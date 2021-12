﻿ خواص جالب پیاز برای پوست

سرویس جامعه جوان آنلاین: پیاز یکی از مواد غذایی ضروری روزانه است که هندی‌ها نمی‌توانند بدون آن کار کنند. چه دوست داشته باشید و چه نخواهید، «پیاز» با طعمی قوی و تند، بخشی ضروری از وعده‌های غذایی روزانه شماست. اما استفاده از پیاز محدود به طعم دادن به غذا نیست. این سبزی ساده برای سلامتی و زیبایی کلی ما فواید زیادی دارد.



۱. از شما در برابر خورشید محافظت می‌کند

پیاز منبع عالی از فلاونوئید‌ها و همچنین ویتامین‌های آنتی اکسیدانی مانند ویتامین A، ویتامین C و ویتامین E است. همه این‌ها به محافظت از سلول‌های پوست ما در برابر اثرات مخرب اشعه ماوراء بنفش (UV) خورشید کمک می‌کند.



۲. با علائم پیری مبارزه می‌کند

آنتی اکسیدان کورستین و برخی فیتوکمیکال‌های غنی از گوگرد، پیاز را به یک عامل ضد التهابی قوی تبدیل می‌کند؛ بنابراین در مبارزه با آسیب‌های رادیکال‌های آزاد و همچنین علائم پیری زودرس کاملاً مؤثر است.



۳. به عنوان یک تصفیه کننده خون عمل می‌کند

آنتی اکسیدان‌های موجود در پیاز با حذف سموم از جریان خون به سم زدایی بدن کمک می‌کند. این کار پوست را تمیز می‌کند و از احتمال ایجاد تعدادی از مشکلات پوستی در نهایت جلوگیری می‌کند.



۴. خواص پیاز برای آکنه و جای زخم را درمان می‌کند

این سبزی طبیعتا ضد باکتری، ضد عفونی کننده و ضد التهاب است. تمام این خواص در مجموع آن را با از بین بردن باکتری‌های عامل عفونت، کاهش التهاب، التیام زخم‌ها و جلوگیری از جوش‌های بیشتر به یک درمان عالی برای آکنه تبدیل می‌کند.



۵. پوست را تغذیه می‌کند

محتوای ویتامینی (مخصوصاً ویتامین C) پیاز برای تغذیه مؤثر پوست ما در عین حال سالم، بدون لک و پر از درخشندگی شناخته شده است.



۶. از عفونت‌های پوستی جلوگیری می‌کند

روغن‌های ضروری موجود در این سبزی دارای خواص ضد باکتریایی و همچنین ضد عفونی‌کننده هستند که به مبارزه با تعدادی از عفونت‌های پوستی کمک می‌کند.



چگونه برای مراقبت از پوست پیاز مصرف کنیم؟



پیاز، که خود یک ماده غذایی سرشار از مواد مغذی است، می‌تواند برای بهبود سلامت پوست ما از درون مصرف شود. در اینجا نحوه گنجاندن آن در رژیم غذایی روزانه برای پوست بهتر آمده است:



۱. پیاز خام

پیاز خام سرشار از گوگرد ارگانیک است که منافذ ما را تمیز نگه می‌دارد و از ایجاد جوش جلوگیری می‌کند. همچنین سرشار از فلاونوئید‌ها است که از پوست ما در برابر استرس‌های محیطی محافظت می‌کند. می‌توانید از پیاز خام در سالاد‌های مورد علاقه خود به همراه سایر میوه‌ها و سبزیجات مغذی استفاده کنید یا به سادگی آن را به صورت خام میل کنید.



۲. پیاز پخته شده

بسیاری از مردم بوی ماندگار پیاز را دوست ندارند و از این رو آن را به صورت آب پز یا پخته در وعده‌های غذایی خود قرار می‌دهند. چنین پیاز‌هایی به عنوان منبع خوبی از فیبر و مس عمل می‌کنند که مشکلات گوارشی را از بین می‌برد، فرآیند‌های متابولیک را تقویت می‌کند و پوستی شفاف و بی عیب به ما می‌بخشد. اما مطمئن شوید که پیاز را زیاد نپزید، زیرا تمام فواید آن را از بین می‌برد.



