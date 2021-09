﻿ رسوایی جدید برای اپل

سرویس جامعه جوان آنلاین: به نقل از نشریه واشنگتن پست، جانی لین یکی از مهندسان سابق اپل و از بنیانگذاران شرکت نرم افزاری Lockdown Privacy فاش کرد کلید «Ask Not to Track» (از اپ بخواهید اطلاعات را ردیابی نکند) احساس جعلی حفظ شدن حریم خصوصی را به کاربر می‌دهد.



طبق گزارشی که Lockdown Privacy منتشر کرده، حتی اگر کاربران از اپ‌ها بخواهند فعالیت‌های آن‌ها در برنامه‌ها یا وب سایت‌های دیگر را ردیابی نکنند، برخی برنامه‌های محبوب آیفون مانند Subway Surfers همچنین اطلاعات خصوصی کاربران را جمع آوری می‌کند.



در بخشی از گزارش آمده است: ما متوجه شدیم قابلیت «شفافیت سازی ردیابی اپ» هیچ تغییری در تعداد کل ردیاب‌های طرف سوم فعال ایجاد نمی‌کند. علاوه بر آن تأیید می‌کنیم که جزئیات اطلاعات خصوصی یا داده‌های دستگاه نیز در بیشتر موارد به ردیاب‌ها ارسال می‌شود.



شرکت Sybo که تولید کننده اپ Subway Surfers است نیز در بیانیه‌ای به واشنگتن پست اعلام کرد: برای آنکه بازی رایانه‌ای ما بتواند به درستی عمل کند، برخی داده‌ها به شرکت Ad Networks ارسال می‌شود. ما به عنوان یک شرکت اطلاعات کاربران را برای مقاصد تبلیغاتی بدون رضایت شان ردیابی نمی‌کنیم.



سخنگوی اپل در این باره می‌گوید: هنگامیکه کاربری گزینه Ask Not to Track را فعال می‌کند، به برنامه مذکور اطلاع داده می‌شود که کاربر تمایلی به ردیابی شدن ندارد. تمام توسعه دهندگان برنامه از جمله اپل موظف هستند از انتخاب کاربر پشتیبانی کنند.



اما این شرکت هنوز توضیح نداده چرا اطلاعات خصوصی برای عملکرد درست بنرامه مورد نیاز است.



یافته‌های این شرکت با محور برنامه‌های برنامه‌های تبلیغاتی اپل درباره حفظ حریم خصوصی کاربران تناقض دارد.