سرویس جامعه جوان آنلاین: به گفته متخصصان، رژیم غذایی نامناسب، بی اشتهایی، بیماری روانی شدید، سیگار کشیدن و دیالیز از شایع‌ترین عوامل خطر برای کمبود ویتامین C در بدن هستند.



به گزارش "هلث لاین"، در ادامه به چند مورد از نشانه‌های مهم کمبود این ویتامین در بدن خواهیم پرداخت.



- پوست خشک و آسیب دیده



- درد و تورم مفاصل



- استخوان‌های ضعیف



- خونریزی لثه و از دست دادن دندان



- خستگی و بد خلقی



- افزایش وزن



همچنین متخصصان توصیه می‌کنند که میزان مصرف روزانه ویتامین C برای مردان ۹۰ میلی گرم و برای زنان ۷۵ میلی گرم است. به افرادی که سیگار می‌کشند نیز توصیه می‌شود روزانه ۳۵ میلی گرم بیشتر از سایر افراد ویتامین C مصرف کنند.



برخی از بهترین منابع غذایی حاوی ویتامین C عبارتند از:



- مرکبات (پرتقال، کیوی، لیمو، گریپ‌فروت)



- سبزیجات چلیپایی (کلم بروکلی، کلم غنچه‌ای، گل کلم)



- فلفل دلمه‌ای



- توت فرنگی