خواص آب پیاز برای پوست، جوش و لک صورت



چگونه از پیاز برای مراقبت از پوست استفاده کنیم؟

وقتی نوبت به مراقبت از پوست می‌رسد، بیشتر ما استفاده موضعی از مواد طبیعی سازگار با پوست را ترجیح می‌دهیم. پیاز می‌تواند یک گزینه عالی برای این منظور باشد. در اینجا به شما می‌گوییم:



۱. خواص آب پیاز برای جلوگیری از پیری

یک پیاز تازه و متوسط را به قطعات کوچک خرد کرده و آب آن را بگیرید. یک تکه پنبه را به آن آغشته کنید و روی تمام پوست خود بمالید. این عمل می‌تواند جریان خون را در سراسر سلول‌های پوست به میزان قابل توجهی افزایش دهد که در نهایت پوستی بدون چین و چروک، سفت‌تر و جوان‌تر با بافتی بهتر می‌دهد.



۲. خواص آب پیاز برای درمان آکنه

شما می‌توانید به سادگی صورت خود را با مقداری آب پیاز تازه ماساژ دهید یا یک ماسک پیاز برای صورت خود تهیه کنید تا به طور موثر با باکتری‌های مولد آکنه مبارزه کنید. یک قاشق غذاخوری آب پیاز را بردارید و یک قاشق غذاخوری روغن زیتون یا روغن بادام به آن اضافه کنید. خوب مخلوط کنید و روی پوست خود بمالید. بعد از ۱۵ دقیقه با آب سرد بشویید.



۳. خواص آب پیاز برای لک صورت



ویتامین C موجود در پیاز نقش کلیدی در درمان لکه‌های تیره، لکه‌های زشت، علائم رنگدانه و... دارد.



یک قاشق غذاخوری آب پیاز تازه را با یک قاشق غذاخوری ماست ساده مخلوط کنید. ۴ تا ۵ قطره روغن اسطوخودوس را به مخلوط اضافه کنید. با استفاده از نوک انگشتان صورت خود را با حرکات دایره‌ای ملایم ماساژ دهید.



با مخلوط کردن یک قاشق چای‌خوری آب لیموی تازه با دو قاشق چای‌خوری آب پیاز تازه، یک مخلوط مایع آماده کنید. آن را با پنبه روی پوست خود بکشید. بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب ولرم بشویید.



یک قاشق پودر زردچوبه را به یک قاشق غذاخوری آب پیاز تازه اضافه کنید. روزانه صورت خود را با آن ماساژ دهید.



۴. برای داشتن پوست روشن‌تر

استفاده منظم از پیاز تازه می‌تواند به ما کمک کند تا از شر پوست کدر و بی روح خلاص شویم. آنتی اکسیدان‌ها و ویتامین‌های موجود در این سبزی به سلول‌های پوست زیبایی چشمگیری می‌دهند که منجر به پوستی سالم و درخشان می‌شود.



برای داشتن رنگ روشن تر، پیاز می‌تواند خون ما را تصفیه کند و در نتیجه رنگ صورت ما را روشن‌تر کند. برای این کار باید با ترکیب دو قاشق غذاخوری آب پیاز تازه، یک قاشق غذاخوری آرد، یک قاشق چای‌خوری شیر و یک قاشق چای‌خوری جوز هندی، ماسک صورت درست کنید. خمیر غلیظ صاف را روی تمام پوست خود بمالید و پس از ۱۵ دقیقه بشویید.



نکته: استفاده از پیاز به طور کلی برای سلامت، پوست و مو بی خطر است. با این حال، مصرف بیش از حد سبزیجات می‌تواند شما را در معرض خطر آلرژی، خونریزی، کبودی، هیپوگلیسمی، فشار خون پایین، سوزش سر دل، تحریک معده، تحریک پوست، افزایش حساسیت و بوی بد دهان قرار دهد.