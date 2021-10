در آخرین روز از مسابقات جهانی ورزش شرکت‌ها در یونان، ورزشکاران کارگر کشورمان با کسب ۶۴ مدال به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.

نتایج ورزشکاران در آخرین روز از این مسابقات به شرح زیر است.در رشته دوومیدانی؛ محمد هادی خوبیاری در مسابقات دوی ۸۰۰ متر به مدال برنز دست یافت، محمد قائدزاده در ماده‌ی ۲۰۰ متر سرعت به مدال طلا رسید و در ماده دوی ۸۰۰ متر، حبیب سلیمان شعار به مدال برنز دست یافت.همچنین در پرش طول محمد قائد زاده و احمد فرود در دوی ده هزار متر جاده به مدال طلا دست یافتند.در بخش بانوان نیز طاهره سادات عبدالله زاده در ماده دو ۸۰۰ متر به مدال نقره رسید.در بخش تیمی نیز بانوان متشکل از نصری، شیخان، عبدالله زاده و قمصری در دوی ۴ در ۱۰۰ متر به مدال نقره دست یافتند.در دوی ۴ در ۱۰۰ متر مردان نیز تیم ایران به مدال نقره رسید.در ادامه این مسابقات و در رشته شنا، در ۲۰۰متر آزاد کلاس a سید موسوی زاده و عباس غلامی در کلاس b در جایگاه سوم قرار گرفتند.در ۲۰۰متر آزاد کلاس c نیز علی اکبر عاملی و حمید احمدی زادگان در جایگاه دوم و سوم ایستادند.در ۱۰۰متر قورباغه کلاس a علی حمزه‌ای اول، در کلاس b مجتبی مکتوبیان در جایگاه دوم قرار گرفت و امیر طاغونگی در کلاس c اول شد.همچنین در کلاس a و در ۵۰ متر کرال پشت موسوی و عباس غلامی در کلاس b در جایگاه سوم قرار گرفتند و امیر طاغونکی در کلاس c دوم شد.در تنیس روی میز، هر دو تیم دسته آزاد و زیر ۴۰ سال شرکت معادن منگنز ایران با غلبه بر رقیبان خود از کشور فرانسه و آلمان به مقام قهرمانی رسیدند.تیم تنیس روی میز شرکت معادن منگنز ایران با ترکیب محمد رضا نعمتی و مجید احتشام زاده در این مسابقات حضور داشتند.همچنین تیم تنیس روی میز شرکت معادن منگنز ایران با ترکیب میثم زنگنه، محمد گلمحمدی، جمال فتاحی و مجید نراقی با غلبه بر تیم آلمان قهرمان مسابقات تنیس روی میز زیر ۴۰ سال سومین دوره رقابت‌های جهانی شرکت‌ها شد.در رشته دارت نیز لیلا مهرجو در مسابقات جهانی دارت ورزش شرکت‌ها به مدال نقره دست یافت.در والیبال ساحلی تیم ثناامین با باخت در بازی رده بندی برابر تیم وئولیا فرانسه به مقام چهارم مسابقات جهانی شرکت‌ها رسید.همچنین تیم شهرداری مشهد نایب قهرمان والیبال ساحلی شرکت‌های جهان شد.در دیدار نهایی رقابت‌های والیبال ساحلی نیز تیم شهرداری مشهد با نتایج ۲۱-۱۸ و ۲۳-۲۱ مغلوب تیم فرانسه شد و به مدال نقره رسید.سومین دوره رقابت‌های جهانی ورزش شرکت‌ها با حضور ۳۰ کشور و ۴ هزار ورزشکار در ۲۸ رشته ورزشی از ۱۵ مهر آغاز شده بود و امروز ۱۸ مهر به پایان رسید.کاروان ورزشی ایران در دومین حضورش در سومین دوره مسابقات حهانی ورزش شرکت‌ها موفق به کسب ۶۴ مدال در ۶ رشته ورزشی دارت، دوومیدانی، تنیس روی میز (زنان و مردان)، شنا، فوتبال و والیبال ساحلی شد.کاروان ایران در اولین حضورش در مسابقات جهانی ورزش شرکت‌ها با کسب ۳۱ مدال (۱۸ مدال طلا، ۸ نقره و ۵ برنز) در جایگاه سوم قرار گرفته بود.