در سال ۲۰۱۹ طی یک سخنرانی مفهوم صورتی‌شویی و ارتباط آن را با اپوزیسیون خارج‌نشین تبیین کرده‌است. صحبت‌هایی که با شرایط کنونی جامعه و اغتشاشات اخیر و سرنخ آن در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و اپوزیسیون خارج‌نشین همخوانی زیادی دارد و بازخوانی آن خارج از لطف نیست. بر این اساس ژورنال ایرانیان کانادا که رسانه‌ای سیاسی و اجتماعی برای انتشار و پوشش خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی است که به نحوی زندگی ایرانیان و به خصوص ایرانی - کانادایی‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، برشی از سخنان نوروزی را منتشر کرده‌است.

یک تصاحب صورتی

نوروزی که زمینه تحقیقاتش در حیطه فلسفه قاره‌ای و مشخصاً در دو حیطه زمان و استعمار است و مقاله‌هایش در مراکزی مانند انجمن فلسفه آموزش و دایره‌المعارف تحقیقات آموزشی آکسفورد چاپ شده‌اند، صورتی‌شویی را اینگونه معنا می‌کند: «تصاحب جعلی فعالیت‌های مدنی یک کشور در جهت تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی خاص کشوری دیگر.»

این استاد دانشگاه که عضو کمیته انجمن فلسفه آموزش برای سال ۲۰۱۹ و مدیر گروه «مطالعات غیر‌استعماری» و همچنین رئیس کمیته مقام زنان (۲۰۲۱- ۲۰۲۰) در همین انجمن است، با اشاره به فعالیت‌های به ظاهر فمینیستی برخی از فعالان خارج از ایران و با اشاره به کمپین‌های مسیح علی‌نژاد به عنوان نمونه آشکار صورتی شویی می‌گوید: «نیمی از جمعیت ایران فارغ از اجبار یا تمایل به پوشیدن روسری و حجاب هدف‌هایشان را دنبال می‌کنند – این افراد (زنان) پزشکند، نویسنده‌اند، شاعرند، جراحند، متخصصند، خانه دارند، کارگردانند، استادند... و ورای همه اینها، متفکرانی پیچیده‌اند که صورتی‌شویی را تشخیص می‌دهند و علیه آن واکنش نشان می‌دهند.»

به اعتقاد نوروزی، این نوع فمینیسم جعلی در زیر پوست خود ارزشی برای منافع مردم قائل نیست و عملاً منافع کشور‌های خاص و نهاد‌های قدرت‌طلب را که حامیان مالی و رسانه‌ای این نوع کمپین‌ها نیز هستند، تأمین می‌کند.

توجیهی برای جنگ، تهاجم و فشار اقتصادی

نوروزی که زمینه تحقیقاتش در حیطه فلسفه قاره‌ای و مشخصاً در دو حیطه زمان و استعمار است و مقاله‌هایش در مراکزی مانند انجمن فلسفه آموزش و دایره‌المعارف تحقیقات آموزشی آکسفورد چاپ شده‌اند، در بخش دیگری از سخنرانی خود تأکید می‌کند: «باید موضع مشخصی در قبال صورتی‌شویی اتخاذ کرد و با صدای بلند گفت نه به نام ما (Not in our names).»

از نگاه وی صورتی‌شویان نمی‌توانند به نام ما جنگ و تهاجم و فشار اقتصادی را توجیه کنند.

نوروزی در ادامه سخنان خود، از کسانی که باعث تحقق صورتی‌شویی می‌شوند، دعوت کرد تا همگی به عملکرد خود فکر کنند و به آنان یادآوری کرد زنان عراقی را که در سال ۲۰۰۳ در مقابل کاخ سفید به نام آزادی زنان از تحریم و حمله نظامی امریکا علیه کشور شان حمایت کردند، راه را برای کشتن و رنج مردم عراق توسط سربازان امریکایی هموار کردند و حالا جز خزیدن در تاریکی چاره‌ای ندارند و امید به اینکه خودشان و فعالیت‌هایشان از خاطر مردم عراق پاک شود.»

زنان نیمه هوشیار جامعه‌اند

در پایان این سخنرانی نوروزی خطاب به افرادی که در پی توجیه تحریم و جنگ‌طلبی هستند، می‌گوید: «ما باهوش‌تر، پیچیده‌تر و مهم‌تر از همه دل نگران‌تر از آنچه شما می‌اندیشید، هستیم. ورای اجبار به پوشیدن حجاب، به جلوگیری از جنگ می‌اندیشیم؛ به فکر جلوگیری از ریخته‌شدن خون و خنثی کردن همه ترفند‌هایی هستیم که به جنگ ختم می‌شوند. ما به عنوان نیمی از جمعیت ایران هشیار‌تر از آنچه به نظر شما می‌رسد، هستیم... به نام نیمی از جمعیت ایران حق جنگ‌طلبی ندارید.»