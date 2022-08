﻿ لقب ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال

تقریبا سه ماه دیگر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شروع می‌شود. قطر میزبان جام جهانی امسال است. این اولین بار است که جام جهانی فوتبال به میزبانی یک کشور عربی و برای دومین بار در آسیا برگزار می‌شود. جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز آخرین مسابقاتی است که با حضور ۳۲ تیم برگزار می‌شود.



هواداران فوتبال بی صبرانه منتظر شروع مسابقات هستند. جام جهانی بزرگترین رقابت فوتبال است که در آن بازیکنان نه تنها کشور خود را به نمایش می‌گذارند بلکه فرهنگ و سنت‌های مربوط به کشور خود را نیز به نمایش درمی‌آورند. این یکی از دلایلی است که هر تیم فوتبال یک نام مستعار دارد. نام مستعار تیم‌ها تا حد زیادی بازتابی از سنت آن کشور است.



در زیر با لقب ۳۲ تیم حاضر در این دوره از رقابت‌ها همراه دلایل پشت این نام‌ها آشنا می‌شویم.



بلژیک – Die Roten Teufel



نام مستعار تیم فوتبال بلژیک Die Roten Teufel به معنی شیاطین سرخ است. در سال ۱۹۰۵، یک روزنامه نگار هلندی نوشت که سه فوتبالیست بلژیکی بعد از یک مسابقه مثل شیطان رفتار کردند. سال بعد، پیر والکیرز مدیر باشگاه فوتبال لئوپولد بازیکنان بلژیک را با الهام از رنگ پیراهنشان، شیاطین سرخ نامید.



در دهه ۷۰، بلژیک به دلیل پیراهن‌های خانگی سفیدشان، شیاطین سفید نیز نامیده می‌شدند. از سال ۲۰۱۲، لوگوی تیم نیزه سه شاخه قرمز است، آیتمی که اغلب با شیطان مرتبط است.



کرواسی – kockasta



نام مستعار کرواسی بر اساس طرح پرچم ملی آنهاست. به آن‌ها کوکاستا که به معنای شطرنجی‌هاست می‌گویند.



دانمارک – De Rød-Hvide



تیم فوتبال دانمارک با نام «De Rød-Hvide» می‌شناسند که به زبان دانمارکی به معنای قرمز و سفیدهاست. این نام از پرچم قرمز و سفید معروف دانمارک الهام گرفته شده است.



انگلیس - three lions



تیم فوتبال انگلیس سه شیر نامیده می‌شود، زیرا اتحادیه فوتبال انگلیس روی لوگوی خود تصویر سه شیر دارد. بازیکنان انگلیس نیز همین آرم را روی پیراهن خود دارند. تیم فوتبال انگلیس از اولین بازی بین‌المللی خود برابر اسکاتلند در سال ۱۸۷۲ نشان سه شیر را روی لباس‌های خود زده است.



تاریخچه نماد سه شیر به قرن دوازدهم بازمی‌گردد؛ زمانی که یک تاج قرمز با سه شیر طلایی برای الهام بخشیدن به سربازان انگلیسی به جنگ برده شد.



فرانسه – Les blues



تیم فوتبال فرانسه به دلیل رنگ آبی پیراهن خود به آبی‌ها معروف است.



آلمان - Nationalelf



تیم ملی فوتبال آلمان ملقب به Nationalelf به معنای یازده ملی است. آن‌ها همچنین به عنوان DFB Eleven شناخته می‌شوند.



هلند – Oranje



تیم هلند به خاطر خاندان سلطنتی اورانیه-ناسائو House of Orange-Nassau (خاندان حاکم هلند) «نارنجی» نامیده می‌شود.



لهستان – Biało-czerwoni



لقب تیم ملی لهستان Biało-czerwoni به معنای سفید و قرمز است. نام مستعار آن‌ها از رنگ لباس سنتی این تیم الهام گرفته شده است.



پرتغال – Os Navegadores



لقب تیم فوتبال پرتغال Os Navegadores (دریانوردان) از تاریخ غنی آن‌ها در ناوبری الهام گرفته شده است. در طول قرن ۱۵ و ۱۶، ملوانان پرتغالی مناطق و مسیر‌های دریایی متعددی را به دلیل سفر‌های دریایی خود کشف کرده بودند. دریانوردان پرتغالی از طریق دریا به سراسر جهان سفر کردند و اکنون تیم فوتبال پرتغال به نام آن‌ها لقب گرفته است.



صربستان – Orlovi



نام مستعار تیم صربستان از نماد ملی آن‌ها الهام گرفته شده است. تیم فوتبال صربستان با نام Orlovi به معنی عقاب‌ها شناخته می‌شود.



اسپانیا – La Furia Roja



تیم ملی اسپانیا بر اساس رنگ لباس خود به نام لاروخا به معنای قرمز شناخته می‌شود. آن‌ها هم‌چنین به نام La Furia Roja به معنای خشم سرخ نیز شناخته می‌شوند.



سوئیس - Rossocrociati



تیم فوتبال سوئیس با نام Rossocrociati به معنی صلیب سرخ شناخته می‌شود. آن‌ها همچنین به نام ناتی به معنی تیم ملی در سوئیس نیز شناخته می‌شوند.



