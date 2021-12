﻿ ۷ توصیه خوراکی برای افراد همیشه خسته‌

سرویس جامعه جوان آنلاین: مصرف برخی از خوراکی‌ها می‌تواند به شما در کاهش خستگی روزانه کمک کند:



کربوهیدرات قدیمی



انواع کربوهیدرات‌هایی که می‌خورید تأثیر مستقیمی بر سطح گلوکز خون و بنابراین احساس انرژی شما دارند. غذا‌های با شاخص گلیسمی بالا (GI) یک انفجار سریع انرژی ایجاد می‌کنند، در حالی که غذا‌های با GI پایین انرژی طولانی‌تری را ارائه می‌دهند. برای به حداکثر رساندن سطح انرژی جسمی و ذهنی خود، کربوهیدرات‌های GI پایین‌تری هستند که می‌توانید به سراغشان بروید، این خوراکی‌ها، همچنین شامل فیبر و آنتی اکسیدان‌های بالاتری مانند لوبیا، نخود و عدس، جو و نان با غلات کامل هستند.



عدم حذف وعده غذایی



سرویس بهداشت ملی بریتانیا (NHS) توصیه می‌کند که در زمان‌های منظم غذا بخورید، یعنی سه وعده در روز و در صورت نیاز یک میان وعده، این راهکار کمک می‌کند تا سطح انرژی را در سطح یکنواخت نگه دارید. اگر نگران افزایش وزن هستید، سعی کنید از قانون ۴۰۰-۶۰۰-۶۰۰ پیروی کنید که پیشنهاد می‌کند تقریباً ۴۰۰ کالری برای صبحانه، ۶۰۰ کالری برای ناهار و ۶۰۰ کالری برای شام داشته باشید و فضایی برای حداکثر دو میان وعده سالم با ۲۰۰ کالری باقی بگذارید.



تمام میوه‌ها و سبزیجات را مصرف کنید



پر کردن یک سوم بشقاب با میوه و سبزیجات یک قانون خوب است، قدرت میوه‌ها و سبزیجات برای افزایش نشاط را دست کم نگیرید. آن‌ها سطوح انرژی بالاتری را از طریق فراهم کردن مجموعه‌ای از ویتامین ها، مواد معدنی و فیتوکمیکال‌ها که سلامتی را ارتقا می‌دهند، تسهیل می‌کنند.



انواع خوراکی‌های غنی از ویتامین C



ویتامین C از چند جهت ضد خستگی شماست. این ویتامین به بهبود جذب آهن، محافظت از افراد در برابر کم خونی کمک می‌کند و در متابولیسم طبیعی آزاد کننده انرژی نقش دارد و به سالم نگه داشتن سیستم ایمنی کمک می‌کند، بنابراین احتمال کمتری دارد که طعمه بیماری‌های فصلی شوید، شما می‌توانید سطح ویتامین C بدن خود را با فلفل‌های شکم‌پر افزایش دهید، فقط نصف فلفل قرمز یا سبز تمام نیاز روزانه شما به ۸۰ میلی گرم را تامین می‌کند.



یک چرت کافئینی داشته باشید



اگر بتوانید ۲۰ دقیقه بعدازظهر دراز بکشید به شدت سود خواهید کرد، یک مطالعه در مقیاس کوچک نشان می‌دهد که چرت زدن با کافئین می‌تواند تفاوت بزرگی در هوشیاری شما ایجاد کند و احساس کسالت بعد از ظهر را پشت سر گذاشته و به شما کمک می‌کند تا دیروقت شب سرزنده‌تر بمانید. برای چرت زدن با کافئین، بلافاصله قبل از ۲۰ دقیقه بسته شدن چشم، یک قهوه غلیظ بنوشید. وقتی از خواب بیدار می‌شوید، کافئین وارد عمل می‌شود و احساس شادابی بیشتری می‌کنید.



لوبیا پخته، حاوی کربوهیدرات‌های GI پایین برای ایجاد انرژی پایدار است. این وعده از لوبیا همچنین یک پنجم نیاز روزانه به آهن را تامین کرده و با خستگی مبارزه می‌کند و یک ششم نیاز روزانه شما به منیزیم، یک ماده معدنی مهم انرژی را تامین می‌کند.



آب بنوشید



به گفته NHS، خستگی یکی از علائم کم آبی است. پس فراموش نکنید روزانه شش تا هشت لیوان مایعات مصرف کنید. بیشتر نوشیدنی‌ها (به غیر از نوشیدنی‌های الکلی و سرشار از شکر) مایعات قابل قبولی به حساب می‌آیند، اما آب بهترین گزینه است.



منبع:هلث لاین