ولز - Draig



نام مستعار ولز "اژدها" از پرچم ملی آن‌ها الهام گرفته شده است.



استرالیا – Socceroos



این اصطلاح با الهام از کانگورو‌های نمادین استرالیا در سال ۱۹۶۷ توسط تونی هورستد در طول جنگ ویتنام ابداع شد. کلمه ساکروس "Socceroos" از ترکیب دو کلمه soccer و kangaroo فوتبال و کانگرو به وجود آمده است.



ایران – تیم‌ملی



تیم فوتبال ایران با نام‌های مستعار متعددی شناخته می‌شود، اما محبوب‌ترین آن‌ها «تیم ملی» است. از دیگر القاب تیم ملی فوتبال ایران می‌توان به ستارگان پارسی، شیران ایران و هم‌چنین شاهزاده‌های ایرانی اشاره کرد.



ژاپن – ブルーサムライ



تیم ژاپنی ملقب به "آبی سامورایی" است. این نام از پیشینه تاریخی سامورایی ژاپن الهام گرفته شده است.



قطر - العناب



قطر با توجه به رنگ لباس خود به عنابی ملقب است.



عربستان سعودی – صقور الأخضر



تیم فوتبال عربستان سعودی چندین لقب دارد که محبوب‌ترین آن‌ها الاخضر به معنای سبزهاست. آن‌ها همچنین به عنوان "صقور الأخضر" شناخته می‌شوند که به "شاهین‌های سبز" ترجمه می‌شود. سبز رنگ برجسته پیراهن آنهاست. عربستان سعودی همچنین به «صقور العربیه» به معنای «شاهین‌های عربی» ملقب است.



کره جنوبی - 타극 전사



در حالی که طرفداران به طور عمومی تیم کره جنوبی را قرمز‌ها می‌نامند، اما آن‌ها را با نام‌های Taegeuk Warriors و Lions of Asia نیز می‌شناسند. Taegeuk نمادی است که بر روی پرچم کره جنوبی یافت می‌شود.



کامرون - Les Lions Indomptables



لقب تیم کامرون شیر‌های رام نشدنی است که به خاطر عملکرد خوب در جام جهانی ۹۰ است.



غنا – Black Stars



غنا به ستاره‌های سیاه معروف است. این نام از ستاره سیاه در پرچم غنا الهام گرفته شده است.



مراکش - أسود الأطلس



مراکش به خاطر حیوان ملی خود شیر بربر که شیر اطلس نیز نامیده می‌شود، شیر‌های اطلس نامیده می‌شوند. متاسفانه، این حیوان در حال حاضر منقرض شده است.



سنگال - the Lions of Teranga



تیم فوتبال سنگال شیر‌های ترانگا نیز نامیده می‌شود. ترانگا یک کلمه به معنای مهمان نوازی است.



تونس - نسور قرطاج



تیم فوتبال تونس از قوم معروف کارتاژ لقب خود را وام گرفته است. حکومت کارتاژ بیشتر سواحل شمال غربی آفریقا و همچنین بخش‌های قابل توجهی از جزایر غرب دریای مدیترانه را در بر می‌گرفت که بخشی از آن تونس امروزی است. لقب تیم ملی تونس، عقاب‌های کارتاژ است.



کانادا - The Reds



تیم فوتبال کانادا به دلیل رنگ لباس خانگی خود به قرمز‌ها ملقب شده است.



کاستاریکا - Los Ticos



کاستاریکایی‌ها را به دلیل روش منحصربه‌فردشان در بیان حروف کوچک به زبان اسپانیایی، اغلب تیکوس می‌نامند. آن‌ها همچنین به دلیل موفقیت در فوتبال آمریکای مرکزی "Los Matacampeones" به معنای "قاتلان قهرمان" نامیده می‌شوند. آن‌ها سه قهرمانی کونکاکاف (۱۹۶۳، ۱۹۶۹ و ۱۹۸۹) و هشت قهرمانی در کوپا سنتروآمریکانا را به دست آوردند.



مکزیک - El Tri



تیم مکزیک با نام El Tri به معنای سه رنگ مربوط به پرچم ملی آن‌ها شناخته می‌شود.



آرژانتین – Albiceleste



تیم فوتبال آرژانتین با لقب Albiceleste به معنای سفید و آبی آسمانی معروف است. این اصطلاح از پرچم ملی آرژانتین الهام گرفته شده است که دارای ۳ نوار مساوی است، نوار سفید و آبی نشان دهنده ابر‌های آسمان و خورشید زرد در وسط است.



برزیل – Selecao



برزیل به نام "Selecao" نامیده می‌شود که یک اصطلاح رایج پرتغالی به معنای بازیکنان منتخب است.



اکوادور – tres colores



مانند مکزیک، اکوادور نیز به دلیل پرچم ملی خود که دارای سه رنگ است، به سه رنگ ملقب شده است.



اروگوئه – Celeste



اروگوئه با لقب Celeste به معنی آبی آسمانی شناخته شده است که به رنگ پیراهن آن‌ها اشاره دارد.



ایالات متحده آمریکا - The Stars and Stripes



تیم فوتبال ایالات متحده با لقب "ستاره و راه‌راه" که از پرچم ملی آن‌ها الهام گرفته شده است شناخته می‌شود. لقب دیگر این تیم، یانکی‌هاست